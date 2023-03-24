Một người vợ toàn tâm toàn ý yêu chồng thương con sẽ là tay hòm chìa khóa. Họ làm được bao nhiêu tiền cũng gom góp lại vào quỹ tài chính của gia đình, thậm chí rất nhiều chị em nhịn ăn nhịn mặc, không dám tiêu pha, mua sắm gì cho bản thân mà dồn tiền chăm lo cho chồng.

Vậy nên, khi đã không còn mặn mà với cuộc hôn nhân hiện tại đàn bà sẽ tìm đủ mọi cách để cắt xén chi tiêu, giấu chồng lập quỹ đen. Họ để dành số tiền riêng ấy mà không cho chồng hay biết nhằm chờ đến khi cạn tình cạn nghĩa sẽ dứt áo ra đi, mang theo số tài sản kia vì sợ mình sẽ thiệt thòi.

Đàn bà yêu chồng dù không ghen tuông lồng lộn cũng luôn muốn được biết việc chồng mình đang đi đâu, với ai, làm gì. Đấy là sự tôn trọng của hai người bạn đời dành cho nhau, cũng là cách giúp chị em có thể an tâm rằng chồng không làm điều gì sai trái với mình.

Một khi đã không để tâm, chẳng thèm quản lý chồng, mặc anh ấy đi sớm về khuya cũng không có lấy một lời hỏi han thì chứng tỏ đàn bà đã chán chồng đến tận cổ. Thậm chí, đây còn là dấu hiệu của việc đàn bà đã có người đàn ông khác. Họ bận quan tâm, chăm sóc nhân tình nên chẳng đoái hoài đến người đàn ông đầu ấp tay gối bao năm nay.

Lạnh nhạt gối chăn

Một đôi vợ chồng yêu thương nhau sẽ luôn mặn nồng, viên mãn chuyện ái ân. Họ trân quý từng giây phút bên nhau, ra sức khiến cuộc yêu thêm nồng nàn, viên mãn.

Ngược lại, khi trái tim đã nguội lạnh thì dù có cố ép mình đàn bà cũng chẳng thể tỏ ra cuồng nhiệt, mãnh liệt trong chuyện gối chăn. Họ lảng tránh, thờ ơ và cấm vận chồng chuyện gần gũi vì đã không còn chút tình yêu nào dành cho đối phương.

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Nói xấu chồng với con cái

Một người đàn bà có thừa tinh tế để hiểu rằng, dù vợ chồng có cãi nhau, có không hạnh phúc thì họ phải giấu kỹ những điều ấy trước con cái. Thậm chí, rất nhiều đàn bà dù có chồng ngoại tình, tệ bạc nhưng chưa một lần nói xấu chồng với con cái, cũng chẳng dại khờ gieo vào đầu con những suy nghĩ tệ hại về cha của chúng.

Đấy là bởi đàn bà còn trân trọng, còn muốn vun đắp và cứu vãn cuộc hôn nhân hiện tại. Họ chấp nhận nếm đắng cay, tủi hờn để kéo chồng trở về với gia đình, với con cái. Nếu họ đã chẳng tiếc lời nói xấu chồng, khiến con cái có cái nhìn không đúng về cha thì đấy là lúc đàn bà chuẩn bị cho một cuộc chia ly.

Nếu nhận thấy mình có đủ 4 dấu hiệu trên, đàn bà đừng cố níu kéo hôn nhân thêm ngày nào nữa. Hãy chủ động giải thoát cho nhau, đừng dại dây dưa nhưng lại đi ngoại tình thì sau cùng, người đau khổ, thiệt thòi nhất chính là bạn.