Đó là câu chuyện của Huyền, người vợ nhu mì cam chịu vừa được giải thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đẫm nước mắt nhờ chính "kẻ thù" của cô.

Xưa nay vợ và người tình của chồng luôn ở hai đầu chiến tuyến không đội trời chung. Thế nhưng cũng đã từng có nhiều trường hợp được ghi nhận cả 2 người này thông đồng để hạ bệ ông chồng ham đú gái và phản bội lòng tin của những người phụ nữ.

Tuy nhiên, dạo gần đây niềm tin của Huyền đã vỡ vụn, cô gọi chồng ra chất vấn. Nghĩ Thắng sẽ nhận sai, xin lỗi vợ. Thật tiếc, thái độ của anh khiến Huyền sốc hẳn: "Phải đó, tôi cặp bồ thì đã sao. Với loại đàn bà ăn bám như cô, tôi chán lắm rồi. Tôi với cô ly hôn đi".

Huyền kể, cô với Thắng kết hôn được 7năm, cuộc sống những ngày đầu hôn nhân diễn ra suôn sẻ. Thắng luôn yêu thương cô, cộng thêm anh là người có chí cầu tiến nên công việc diễn ra thành công giúp cho gia đình có nguồn kinh tế ổn định, muốn gì cũng có.

Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, Thắng còn ngang nhiên công khai mối quan hệ với tình nhân. Thi thoảng mở điện thoại, lén xem tin nhắn của chồng, tôi còn sốc nặng hơn khi anh ta còn lên hẳn một danh sách những việc cần làm và việc đầu tiên chính là bỏ 2 mẹ con tôi để đến với ả ta.

Uất ức quá, Huyền lại làm ầm. Lần này Anh ta liền ném thẳng đơn ly hôn vào mặt vợ rồi đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà.

Huyền quyết định tìm tới Thư- người tình của chồng để nói chuyện thẳng thắn một lần. Huyền nghĩ, cùng lắm thì cô sẽ sống chết với ả 1 trận để giữ mái ấm cho con gái mình, chứ thực sự Lan không cam tâm dâng công sức của mình bao năm vun đắp cho kẻ khác hưởng.

Huyền kể, hôm đó cô vừa nhắn tin hẹn, Thư đã đồng ý gặp luôn. Cứ nghĩ cô ả vênh váo, xấc xược lắm nhưng tới nơi, tôi lại khá bất ngờ với vẻ ngoài nhã nhặn, ăn nói hết sức lễ độ của cô nàng. Thấy tôi, Thư mỉm cười bảo: "Chắc chị hận em lắm hả. Nhưng loại đàn ông phụ bạc như Thắng, chị níu kéo làm gì. Bỏ đi cho đỡ khổ chị ạ".

Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn đưa cho tôi một khoản tiền lớn và còn cho tôi một lời khuyên tôi còn trẻ đẹp nên tìm kiếm cho bản thân một công việc rồi hẵng nghĩ đến việc tiến thêm một bước nữa để tránh bị đàn ông coi thường vì không làm ra tiền: "Nghe em đi, em không hại chị đâu. Chị cầm tạm số tiền này lo cho hai mẹ con, tìm chỗ nào đó ở tạm. Chịu khó đợi một chút, kịch còn hay lắm, chưa hạ màn đâu".

Ảnh minh họa: Internet

Kể từ sau khi gặp "tình địch", đầu óc tôi lúc nào cũng vẩn vơ nghĩ tới câu chuyện Thư kể. Tôi cũng chưa hẳn đã tin, nhưng với tình cảnh khi ấy, ngoài việc im lặng theo dõi thì tôi cũng không biết làm gì hơn.

Về phía Thắng, sau khi ép được vợ ly hôn, anh rước ngay bồ về sống cùng, thi thoảng lại tung ảnh đưa cô nàng đi ăn đi chơi nhìn hạnh phúc viên mãn lắm. Vậy mà đùng cái, tôi lại nghe được thông tin Thắng phá sản. Mà nghe đâu, anh bị người tình lừa mất hết tiền bạc, nhà cửa. Giờ anh trắng tay phải đi thuê trọ.

Nghĩ tới những lời to nhỏ lần trước Thư nói, tôi ớ người lẩm bẩm: "Lẽ nào kịch hay mà cô ấy nói là thế".

Chưa dừng lại ở đó, tôi còn nhận được tin nhắn thông báo tài khoản của cô được chuyển vào hơn 3 tỷ cùng lời nhắn: "Đúng như những gì em nói. Em đã lấy tiền của Thắng về cho mẹ con chị. Em chỉ muốn anh ta phải trả giá về sự bội bạc vô nhân tính của mình 10 năm về trước. Chị hãy mạnh mẽ sống để nuôi con nhé. Gã chồng như Thắng bỏ không phải tiếc đâu chị ạ".

Tôi thần người, không dám tin vào những gì mình vừa đọc được. Hóa ra Thư là em gái người yêu cũ của Thắng. Mười năm trước, Thắng lừa chị gái Thư, khiến cô ấy mang bầu nhưng lại bỏ rơi. Tới ngày sinh, chị Thư bị băng huyết mất cả mẹ lẫn con. Chính vì vậy, Thư quyết tâm lên kế hoặch báo thù với gã đàn ông tệ bạc kia.