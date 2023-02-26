Một tuần sau đám cưới, lặn lội về quê chồng cũ của vợ để tìm hiểu sự thật, tôi không thể tin vào mắt mình trước những gì mình nhìn thấy

Tâm sự 26/02/2023 14:50

Phượng ngồi lì trong xe không ra còn bố mẹ vợ vội vàng chạy đến đuổi khéo bà lão về. Đám cưới sau đó vẫn tiếp tục diễn ra nhưng tâm trạng của tôi không còn vui vẻ nữa.

Lúc mới quen, Phượng không nói cho tôi chuyện là gái đã có chồng con, chỉ đến khi phát hiện ra thì em mới thật thà chia sẻ. Phượng bảo người chồng cũ sống vũ phu lắm, chịu không nổi nên em ấy quyết định chia tay. Vì muốn níu kéo Phượng ở lại nên nhà chồng giành lấy quyền nuôi con nhưng em vẫn quyết ra đi.

Hiểu cho nỗi khổ mà em đã phải trải qua, tôi thương em nhiều hơn và hứa sẽ là một người chồng tốt để cuộc đời còn lại của Phượng sẽ không phải rơi nước mắt.

Thế nhưng vào ngày cưới của chúng tôi lại xảy ra chuyện khiến tình yêu tôi giành cho em ấy vơi dần. Vào đúng lúc đưa cô dâu lên xe hoa thì có một bà lão khoảng hơn 70 tuổi chạy đến nói: "Hôm nay chị phải trả tiền nuôi con chị cho tôi, nếu không thì đừng có mà lấy được chồng mới".

Một tuần sau đám cưới, lặn lội về quê chồng cũ của vợ để tìm hiểu sự thật, tôi không thể tin vào mắt mình trước những gì mình nhìn thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau phút bàng hoàng tôi hiểu ra vấn đề, thì ra đó chính là mẹ chồng cũ của Phượng, chắc bà đến đòi công nuôi cháu. Tôi cười nhạt bảo là nhà bà giành quyền nuôi cháu thì ráng mà nuôi chứ còn đòi hỏi gì nữa?

Bà lão nói hai vợ chồng Phượng chia tay đã 5 năm, tòa yêu cầu mỗi tháng em ấy phải nộp một triệu đồng nuôi con nhưng chưa bao giờ đưa cho bà ấy một đồng nào.

Phượng ngồi lì trong xe không ra còn bố mẹ vợ vội vàng chạy đến đuổi khéo bà lão về. Đám cưới sau đó vẫn tiếp tục diễn ra nhưng tâm trạng của tôi không còn vui vẻ nữa.

Một tuần sau, nhờ một người bạn thân của Phượng, tôi đã tìm đến địa chỉ nhà người chồng cũ của em ấy, cách nhà chúng tôi khoảng hơn 100 cây số để tìm hiểu sự việc. Cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi đó là một người đàn ông gầy gò nằm trên giường. Bên cạnh là đứa bé trai chừng 7 tuổi đang bóp chân, nhìn rất thương.

Sau khi trò chuyện tôi mới biết con người của Phượng không tốt như tôi nghĩ. Khi chồng bị tai nạn lao động nằm liệt giường thì Phượng bỏ chồng bỏ con dứt áo ra đi. Thế mà em ấy còn bịa chuyện nói là bị chồng đánh không chịu nổi phải ly dị, thật không ngờ tôi lại lấy được người vợ có nhân cách tồi tệ đến vậy.

Đưa cô hàng xóm lả lơi lên giường ân ái khi vợ đi vắng, tôi hoảng hốt rùng mình khi một người đàn ông nhảy xổ ra khỏi tủ

Đưa cô hàng xóm lả lơi lên giường ân ái khi vợ đi vắng, tôi hoảng hốt rùng mình khi một người đàn ông nhảy xổ ra khỏi tủ

Tính tình tôi khá đa nghi, lúc ấy trong đầu đã vụt qua suy nghĩ có khi nào vợ cố tình giả vờ đi công tác để thử lòng tôi. Nghĩ lại lúc tối cô ấy còn gọi video cho tôi từ chỗ công tác về, đích xác vợ đã đi xa không hề giả vờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường