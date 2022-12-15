Vợ chồng sống với nhau 2 năm nay, chồng tôi liên tục ăn chơi trác táng, tài sản tiêu tán hết cả. Tôi có bầu, anh ta còn ăn chơi mạnh bạo hơn với lý do tôi không đáp ứng được nhu cầu sinh lý. Bố chồng tôi mất sớm, mẹ chồng cũng tần tảo bán rau ngoài chợ kiếm tiền. Thế mà anh ta lại nhẫn tâm lấy hết số tiền vốn của mẹ đem đi ăn tiêu.

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Giờ tôi sinh con và đang ở cữ tại nhà mẹ đẻ. Từ lúc sinh đến bây giờ là hơn nửa tháng, chồng không hề đoái hoài hay hỏi han mẹ con tôi thế nào. Hôm qua, mẹ chồng tôi đến thăm. Bà đem theo cái túi xách cũ, nhét vào tay tôi. Mở ra xem, tôi kinh ngạc khi thấy đó là hộp vàng cưới của mẹ từ hồi xưa, bà giữ cẩn thận đến bây giờ. Trong hộp là hai chiếc nhẫn vàng, sợi dây chuyền và chiếc lắc tay.