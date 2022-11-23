Một tháng sau khi bố mất, mẹ chồng vừa nguôi ngoai nỗi đau thì cô giúp việc cũ bất ngờ dẫn theo đứa trẻ đến thắp hương, đưa thêm yêu cầu khiến mẹ chồng ngất xỉu

Một tháng sau khi bố chồng mất, cô giúp việc tìm đến nhà tôi, dẫn theo một đứa bé tầm 7 tuổi. Vừa thấy đứa bé, tôi đã có linh cảm không lành.

Từ lúc về làm dâu, tôi chưa từng thấy bố to tiếng, mặt nặng mày nhẹ với mẹ chồng mình. Hai người họ lúc nào cũng ngọt ngào, vui vẻ, tôn trọng nhau. Ông bệnh bà chăm, bà mệt ông lo lắng. Ngày ngày an hưởng tuổi già, thanh thản, bình yên mà sống. Sống với nhau hơn nửa đời người, bố mẹ chồng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau như mới yêu. Tôi từng ước sau này vợ chồng tôi cũng được như thế. Cách đây một năm, bố chồng tôi phát hiện bị ung thư phổi. Giai đoạn đó, cả nhà tôi như loạn như rối cả lên. Vợ chồng tôi đòi ở bệnh viện chăm sóc bố nhưng mẹ chồng tôi không cho. Bà túc trực suốt ngày suốt đêm ở viện. Một tháng trước, bố chồng tôi mất.

Hôm ấy, mẹ chồng tôi ngồi thẫn thờ, khóc cạn nước mắt trước linh cữu. Tôi chỉ biết ở cạnh, an ủi, động viên tinh thần mẹ. Tình cảm của bố mẹ thật khiến người khác cảm động. Chỉ không ngờ, chỉ đúng một tháng sau, khi cô giúp việc cũ xuất hiện, cả gia đình tôi lại dậy sóng. Ảnh minh họa: Internet Hôm ấy, cô giúp việc tìm đến nhà tôi, dẫn theo một đứa bé tầm 7 tuổi. Vừa thấy đứa bé, tôi đã có linh cảm không lành. Cô giúp việc biết tin bố chồng tôi mất thì tìm đến thắp hương. Mẹ chồng tôi đợi cô ấy thắp hương xong mới hỏi han vài chuyện. Cô ấy cũng không vòng vo mà thẳng thắn thừa nhận đứa bé đúng là con riêng của bố chồng tôi. Hóa ra trước giờ hai người có quan hệ qua lại với nhau. Đến khi phát hiện có thai, cô ấy mới vội vã xin nghỉ rồi về quê sinh con. Bố chồng tôi vẫn thường xuyên về quê để thăm nom mẹ con cô ấy. Ngay cả khi bị bệnh, chỉ cần hơi khỏe, ông cũng tìm cách về thăm họ. Nhưng cả tháng nay không thấy ông về, cô ấy hỏi han mới biết ông mất rồi.

"Giờ em chỉ cầu xin chị. Dù gì đứa nhỏ cũng là con của anh ấy. Anh ấy mất rồi, chị có thể để lại một phần tài sản cho con em được không? Vả lại trước đây anh từng nói sẽ đưa em 300 triệu để nuôi con nếu anh ấy mất đi. Nhưng chưa kịp thì... Giờ em muốn xin số tiền ấy ạ". Ảnh minh họa: Internet Mẹ chồng tôi nghe xong thì choáng váng ngất xỉu tại chỗ. Gia đình tôi cũng rối ren lên. Tự dưng bố chồng có con riêng, chúng tôi có thêm đứa em rồi giờ còn đòi phân chia tài sản, tiền bạc. Thật sự những điều này quá đường đột. Nhưng đau khổ nhất có lẽ chính là mẹ chồng tôi vì đây là cú sốc tinh thần quá lớn đối với bà. Tôi phải làm gì để giúp mẹ chồng đây? Và đứa bé, chúng tôi có nên cho bé tiền không?

Những ngày thai nghén mệt mỏi còn bị mẹ chồng hạch sách mắng chửi, chồng chỉ nằm ì xem ti vi còn nguây nguẩy bảo đáng đời tôi! Lúc trước tôi khỏe mạnh thì cáng đáng được hết, chăm sóc mẹ chồng, cửa nhà sạch sẽ, cơm nước 3 bữa. Nhưng giờ tôi mang thai, mà tôi nghén lắm, không ăn uống được gì, người nhiều khi xanh như tàu lá, vậy mà lại phải lo cho mẹ chồng nữa khiến tôi kiệt sức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-thang-sau-khi-bo-mat-me-chong-vua-nguoi-ngoai-noi-dau-thi-co-giup-viec-cu-bat-ngo-dan-theo-dua-tre-den-thap-huong-dua-them-yeu-cau-khien-me-chong-ngat-xiu-527145.html