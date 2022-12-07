Mất hứng với vợ nên đã ngã vào vòng tay của cô đồng nghiệp lả lơi, về đến nhà tôi đứng hình mất 3s trước nghi lễ mà vợ đang thực hiện

Tâm sự 07/12/2022 03:47

Tôi sợ vợ phát hiện ra nên giấu giếm rất kỹ. Chúng tôi rất ít khi liên lạc hay quan tâm hỏi han nhau, chủ yếu chỉ gặp nhau trên giường trong nhà nghỉ. Vui vẻ xong lại ai về nhà nấy chẳng chút liên quan.

Vợ tôi là một người phụ nữ tốt, đảm đang tháo vát lại sống có tình, biết quan tâm đến người khác. Bố mẹ và anh em họ hàng nhà tôi đều rất quý mến cô ấy. Chính vì vậy mà bản thân tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi có một người vợ đảm đang và giỏi đến như vậy. 

Thế nhưng đàn ông mà, bản năng là thích cái mới lạ. Chưa nói quãng thời gian vợ mang bầu, sinh con bị tăng cân nhiều khiến thân hình cô ấy sồ sề, xuống cấp. Thời gian tiếp theo, cô ấy bỏ bê việc chăm sóc cơ thể vì bận chăm con khiến tôi cảm thấy rất chán. 

Tôi buồn chán và mất hứng với vợ nên đã ngã vào vòng tay của cô đồng nghiệp lả lơi. Cô này từng ly hôn, hiện tại đang sống độc thân. Tính tình rất phóng khoáng trong chuyện tình ái. Chúng tôi có thỏa thuận là chỉ thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà thôi. 

Mất hứng với vợ nên đã ngã vào vòng tay của cô đồng nghiệp lả lơi, về đến nhà tôi đứng hình mất 3s trước nghi lễ mà vợ đang thực hiện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sợ vợ phát hiện ra nên giấu giếm rất kỹ. Chúng tôi rất ít khi liên lạc hay quan tâm hỏi han nhau, chủ yếu chỉ gặp nhau trên giường trong nhà nghỉ. Vui vẻ xong lại ai về nhà nấy chẳng chút liên quan.

Hôm đó tôi và nhân tình dành hẳn một ngày cuối tuần bên nhau trong khách sạn.  Ngày hôm đó sau khi rời khỏi khách sạn thì tôi đã mệt lả vì kiệt sức do bị cô nhân tình nóng bỏng vắt sạch. Về đến nhà, tưởng tượng sắp có cơm nóng canh ngọt chờ sẵn mà mừng thầm.

Ai ngờ bước vào phòng khách lại là một cảnh tượng khiến tôi chết đứng. Ngay giữa nhà vợ tôi đặt một chiếc bàn, trên đó có 1 cái bát ăn cơm đang cắm mấy que hương cháy nghi ngút khói. Đó không phải điều quan trọng nhất. Thứ khiến tôi thấy sợ hãi hơn cả đó là phía sau vợ tôi đặt chình ình tấm ảnh cưới của hai vợ chồng tôi!

Trong lúc tôi còn đang kinh hãi thì vợ đột nhiên xuất hiện với nụ cười tươi tắn trên môi:

- Tôi đang làm lễ truy điệu cho tình yêu của chúng ta đấy. Anh thắp hương cho tình yêu của chúng ta đi để tiễn đưa nó về nơi an nghỉ… Ơ anh làm bộ mặt kiểu gì thế? Tình yêu giữa tôi và anh đã chết rồi thì chẳng chôn cất còn để làm gì?

Nó đã chết từ lúc anh lên giường với người phụ nữ khác rồi còn đâu. Nào nhanh nhanh tiễn biệt nó đi rồi ký vào đơn ly hôn tôi đã soạn sẵn rồi. Tôi chờ anh cả ngày nay đấy.

Mất hứng với vợ nên đã ngã vào vòng tay của cô đồng nghiệp lả lơi, về đến nhà tôi đứng hình mất 3s trước nghi lễ mà vợ đang thực hiện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sụp xuống xin vợ tha thứ nhưng cô ấy kiên quyết không chịu. Vợ bảo không bao giờ chấp nhận được bất kỳ sự phản bội nào trong hôn nhân. Phản bội 1 lần sẽ có lần 2 tái diễn nên mối quan hệ của chúng tôi không còn có thể cứu chữa được nữa. 

Hiện tại vợ tôi và con vẫn đang ở bên nhà mẹ đẻ, tôi xin lỗi thế nào cũng không được. Nhờ bố mẹ vợ tác động thì ông bà bảo hạnh phúc riêng của chúng tôi, vợ tôi sẽ tự định đoạt. Tôi hối hận quá, nếu biết thế này tôi không đời nào qua lại với cô nàng đồng nghiệp kia. Tôi phải làm thế nào để vợ chịu tha thứ cho mình, dẫu phải trả cái giá nào tôi cũng chấp nhận. 

Đến 7h tối chưa thấy vợ về, nghi ngờ vợ ngoại tình tôi phóng xe đến thẳng công ty của cô ấy để kiểm tra nhưng đập vào mắt tôi là hình ảnh khiến bản thân cay mắt uất hận bản thân hơn bao giờ hết

Đến 7h tối chưa thấy vợ về, nghi ngờ vợ ngoại tình tôi phóng xe đến thẳng công ty của cô ấy để kiểm tra nhưng đập vào mắt tôi là hình ảnh khiến bản thân cay mắt uất hận bản thân hơn bao giờ hết

Tính vợ tôi bướng lắm, sau khi sinh con được hai tháng cô ấy gửi con cho bà ngoài và đi làm, cho dù tôi đã cố gắng khuyên bảo vợ ở nhà nghỉ ngơi vài tháng nữa cho khỏe nhưng không thành.

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