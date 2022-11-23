Một tháng sau khi bố mất, mẹ chồng vừa nguôi ngoai nỗi đau thì cô giúp việc cũ bất ngờ dẫn theo đứa trẻ đến thắp hương, đưa thêm yêu cầu khiến mẹ chồng ngất xỉu

Tâm sự 23/11/2022 07:59

Một tháng sau khi bố chồng mất, cô giúp việc tìm đến nhà tôi, dẫn theo một đứa bé tầm 7 tuổi. Vừa thấy đứa bé, tôi đã có linh cảm không lành.

Từ lúc về làm dâu, tôi chưa từng thấy bố to tiếng, mặt nặng mày nhẹ với mẹ chồng mình. Hai người họ lúc nào cũng ngọt ngào, vui vẻ, tôn trọng nhau. Ông bệnh bà chăm, bà mệt ông lo lắng. Ngày ngày an hưởng tuổi già, thanh thản, bình yên mà sống. Sống với nhau hơn nửa đời người, bố mẹ chồng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau như mới yêu. Tôi từng ước sau này vợ chồng tôi cũng được như thế.

Cách đây một năm, bố chồng tôi phát hiện bị ung thư phổi. Giai đoạn đó, cả nhà tôi như loạn như rối cả lên. Vợ chồng tôi đòi ở bệnh viện chăm sóc bố nhưng mẹ chồng tôi không cho. Bà túc trực suốt ngày suốt đêm ở viện. Một tháng trước, bố chồng tôi mất.

Hôm ấy, mẹ chồng tôi ngồi thẫn thờ, khóc cạn nước mắt trước linh cữu. Tôi chỉ biết ở cạnh, an ủi, động viên tinh thần mẹ. Tình cảm của bố mẹ thật khiến người khác cảm động. Chỉ không ngờ, chỉ đúng một tháng sau, khi cô giúp việc cũ xuất hiện, cả gia đình tôi lại dậy sóng.

Một tháng sau khi bố mất, mẹ chồng vừa nguôi ngoai nỗi đau thì cô giúp việc cũ bất ngờ dẫn theo đứa trẻ đến thắp hương, đưa thêm yêu cầu khiến mẹ chồng ngất xỉu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy, cô giúp việc tìm đến nhà tôi, dẫn theo một đứa bé tầm 7 tuổi. Vừa thấy đứa bé, tôi đã có linh cảm không lành. Cô giúp việc biết tin bố chồng tôi mất thì tìm đến thắp hương. Mẹ chồng tôi đợi cô ấy thắp hương xong mới hỏi han vài chuyện. Cô ấy cũng không vòng vo mà thẳng thắn thừa nhận đứa bé đúng là con riêng của bố chồng tôi. Hóa ra trước giờ hai người có quan hệ qua lại với nhau. Đến khi phát hiện có thai, cô ấy mới vội vã xin nghỉ rồi về quê sinh con. Bố chồng tôi vẫn thường xuyên về quê để thăm nom mẹ con cô ấy. Ngay cả khi bị bệnh, chỉ cần hơi khỏe, ông cũng tìm cách về thăm họ. Nhưng cả tháng nay không thấy ông về, cô ấy hỏi han mới biết ông mất rồi.

"Giờ em chỉ cầu xin chị. Dù gì đứa nhỏ cũng là con của anh ấy. Anh ấy mất rồi, chị có thể để lại một phần tài sản cho con em được không? Vả lại trước đây anh từng nói sẽ đưa em 300 triệu để nuôi con nếu anh ấy mất đi. Nhưng chưa kịp thì... Giờ em muốn xin số tiền ấy ạ".

Một tháng sau khi bố mất, mẹ chồng vừa nguôi ngoai nỗi đau thì cô giúp việc cũ bất ngờ dẫn theo đứa trẻ đến thắp hương, đưa thêm yêu cầu khiến mẹ chồng ngất xỉu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tôi nghe xong thì choáng váng ngất xỉu tại chỗ. Gia đình tôi cũng rối ren lên. Tự dưng bố chồng có con riêng, chúng tôi có thêm đứa em rồi giờ còn đòi phân chia tài sản, tiền bạc. Thật sự những điều này quá đường đột. Nhưng đau khổ nhất có lẽ chính là mẹ chồng tôi vì đây là cú sốc tinh thần quá lớn đối với bà. Tôi phải làm gì để giúp mẹ chồng đây? Và đứa bé, chúng tôi có nên cho bé tiền không?

Những ngày thai nghén mệt mỏi còn bị mẹ chồng hạch sách mắng chửi, chồng chỉ nằm ì xem ti vi còn nguây nguẩy bảo đáng đời tôi!

Những ngày thai nghén mệt mỏi còn bị mẹ chồng hạch sách mắng chửi, chồng chỉ nằm ì xem ti vi còn nguây nguẩy bảo đáng đời tôi!

Lúc trước tôi khỏe mạnh thì cáng đáng được hết, chăm sóc mẹ chồng, cửa nhà sạch sẽ, cơm nước 3 bữa. Nhưng giờ tôi mang thai, mà tôi nghén lắm, không ăn uống được gì, người nhiều khi xanh như tàu lá, vậy mà lại phải lo cho mẹ chồng nữa khiến tôi kiệt sức.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 34 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 37 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 52 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau