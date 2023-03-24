Có rất nhiều lí do để hôn nhân không hạnh phúc dẫn đến ly hôn. Những điều sau đây được liệt kê ra.
- Bàng hoàng phát hiện chồng ngoại tình, vợ thản nhiên đưa thêm cho anh ta mỗi ngày 50 ngàn, đến khi sự thật phanh phui, câu tiết lộ khiến anh ta sững sờ
- Bất ngờ tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng, cảnh tượng kinh khủng bày ra trước mắt khiến tay chân tôi tê dại, choáng váng vì chồng làm điều ấy
Bị càm ràm suốt ngày
Phụ nữ có tật nói nhiều, nói dai. Còn đàn ông thì chỉ muốn bình yên sau những giờ làm việc mệt mỏi bên ngoài. Tuy nhiên nhiều người vợ lại không thể thấu hiểu điều này. Họ cứ muốn nói cho đã miệng chứ không nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào.
Phụ nữ ơi, khi không thể chịu đựng được nữa, chồng bạn sẽ đòi chấm dứt ngay. Thử nghĩ mỗi ngày đều phải nghe càm ràm, ai có thể chịu nổi? Do đó, các cô vợ nên bỏ thói xấu này ngay nếu muốn giữ hạnh phúc gia đình.
Không được tôn trọng
Đàn ông sĩ diện cao ngất trời. Một khi không cảm nhận được sự tôn trọng từ người vợ, họ sẽ không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.
Nhiều người nghĩ đàn ông có mối quan hệ khác mới bỏ vợ. Tuy nhiên rất nhiều lý do xuất phát từ bên trong, từ chính người vợ bên cạnh. Vì không nhận được sự tôn trọng từ vợ, đàn ông mới chán. Đàn ông khi bị vợ khinh thường sẽ vô cùng phẫn nộ và không còn cách gì có thể hàn gắn mối quan hệ với vợ được nữa.
Bị đem ra so sánh hết lần này đến lần khác
Đàn ông rất ghét bị so sánh với người khác. Nhưng nhiều người vợ lại có tật thích khoe chồng mình. Không ai chịu thua ai, họ luôn lấy chồng ra làm đề tài bàn tán, so sánh. Tuy nhiên điều này lại khiến đàn ông ghét cay ghét đắng và ngày càng chán vợ nhiều hơn.
Bị phản bội
Đàn ông ghét nhất là cảm giác bị phản bội, bị vợ cắm sừng. Khi đã đụng đến lòng tự tôn, họ sẽ không nhân nhượng và tha thứ. Vì vậy khi đã biết vợ chung chăn gối với người đàn ông khác, không người chồng nào có thể bỏ qua. Cách mà họ chọn đó là ly hôn ngay chứ chẳng cần nghe bất cứ lời giải thích nào.
Không còn mặn nồng trong chuyện chăn gối
Hơi trần trụi nhưng lại là sự thật, đàn ông khi không được thỏa mãn nhu cầu sinh lý dễ đâm ra chán nản. Có nhiều người đòi ly hôn chỉ vì vợ không đáp ứng được chuyện chăn gối, vì đời sống tình dục không còn mặn nồng.