Tính vợ tôi bướng lắm, sau khi sinh con được hai tháng cô ấy gửi con cho bà ngoài và đi làm, cho dù tôi đã cố gắng khuyên bảo vợ ở nhà nghỉ ngơi vài tháng nữa cho khỏe nhưng không thành.

Hai vợ chồng đều là nhân viên hành chính nên tổng lương không bao giờ quá 20 triệu đồng, ngoài tiền chi tiêu trong gia đình, tôi còn phải nuôi nấng mẹ già hay ốm đau ở nhà nên cũng không dư dả ra được bao nhiêu. Tính vợ tôi bướng lắm, sau khi sinh con được hai tháng cô ấy gửi con cho bà ngoài và đi làm, cho dù tôi đã cố gắng khuyên bảo vợ ở nhà nghỉ ngơi vài tháng nữa cho khỏe nhưng không thành.

Ảnh minh họa: Internet Vài tháng đầu vợ đi làm về tâm trạng rất vui vẻ, không khí gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nên dù có đôi chút vất vả tôi vẫn không gặp nhiều áp lực. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây sắc mặt của vợ có chút thay đổi, thường xuyên về muộn và tăng ca liên tục. Vợ nói chuyện nhưng mặt luôn cúi xuống không dám nhìn trực diện vào mắt chồng nên tôi có cảm giác cô ấy đang cố giấu giếm điều gì đó. Chính vì vậy trong tôi bất giác nảy lên suy nghĩ phải chăng cô ấy đã làm gì đó sai trái với chồng nên không dám đối diện.

Đến 7h tối chưa thấy vợ về, tôi phóng xe đến thẳng công ty của cô ấy, tới nơi thì chẳng còn ai làm việc nữa, mọi phòng đều tắt điện hết, chỉ còn duy nhất một phòng WC là còn sáng. Thấy tiếng nước xả tôi lặng lẽ bước đến, để rồi thực sự sốc khi thấy vợ mặc bộ đồ lao công và đang lau bồn vệ sinh. Tôi cay mắt khi nhìn thấy công việc vợ đang làm, phải mất một lúc mới đủ bình tĩnh thốt lên lời: "Sao em lại làm công việc này vậy?". Vợ tôi hoảng hốt và cúi gầm mặt xuống vì không dám nhìn tôi trong bộ dạng này. Tôi kéo cô ấy ra hành lang để hỏi chuyện cho rõ ràng, vợ bảo một tháng nay công ty gặp khó khăn về tài chính nên cắt giảm rất nhiều lao động. Lo sợ bị đuổi việc nên vợ tôi đã kiêm luôn công việc dọn vệ sinh trong công ty vào cuối mỗi buổi làm việc. Chứng kiến vợ vất vả khổ cực như vậy, thân là người đàn ông trong gia đình điều này khiến tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng, tất cả những gì tôi có thể làm là ôm cô ấy thật chặt và khóc thật nhiều. Mọi người ơi tôi phải làm sao để khuyên cô ấy nghỉ việc nhanh nhất có thể đây?

Nhất quyết ép tôi ly hôn để đường đường chính chính đến với nhân tình, ban đầu tức giận nhưng tôi sớm cười hả hê vì lời đề nghị của tiểu tam Tôi quyết định tìm đến người tình của chồng để nói chuyện thẳng thắn một lần. Lúc đầu nghĩ cùng lắm thì cô sẽ sống chết với ả 1 trận để giữ mái ấm cho con gái mình.

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