Mới cưới 1 năm thì vợ bị tai nạn liệt giường, tôi đau đớn nhìn em nằm im một chỗ, 3 năm chăm sóc không kìm lòng được, đêm nọ làm liều ôm vợ chặt cứng thì nghe được bác sĩ nói 1 câu điếng người

Tâm sự 24/08/2023 09:04

Cưới nhau được hơn 1 năm thì Thuý đột ngột bị tai nạn phải nằm liệt, nhiều lúc cô chỉ muốn chết đi cho rồi khi tuổi đời còn quá trẻ mà phải chịu đựng cuộc sống tàn phế. Nhưng Đức luôn động viên vợ, không cho cô buông xuôi.

Thuý may mắn khi có 1 người chồng như thế. Lúc yêu nhau, cô đã biết anh là người tình cảm, sống có trách nhiệm. Nhưng đến khi cưới nhau rồi, Thuý càng thương chồng hơn khi càng hiểu anh, Thuý càng cảm thấy anh vô cùng tốt bụng và thật lòng yêu thương mình.

Cưới nhau được hơn 1 năm thì Thuý đột ngột bị tai nạn phải nằm liệt, nhiều lúc cô chỉ muốn chết đi cho rồi khi tuổi đời còn quá trẻ mà phải chịu đựng cuộc sống tàn phế. Nhưng Đức luôn động viên vợ, không cho cô buông xuôi. Anh nói:

- Có anh ở đây, anh không bao giờ rời bỏ em, em phải mạnh mẽ để sống tiếp, chúng ta còn giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ còn chưa thực hiện xong mà.

Thuý chỉ biết khóc và khóc, cô vì chồng mà tự động viên mình phải thật mạnh mẽ. Mỗi ngày, anh đều chăm sóc vợ đầy đủ, tỉ mỉ. Anh lo cho vợ từ giờ uống thuốc cho đến tập luyện vật lý trị liệu.

Mới cưới 1 năm thì vợ bị tai nạn liệt giường, tôi đau đớn nhìn em nằm im một chỗ, 3 năm chăm sóc không kìm lòng được, đêm nọ làm liều ôm vợ chặt cứng thì nghe được bác sĩ nói 1 câu điếng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày vợ nằm liệt, Đức cũng xin nghỉ việc ở nhà luôn để tiện chăm sóc vợ. Ban đêm, anh nhận việc làm online để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Dù có thiếu ngủ, thiếu ăn, vất vả thế nào nhưng Đức không bao giờ kêu ca với vợ, anh luôn tươi cười trước mặt vợ để cô yên tâm trị bệnh.

Thiếu tiền, anh lại đi vay để mua thuốc cho vợ, vay xong lại nai lưng ra trả. Ai cũng nói anh sao si tình quá, không đem Thuý về nhà mẹ đẻ để họ chăm sóc thì Đức chỉ cười:

- Cô ấy đã là vợ tôi thì tôi phải có trách nhiệm cả đời với cô ấy chứ.

Cho đến 3 năm sau, đôi khi Đức cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cuộc sống vợ chồng anh cứ trôi qua trong lặng thầm như vậy khiến ai cũng chán nản.

1 hôm, Đức buồn quá liền đi uống rượu, lúc về nhà anh say khướt loạng choạng. Nhìn thấy vợ nằm đó, bỗng nhiên anh bật khóc rồi ôm chầm lấy cô hôn lấy hôn để. Thuý thấy chồng như vậy thì cũng ôm anh rồi rơi nước mắt.

Không ngờ, Đức lao vào ôm ghì lấy vợ, rồi chuyện gì đến cũng đến.

Nhưng sáng ra, anh lại tự đánh mình :

- Tại sao mày lại tồi tệ như thế chứ, mày là thằng chồng khốn nạn.

Thuý ôm lấy đầu chồng:

- Em hiểu anh mà, nhưng thực sự hôm qua em đã có cảm giác.

Đức nghe vậy ngạc nhiên rồi vui mừng, có lẽ bệnh tình của vợ anh đã tiến triển tốt sau 1 thời gian dài được chồng chăm sóc.

Quả thực hơn 1 tháng sau, Thuý có biểu hiện bất thường, Đức vội vã mời bác sĩ đến khám thì vị bác sĩ mỉm cười nói:

- Đúng là tình yêu thật kỳ diệu. Chúc mừng anh chị, cô ấy đã có thai rồi.

Nghe vậy, Thuý và Đức cùng nhau bật khóc như mưa như gió. Đức ôm chầm lấy vợ:

- Vậy là anh lại có động lực rồi, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.

Thuý quay sang nói với chồng:

- Là công lao của anh mà, em tự hào và hạnh phúc khi có 1 người chồng như anh.

Vị bác sĩ mỉm cười:

- Cô đang hồi phục rất tốt, cứ đà này chẳng mấy mà đi lại được bình thường đâu. Chúc mừng nhé.

Vợ chồng Thuý cảm ơn bác sĩ rồi nhìn nhau hạnh phúc mãn nguyện. Đúng là đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông cũng cạn.

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