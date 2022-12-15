Mẹ chồng đến thăm con dâu ở cữ chỉ đem mỗi chiếc túi xách cũ, đến lúc mở ra, tôi kinh ngạc với thứ bên trong rồi bật khóc tức tưởi

Tâm sự 15/12/2022 19:03

Vừa nhìn thấy thứ bên trong túi xách, tôi cay xè mắt, quàng tay ôm lấy mẹ chồng mà khóc.

Vợ chồng sống với nhau 2 năm nay, chồng tôi liên tục ăn chơi trác táng, tài sản tiêu tán hết cả. Tôi có bầu, anh ta còn ăn chơi mạnh bạo hơn với lý do tôi không đáp ứng được nhu cầu sinh lý. Bố chồng tôi mất sớm, mẹ chồng cũng tần tảo bán rau ngoài chợ kiếm tiền. Thế mà anh ta lại nhẫn tâm lấy hết số tiền vốn của mẹ đem đi ăn tiêu.

Mẹ chồng đến thăm con dâu ở cữ chỉ đem mỗi chiếc túi xách cũ, đến lúc mở ra, tôi kinh ngạc với thứ bên trong rồi bật khóc tức tưởi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giờ tôi sinh con và đang ở cữ tại nhà mẹ đẻ. Từ lúc sinh đến bây giờ là hơn nửa tháng, chồng không hề đoái hoài hay hỏi han mẹ con tôi thế nào. Hôm qua, mẹ chồng tôi đến thăm. Bà đem theo cái túi xách cũ, nhét vào tay tôi. Mở ra xem, tôi kinh ngạc khi thấy đó là hộp vàng cưới của mẹ từ hồi xưa, bà giữ cẩn thận đến bây giờ. Trong hộp là hai chiếc nhẫn vàng, sợi dây chuyền và chiếc lắc tay.

Mẹ chồng đến thăm con dâu ở cữ chỉ đem mỗi chiếc túi xách cũ, đến lúc mở ra, tôi kinh ngạc với thứ bên trong rồi bật khóc tức tưởi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng bế con gái tôi, thì thầm: "Bà nội chẳng còn tiền nữa, bố con phá hết rồi. Bà nội chỉ còn số vàng cưới này thôi. Giờ chiếc lắc vàng, bà nội cho con. Phần còn lại thì cho mẹ con để còn có đồng ra đồng vào mà sinh sống".

Mẹ chồng đến thăm con dâu ở cữ chỉ đem mỗi chiếc túi xách cũ, đến lúc mở ra, tôi kinh ngạc với thứ bên trong rồi bật khóc tức tưởi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cay xè mắt, quàng tay ôm lấy mẹ chồng mà khóc. Bà cũng khóc. Bà xin lỗi vì không biết dạy con, để cuộc đời tôi khốn khổ vì một người chồng tồi tệ. Mẹ chồng về rồi, tôi vẫn còn đau lòng lắm. Nhìn số vàng nằm trên bàn, tôi càng xót xa hơn. Bây giờ, tôi phải làm sao để chồng tôi thay đổi, biết thương vợ thương con, biết hiếu thảo với mẹ đây? Liệu tôi có sống cả đời được với một người chồng vô trách nhiệm thế này không?

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