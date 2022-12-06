Đưa tiền cho chồng đi mua bánh sinh nhật cho con gái nhưng mãi không thấy anh trở về, sáng hôm sau 2 người phụ nữ lạ mặt đến tìm chồng khiến tôi xấu hổ trách móc bản thân quá ích kỷ

Cũng vì quá tốt bụng cho nên mỗi lần hàng xóm nhờ chồng tôi giúp việc gì đó, họ không trả tiền nhưng lại trả bằng những thứ như một đĩa thức ăn hay vật dụng gì đó cho gia đình tôi.

Chồng tôi là người rất nhiệt tình, anh ấy hay giúp đỡ bà con hàng xóm. Chồng làm việc tốt giúp mọi người xung quanh, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi các con của mình có một người cha, một người chồng là tấm gương sáng để học hỏi.

Đến tối muộn, không thể đợi được chồng nữa, tôi đưa các con đi ngủ thì lúc sau chồng tôi về. Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi bơ phờ của chồng, tôi lo lắng hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Anh vừa nói vừa vào nồi cơm lấy bát cơm nguội ra ăn với cá kho.

Hôm thứ 7 vừa rồi là sinh nhật con gái, tôi đưa tiền cho chồng đi mua bánh sinh nhật. Thế mà bạn bè của con ngồi đợi cả tiếng chưa thấy chồng tôi về. Gọi điện thì máy của chồng lại để ở nhà. Cuối cùng bọn trẻ đành phải tổ chức sinh nhật mà không có bánh kem.

Ảnh minh họa: Internet

Thì ra, trong lúc đi mua bánh kem, chồng tôi gặp một vụ tai nạn trên đường. Anh ấy không mảy may suy nghĩ mà lập tức ứng cứu người bị tai nạn vào trong bệnh viện nên quên mất việc con cái đang ở nhà ngóng chờ bánh sinh nhật.

Tôi không ngăn cản chuyện chồng giúp người nhưng lần sau chồng phải gọi điện về báo cho mẹ con ở nhà một câu để khỏi phải lo lắng. Dù có đôi chút giận nhưng tôi cũng bỏ qua vì chồng vừa làm một việc tốt.

Ngày hôm qua, lúc tôi đi làm về có hai người phụ nữ đến tìm gặp chồng tôi. Một người là mẹ, một người là vợ của người đàn ông mà chồng tôi đã giúp đỡ đưa vào bệnh viện hôm thứ 7 vừa rồi.

Người phụ nữ trẻ nói nếu không có sự giúp đỡ tận tình của chồng tôi thì tính mạng của chồng chị ấy đã gặp nguy hiểm. Hiện tại sức khỏe chồng chị ấy đã tốt hơn và họ muốn đến để cảm ơn lòng tốt của chồng tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ lớn tuổi đặt xấp tiền và một hộp bánh lên bàn để cảm tạ chồng tôi đã giúp đỡ con của bà ấy. Lúc mọi người đang nói chuyện thì chồng tôi đi làm về. Sau khi hiểu đầu đuôi câu chuyện, chồng từ chối nhận tiền và chỉ nhận mỗi hộp bánh.

Lúc mọi người về hết, con trai tôi than nhà nghèo, sao bố không nhận tiền để mua được nhiều thứ cho gia đình. Chồng xoa đầu con mà nói là đồng tiền do bản thân làm ra mới giá trị, còn tiền dễ dàng đến thì cũng dễ dàng đi.

Chứng kiến những câu nói của anh, tôi vô cùng cảm thấy xấu hổ khi đã quá ích kỷ không nghĩ cho anh mà có ý nghĩ trách cứ vì anh đã bỏ lỡ buổi tiệc sinh nhật của các con.