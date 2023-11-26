Mới làm được nửa năm mà cô giúp việc đã có bầu, tôi tức giận đuổi ra khỏi nhà nhưng đến khi biết sự thật thì tôi như ngã quỵ

Tâm sự 26/11/2023 07:31

Thấy lạ nên hôm ấy, tôi cố tình sai cô ấy giúp việc đi siêu thị mua đồ. Người vừa ra ngoài, tôi liền vào phòng tìm trong túi đồ thì giật mình khi tờ giấy siêu âm rơi ra ngoài.

20 năm nay, bố con tôi sống cảnh cô độc quen rồi. Bố tôi năm nay đã 55 tuổi, sau khi vợ qua đời, ông ở vậy nuôi con và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn.

Thời còn trẻ, bố tôi phong độ lắm. Có nhiều người phụ nữ biết ông góa vợ, lại nuôi con nhỏ nhưng vẫn đem lòng quý mến. Nhưng dù người đó tốt đến mấy, thậm chí hứa sẽ thương tôi như con đẻ, bố cũng khéo léo từ chối. Ông bảo cả đời này sẽ ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Sau này khi con gái có gia đình, bố sẽ giúp tôi chăm sóc con cái.

Nhiều năm trôi qua, với tôi, ông vừa là bố vừa là mẹ. 20 năm là con gái bố, tôi chưa bao giờ làm bố phiền lòng vì muốn chứng minh cho bố thấy, chỉ cần con cũng đủ làm bố hạnh phúc. Đến thời điểm hiện tại, tôi đã có một công việc ổn định và mức lương khá.

Mới làm được nửa năm mà cô giúp việc đã có bầu, tôi tức giận đuổi ra khỏi nhà nhưng đến khi biết sự thật thì tôi như ngã quỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi cuộc sống không còn khó khăn như trước, tôi muốn san sẻ việc nhà với bố. Nhưng do quá bận rộn, không có thời gian cho gia đình, tôi đã tìm một người giúp việc với hy vọng bố mình sẽ được thảnh thơi, nhàn nhã. Sau khi tìm kiếm qua nhiều người trung gian, tôi thuê cô gái 25 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, trông bề ngoài khá nhanh nhẹn và hiền lành.

Thời gian đầu cô ấy làm việc rất chăm chỉ, bố tôi còn nói từ ngày có người giúp việc, không khí gia đình tôi cũng khác trước rất nhiều. Thấy bố trẻ trung và yêu đời hơn trước, tôi còn hào phóng tăng lương cho người giúp việc.

Vậy mà cô ấy làm tôi quá thất vọng. Gần đây, cô ấy liên tục nôn mửa, người xanh xao và có dấu hiệu của phụ nữ ốm nghén. Thấy lạ nên hôm ấy, tôi cố tình sai cô ấy giúp việc đi siêu thị mua đồ. Người vừa ra ngoài, tôi liền vào phòng tìm trong túi đồ thì giật mình khi tờ giấy siêu âm rơi ra ngoài.

Mới làm được nửa năm mà cô giúp việc đã có bầu, tôi tức giận đuổi ra khỏi nhà nhưng đến khi biết sự thật thì tôi như ngã quỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mới ở được nửa năm đã có bầu, tôi không thể chấp nhận cho người như vậy sống trong nhà mình. Vì thế tôi đã nói với bố và khuyên ông đuổi người giúp việc ra khỏi nhà. Nhưng trước mặt tôi và cô gái kia, bố tuyên bố mình chính là cha đứa bé.

Tôi rất thất vọng và bất ngờ. Bây giờ bố nằng nặc đòi lấy người ít tuổi hơn cả con gái, làm sao tôi có thể chấp nhận chứ? Tôi đã bỏ nhà đi nhưng vẫn không biết nên làm gì. Bạn bè khuyên tôi trở về nhà và cho bố cơ hội giải thích, mọi người cho tôi lời khuyên được không?

Nửa đêm chợt tỉnh giấc, tôi quay sang ôm chồng nhưng có gì đó lạ nên bèn lấy điện thoại để soi nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt tôi như chết lặng

Nửa đêm chợt tỉnh giấc, tôi quay sang ôm chồng nhưng có gì đó lạ nên bèn lấy điện thoại để soi nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt tôi như chết lặng

Nhưng nào ngờ, đêm ấy lại là đêm định mệnh… 9h tôi leo lên giường ngủ trong khi chồng vẫn đang miệt mài gõ máy tính. Tôi thiếp đi, mơ màng trong bao lâu chẳng rõ nhưng nửa đêm chợt giật mình tỉnh giấc.

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