Một tuần sau đám cưới, lặn lội về quê chồng cũ của vợ để tìm hiểu sự thật, tôi không thể tin vào mắt mình trước những gì mình nhìn thấy

Hiểu cho nỗi khổ mà em đã phải trải qua, tôi thương em nhiều hơn và hứa sẽ là một người chồng tốt để cuộc đời còn lại của Phượng sẽ không phải rơi nước mắt.

Lúc mới quen, Phượng không nói cho tôi chuyện là gái đã có chồng con, chỉ đến khi phát hiện ra thì em mới thật thà chia sẻ. Phượng bảo người chồng cũ sống vũ phu lắm, chịu không nổi nên em ấy quyết định chia tay. Vì muốn níu kéo Phượng ở lại nên nhà chồng giành lấy quyền nuôi con nhưng em vẫn quyết ra đi.

Thế nhưng vào ngày cưới của chúng tôi lại xảy ra chuyện khiến tình yêu tôi giành cho em ấy vơi dần. Vào đúng lúc đưa cô dâu lên xe hoa thì có một bà lão khoảng hơn 70 tuổi chạy đến nói: "Hôm nay chị phải trả tiền nuôi con chị cho tôi, nếu không thì đừng có mà lấy được chồng mới".

Sau phút bàng hoàng tôi hiểu ra vấn đề, thì ra đó chính là mẹ chồng cũ của Phượng, chắc bà đến đòi công nuôi cháu. Tôi cười nhạt bảo là nhà bà giành quyền nuôi cháu thì ráng mà nuôi chứ còn đòi hỏi gì nữa?

Bà lão nói hai vợ chồng Phượng chia tay đã 5 năm, tòa yêu cầu mỗi tháng em ấy phải nộp một triệu đồng nuôi con nhưng chưa bao giờ đưa cho bà ấy một đồng nào.

Phượng ngồi lì trong xe không ra còn bố mẹ vợ vội vàng chạy đến đuổi khéo bà lão về. Đám cưới sau đó vẫn tiếp tục diễn ra nhưng tâm trạng của tôi không còn vui vẻ nữa.

Một tuần sau, nhờ một người bạn thân của Phượng, tôi đã tìm đến địa chỉ nhà người chồng cũ của em ấy, cách nhà chúng tôi khoảng hơn 100 cây số để tìm hiểu sự việc. Cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi đó là một người đàn ông gầy gò nằm trên giường. Bên cạnh là đứa bé trai chừng 7 tuổi đang bóp chân, nhìn rất thương.

Sau khi trò chuyện tôi mới biết con người của Phượng không tốt như tôi nghĩ. Khi chồng bị tai nạn lao động nằm liệt giường thì Phượng bỏ chồng bỏ con dứt áo ra đi. Thế mà em ấy còn bịa chuyện nói là bị chồng đánh không chịu nổi phải ly dị, thật không ngờ tôi lại lấy được người vợ có nhân cách tồi tệ đến vậy.