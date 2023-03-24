Phụ nữ có tật nói nhiều, nói dai. Còn đàn ông thì chỉ muốn bình yên sau những giờ làm việc mệt mỏi bên ngoài. Tuy nhiên nhiều người vợ lại không thể thấu hiểu điều này. Họ cứ muốn nói cho đã miệng chứ không nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào.

Phụ nữ ơi, khi không thể chịu đựng được nữa, chồng bạn sẽ đòi chấm dứt ngay. Thử nghĩ mỗi ngày đều phải nghe càm ràm, ai có thể chịu nổi? Do đó, các cô vợ nên bỏ thói xấu này ngay nếu muốn giữ hạnh phúc gia đình.

Đàn ông sĩ diện cao ngất trời. Một khi không cảm nhận được sự tôn trọng từ người vợ, họ sẽ không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nghĩ đàn ông có mối quan hệ khác mới bỏ vợ. Tuy nhiên rất nhiều lý do xuất phát từ bên trong, từ chính người vợ bên cạnh. Vì không nhận được sự tôn trọng từ vợ, đàn ông mới chán. Đàn ông khi bị vợ khinh thường sẽ vô cùng phẫn nộ và không còn cách gì có thể hàn gắn mối quan hệ với vợ được nữa.

Bị đem ra so sánh hết lần này đến lần khác

Đàn ông rất ghét bị so sánh với người khác. Nhưng nhiều người vợ lại có tật thích khoe chồng mình. Không ai chịu thua ai, họ luôn lấy chồng ra làm đề tài bàn tán, so sánh. Tuy nhiên điều này lại khiến đàn ông ghét cay ghét đắng và ngày càng chán vợ nhiều hơn.

Bị phản bội

Đàn ông ghét nhất là cảm giác bị phản bội, bị vợ cắm sừng. Khi đã đụng đến lòng tự tôn, họ sẽ không nhân nhượng và tha thứ. Vì vậy khi đã biết vợ chung chăn gối với người đàn ông khác, không người chồng nào có thể bỏ qua. Cách mà họ chọn đó là ly hôn ngay chứ chẳng cần nghe bất cứ lời giải thích nào.

Ảnh minh họa: Internet

Không còn mặn nồng trong chuyện chăn gối

Hơi trần trụi nhưng lại là sự thật, đàn ông khi không được thỏa mãn nhu cầu sinh lý dễ đâm ra chán nản. Có nhiều người đòi ly hôn chỉ vì vợ không đáp ứng được chuyện chăn gối, vì đời sống tình dục không còn mặn nồng.