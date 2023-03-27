Mẹ vợ mất khiến vợ bỗng chốc suy sụp, nhưng tôi không ngờ lại đến tình trạng nghiêm trọng này!

Bầu 8 tháng, cô ấy vẫn về dù hai nhà cách xa nhau tới 20km. Trong phòng khách, vợ treo tấm ảnh hai mẹ con tươi cười vui vẻ và thường nhìn tấm ảnh đó một cách thẫn thờ.

Mẹ vợ tôi mất khi vợ tôi đang mang thai 6 tháng. Nỗi đau ấy lớn đến mức khiến vợ tôi suy sụp hẳn về thể xác và tinh thần. Cô ấy không ăn không ngủ, chỉ nằm trên giường khóc. Ai khuyên cũng không được. Cho đến khi suýt bị sẩy thai, cô ấy mới nhận thức được sự nguy hiểm và ăn uống lại. Vì chuyện đó mà tôi không cho vợ đi làm nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Mỗi tuần, vợ tôi đều về nhà đẻ một lần để thắp hương cho mẹ. Bầu 8 tháng, cô ấy vẫn về dù hai nhà cách xa nhau tới 20km. Trong phòng khách, vợ treo tấm ảnh hai mẹ con tươi cười vui vẻ và thường nhìn tấm ảnh đó một cách thẫn thờ. Ngoài những lúc đó, vợ tôi tự nhốt mình trong phòng, vẻ mặt buồn bã. Tôi biết vợ vẫn còn đau buồn vì cái chết của mẹ nhiều lắm nên hay an ủi, động viên cô ấy.

Nhiều khi xót vợ quá, tôi lại nói: "Người chết thì đã chết rồi, em đừng như thế mà bà đau lòng theo" là vợ tôi nổi giận. Cô ấy hét ầm lên: "Mẹ chưa chết, mẹ vẫn còn sống". Tôi liền im lặng. Hướng Dương ơi, nếu tình trạng này kéo dài, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của vợ và con mình. Phải làm sao để cô ấy vượt qua được nỗi đau mất mẹ đây?

Nghi chồng có quỹ đen đem cho bồ nhí, tôi âm thầm bòn rút cất làm của riêng, đến ngày anh mất tôi tá hỏa phát hiện sự thật đằng sau Chồng tôi từ khi hẹn hò đến khi lấy tôi chưa từng động đến nhậu nhẹt, cờ bạc, cũng không hút thuốc. Cứ đi làm về là anh phụ tôi trông con, dọn dẹp nhà cửa. Mọi chuyện sẽ vẫn êm đềm, hạnh phúc như thế nếu không có ngày tôi phát hiện chồng có quỹ đen.

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