Bố mẹ tôi chỉ làm nông, kinh tế không có nên anh em tôi càng phải cố gắng tự lập. Tôi học Đại học, tự đi làm thêm lấy tiền trang trải cuộc sống, sau ra trường đi làm nhận nuôi em thay bố mẹ. Lo cho em gái học Đại học xong, tôi mới lấy vợ. Vợ tôi là người làng, hiền lành, biết điều, hiếu thảo nên tôi chẳng có gì phải phàn nàn.

Tuy tôi và em gái là hai anh em cùng mẹ khác cha, nhưng tôi yêu thương em như ruột thịt. Bởi lẽ kể từ khi bố mất tôi dường như mất hết niềm tin vào cuộc sống nhưng chính bố dượng đã giúp tôi trở lại và luôn quan tâm, nuôi dưỡng tôi nên người như ở thời điểm hiện tại. Bố mẹ tôi chỉ làm nông, kinh tế không có nên anh em tôi càng phải cố gắng tự lập. Tôi học Đại học, tự đi làm thêm lấy tiền trang trải cuộc sống, sau ra trường đi làm nhận nuôi em thay bố mẹ. Lo cho em gái học Đại học xong, tôi mới lấy vợ. Vợ tôi là người làng, hiền lành, biết điều, hiếu thảo nên tôi chẳng có gì phải phàn nàn.

Ảnh minh họa: Internet Dù là con gái nhưng nói mãi con bé mới chịu lấy chồng ở tuổi 35. Chồng nó là bạn học cấp 3 nên cũng là người làng, lấy chồng gần cũng tốt, ở gần bố mẹ vậy là vui rồi. Cũng vì lo cho em gái nên thi thoảng tôi vẫn qua thăm, tiện thể xem coi con bé có ổn không. Vậy mà chủ nhật tuần trước tôi đưa con sang nhà Thúy chơi, em rể thì ngồi xem đá bóng ở phòng khách. Tôi hỏi Thúy đâu, em rể bảo ở trong phòng. Vào gọi em, nhưng thấy nó chùm chăn kín đầu, ngủ say sưa mặc tôi gọi. Thậm chí có phần tránh né tôi, cảm thấy có chuyện gì đó không đúng ở đây tôi liền tới gần hơn.

Lật chăn ra, gọi Thúy dậy thế nhưng tôi sốc với bộ dạng của em gái mình. Người nó đầy vết tím, tóc tai bù xù. Trời đất ơi, con bé bị đánh đến mức này ư? Tôi hỏi thì con bé chỉ vừa khóc vừa trả lời bảo ngã. Xót em gái, bực em rể, tôi lôi Thúy ra ngoài rồi thẳng tay tát em rể hét lớn: "Thúy, dọn đồ đi về. Cậu ly hôn ngay em gái tôi đi. Sai lầm của tôi khi đồng ý cho nó lấy cậu!". Ảnh minh họa: Internet Thúy liền cản tôi, cầu xin tôi đừng đe dọa, mắng nhiếc chồng nữa. Nó bảo sẽ không ly hôn vì nó rất yêu chồng. Chỉ vì ghen tuông mù quáng, tính lại nóng nên chồng nó mới nặng tay như thế. Tôi không hiểu con bé nghĩ gì lại đi bênh người chồng tệ bạc, vũ phu như thế. Đưa em về nhà, nhìn bộ dạng của em, bố mẹ tôi xót con, giận con rể lắm. Cả nhà tôi hỏi em mới khai thật, từ ngày cưới cứ bực, cãi lộn là chồng lại nặng tay. Lần này, Thúy đi họp lớp ngồi cùng bàn với tình cũ, cười nói thân mật vậy là chồng nó ghen về sinh sự, gây chuyện.Cảm thấy 2 đứa chưa có con, cũng chưa có tài sản gì quá lớn nên tôi yêu cầu con bé nên suy nghĩ nghiêm túc về việc ly hôn. Tôi biết mình can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân của Thúy nhưng nó là em tôi và có ai mà không xót xa khi thấy em mình bị đánh như vậy cơ chứ.

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