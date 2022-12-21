Mỗi lần chuẩn bị làm 'chuyện ân ái' với chồng sắp cưới, tôi lại thở dài ngao ngán vì lý do này

Tâm sự 21/12/2022 02:55

Tôi cũng không quá bận tâm, mối quan tâm hàng đầu của một cô gái hiện đại như tôi là công việc, chuyện ân ái ở vị trí thứ 2. Thi thoảng tôi cũng có những cuộc tình một đêm chóng vánh, nhưng tôi vẫn thích có một người để yêu lâu dài hơn. 

Tôi tự thừa nhận mình là mẫu con gái hiện đại. 25 tuổi, nếu xét về trình độ học thức, địa vị, kỹ năng giường chiếu, tôi tự tin không thua kém ai. Là một người con gái có tư tưởng thoáng về tình dục, tôi coi chuyện ấy rất bình thường, nếu thích ai tôi sẽ là người chủ động mời gọi họ lên giường với tôi.

Trải qua vài ba mối tình, cuộc tình nào cũng nhanh chóng kết thúc, không vì lý do này thì vì lý do khác. Tôi cũng không quá bận tâm, mối quan tâm hàng đầu của một cô gái hiện đại như tôi là công việc, chuyện ân ái ở vị trí thứ 2. Thi thoảng tôi cũng có những cuộc tình một đêm chóng vánh, nhưng tôi vẫn thích có một người để yêu lâu dài hơn. 

Ấy thế mà, tôi tự dưng vớ được anh người yêu, tuyệt vời hết mức cho đến khi lên giường, trút xiêm áo xuống. Càng hy vọng bao nhiêu, tôi càng cảm thấy thất vọng bấy nhiêu. Nhớ lại ngày hôm ấy tôi vẫn còn thấy buồn, nhưng mà vì anh người yêu này quá đẹp trai chuẩn men, nên tôi tự nhủ sẽ cố gắng bồi đắp những kỹ năng cho anh ấy sau này. Có vẻ như anh ấy nhận thấy sự thất vọng của tôi sau đêm đầu tiên của 2 đứa nên ngay sau đó đã trấn an tinh thần của tôi.

Mỗi lần chuẩn bị làm 'chuyện ân ái' với chồng sắp cưới, tôi lại thở dài ngao ngán vì lý do này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Anh ấy rất dịu dàng và ngọt ngào, nhiều lúc tôi cảm giác như mình muốn gắn kết cả cuộc đời này cho anh ấy, nhưng ngoại trừ chuyện chăn gối.

Chuyện ấy là một yếu tố rất quan trọng trong hôn nhân, tuổi của tôi bây giờ cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tôi cũng cố gắng cho anh ấy thêm vài cơ hội để nâng cao kỹ năng của mình nhưng anh ấy không tiến bộ hơn mà chỉ làm tôi thêm thất vọng. Ai cũng có nhu cầu của riêng mình. Tôi rất hoang mang, không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không?

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