Mang bạn gái về ra mắt, lúc đầu cả nhà đều tấm tắc khen ngợi cô ấy nhưng sau khi xem một tấm ảnh cũ, không khí bỗng chốc ngột ngạt

Tâm sự 26/03/2023 05:25

Những câu nói vô tư của em gái khiến mẹ tôi sa sầm mặt mũi, còn tôi và Lý bối rối không biết phải làm sao nữa.

Tôi và Lý học cùng lớp, vì cô ấy xấu nên chẳng bao giờ tôi để tâm. Thế nhưng sau 10 năm gặp lại, cô ấy xinh đẹp đến nỗi tôi không nhận ra trong buổi họp lớp. Chỉ đến khi Lý thành thật nói vì muốn đẹp hơn nên đã phẫu thuật thẩm mỹ. Đến lúc này thì cả lớp tôi mới nhận ra người quen và từ đó cánh con trai, ai cũng muốn lại gần tiếp cận cô ấy.

Tôi thật may mắn được Lý để ý đến và chọn làm bạn trai. Yêu nhau được 6 tháng thì tôi muốn đưa cô ấy về ra mắt gia đình. Ngày đến nhà, bạn gái mặc bộ đồ rất giản dị nhưng lại đẹp và dễ thương khiến tôi vô cùng hài lòng.

Mẹ tôi rất ưng ý khi nhìn thấy cô con dâu tương lai. Nhìn hai người phụ nữ vui vẻ nấu nướng bên bếp là tôi biết cuộc hôn nhân của mình sắp thành công rồi.

Mang bạn gái về ra mắt, lúc đầu cả nhà đều tấm tắc khen ngợi cô ấy nhưng sau khi xem một tấm ảnh cũ, không khí bỗng chốc ngột ngạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi chuẩn bị ăn cơm thì em gái tôi đi làm về, em ấy nhìn người yêu tôi rồi thốt lên: "Chị là chị gái của Nhung đúng không? Dạo này chị xinh quá suýt nữa em không nhận ra. Mà chị phẫu thuật thẩm mỹ ở trung tâm nào thế? Em đang muốn sửa cái mũi tẹt mà chưa biết tìm ở đâu đây?".

 

Những câu nói vô tư của em gái khiến mẹ tôi sa sầm mặt mũi, còn tôi và Lý bối rối không biết phải làm sao nữa. Khi em gái nói xong thì mẹ tôi thở dài yêu cầu Lý phải cho xem hình ảnh lúc chưa phẫu thuật.

Ngay lúc đó trong đầu tôi nghĩ đến chuyện chỉnh sửa hình ảnh của Lý cho đẹp hơn một chút để lấy lòng mẹ tôi. Nhưng cô em gái tôi lại nhanh nhẹn quá, lôi luôn một loạt hình ảnh của cô bạn thân tên Nhung chụp cùng với chị gái được lưu trữ trên facebook cho bố mẹ xem.

Xem xong, mẹ tôi không nói gì nhưng thái độ đối xử với Lý lạnh lùng xa cách hẳn. Cả nhà vẫn ăn bữa cơm ra mắt ấy mà không hề trò chuyện sôi nổi. Khi Lý ra về, mẹ tôi liền gọi tôi vào nói chuyện. Bà bảo rằng Lý xấu như thế mà tôi vẫn thích vẻ đẹp nhân tạo bây giờ sao? Tôi gật đầu thì bà lại nói sợ sau này sinh con sẽ hưởng gen di truyền của mẹ thì các cháu nội sẽ xấu. Với lại phẫu thuật thẩm mỹ chỉ được một thời gian, lỡ đâu 10 - 20 năm sau, Lý bị ảnh hưởng thì tôi có còn thích cô ấy nữa không? Mẹ khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ lại, bà sẽ không đồng ý để tôi cưới Lý.

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