Đưa cô hàng xóm lả lơi lên giường ân ái khi vợ đi vắng, tôi hoảng hốt rùng mình khi một người đàn ông nhảy xổ ra khỏi tủ

Tâm sự 26/02/2023 07:20

Tính tình tôi khá đa nghi, lúc ấy trong đầu đã vụt qua suy nghĩ có khi nào vợ cố tình giả vờ đi công tác để thử lòng tôi. Nghĩ lại lúc tối cô ấy còn gọi video cho tôi từ chỗ công tác về, đích xác vợ đã đi xa không hề giả vờ.

Tôi và vợ cưới nhau được hơn 1 năm, vẫn chưa sinh con vì vợ tôi còn muốn phấn đấu thăng chức. Mải mê sự nghiệp nên cô ấy rất hay đi công tác. Chuyện tôi phải ở nhà một mình thường xuyên như cơm bữa. Tất nhiên vợ vẫn dành thời gian hâm nóng tình cảm với tôi nhưng nhiều đêm vợ không ở nhà vẫn khiến tôi thấy thiếu vắng và trống trải.

Cạnh phòng trọ của vợ chồng tôi là một cô nàng trẻ tuổi độc thân. Cô ấy tên Linh, đã chuyển tới đây được nửa năm rồi. Nửa năm qua chúng tôi hầu như không tiếp xúc gì nhiều, gặp nhau gật đầu chào một câu rồi thôi. Tôi đã có gia đình, tất nhiên không tiện qua lại thân thiết với người phụ nữ khác, còn Linh không hề có ý làm quen với tôi.

Đêm vừa rồi, đột nhiên Linh gõ cửa phòng tôi. Nhìn thấy cô ấy mặc chiếc váy ngủ gợi cảm đứng bên ngoài mà tôi không khỏi giật mình. Linh thỏ thẻ bảo không hiểu sao chiếc quạt điện trong phòng cô ấy bị hỏng, trời thì nóng, đêm hôm rồi không nhờ được ai giúp nên Linh phiền tôi sang kiểm tra hộ. Là hàng xóm với nhau, tôi không thể thấy khó khăn mà không quan tâm.

Khi tôi bước chân vào phòng Linh thì thấy chiếc quạt vẫn đang chạy rất ngon lành. Quay lại nhìn cô ấy với ánh mắt thắc mắc, Linh mỉm cười tiến sát lại gần tôi cất lời dụ dỗ:

- Em mới chia tay bạn trai thấy cô đơn quá anh ạ. Vợ anh cũng thường xuyên vắng nhà, chắc anh buồn lắm phải không? Vậy tại sao mình không sưởi ấm và an ủi nhau những đêm này… 

Em biết anh đã có gia đình nên không bao giờ có ý nghĩa gì khác ngoài một cuộc tình thoáng qua, đôi bên cùng vui vẻ đâu… Sợ gì anh nhỉ, chị ấy đi suốt có nhà đâu mà biết được… Em không nói, anh không nói thì chuyện giữa chúng ta mãi là một bí mật…

Thú thật trong khung cảnh ấy, những lời đường mật của Linh có sức cám dỗ vô cùng lớn. Đêm hôm khuya khoắt, cô hàng xóm trẻ trung mơn mở trong bộ váy ngủ bằng lụa đầy mời gọi, vợ thì vắng nhà mải mê công việc bỏ bê chồng.

Tính tình tôi khá đa nghi, lúc ấy trong đầu đã vụt qua suy nghĩ có khi nào vợ cố tình giả vờ đi công tác để thử lòng tôi. Nghĩ lại lúc tối cô ấy còn gọi video cho tôi từ chỗ công tác về, đích xác vợ đã đi xa không hề giả vờ. Thấy lời Linh nói quá chí lý, tôi và cô ấy không ai nói ra thì chuyện này chỉ có trời biết đất biết và chúng tôi biết mà thôi.

Xem xét mọi khả năng, tôi thấy chuyện này có thể làm kín kẽ vợ không tài nào biết được, nên tặc lưỡi lao đến ôm chầm lấy Linh.

- Thực ra anh cũng để ý em từ lâu rồi, thế nhưng ngại em có người khác mà không dám tiến tới làm quen. Vợ anh chán lắm, suốt ngày chỉ biết đến công việc, không quan tâm gì tới chồng. Giá kể anh có được cô vợ ngọt ngào, dịu dàng, chu đáo như em thì tốt biết bao…

Đưa cô hàng xóm lả lơi lên giường ân ái khi vợ đi vắng, tôi hoảng hốt rùng mình khi một người đàn ông nhảy xổ ra khỏi tủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dĩ nhiên tôi không có ý định ly hôn vợ và cũng chẳng hề có tình cảm gì với Linh nhưng đôi khi vẫn phải dùng những lời đường mật ấy để cảm xúc được thăng hoa. Ôm lấy Linh, tôi đang định làm vài động tác khác thì ván giường trong phòng trọ của Linh đột ngột bật tung ra và một người phía dưới nhảy lên. Người đó vừa lao ra khỏi gầm giường lập tức xông đến đấm đá tôi túi bụi, mắng nhiếc tôi thậm tệ.

Trước sức khỏe của người đó, tôi không có sức chống trả, chỉ biết nằm cuộn tròn dưới sàn nhà, ôm mặt bảo vệ vị trí yếu hại. Người trốn sẵn dưới gầm giường để bắt quả tang tôi không phải là vợ, vợ tôi thực sự đã đi công tác và không hề biết gì cả. Mà người ấy không ai khác chính là bố vợ tôi!

 

Sau khi đấm đá tôi một trận, ông ngồi phịch xuống ghế thở mệt, miệng vẫn không quên mắng chửi tôi té tát:

- Lúc đến hỏi cưới con gái tao, mày đã hứa hẹn như nào? Mày bảo sẽ không bao giờ phụ nó, sẽ mang lại hạnh phúc cho nó cả đời. Vậy mà bây giờ chỉ vì một lời mời gọi đường mật của đứa con gái xa lạ, mày đã phản bội vợ! 

Loại đàn ông như mày sống cũng chỉ chật đất. Đàn ông không có bản lĩnh, có thể bị bất cứ con đàn bà nào dụ dỗ được thì tốt nhất đừng nên lấy vợ lập gia đình. Mày hãy ở vậy rồi muốn chơi bời ra sao thì chơi!

Lúc ấy tôi mới biết hóa ra bố vợ lo cho con gái xa nhà, chồng ở nhà không yên phận nên đã bày ra trò thử lòng tôi. Trong một lần đến chơi, ông phát hiện Linh sống cạnh phòng hai vợ chồng tôi. Rồi ông nghĩ ra cách nhờ Linh thử lòng con rể đầy nực cười và lạ đời như thế.

Ông trả cho Linh 2 triệu, Linh chẳng mất gì vì đó chỉ là một trò diễn kịch, bỗng nhiên được 2 triệu trong thời buổi kinh tế khó khăn, cô ta đồng ý ngay không do dự. Còn tôi thì ngu ngốc mắc bẫy. Giá kể lúc ấy tôi cứng rắn từ chối Linh thì có phải mọi chuyện đã tốt đẹp êm xuôi rồi không?

Vợ tôi sau khi biết chuyện lập tức viết đơn ly hôn không cho tôi giải thích gì. Tôi nhất quyết không ký, một mực xin lỗi vợ, mong được chuộc lỗi nhưng cô ấy không chịu. Tôi phải làm sao để vợ tha thứ cho mình? Tôi không muốn ly hôn cô ấy chút nào!

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