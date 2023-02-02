Mãn nguyện dâng hiến cho người yêu cuồng nhiệt, sáng tỉnh dậy vừa mặc quần áo, cô kinh hãi vì điều anh tuyên bố mà tai ù đi như đi người trong gió bão

Thúy không biết là Vương có hay tình cảm của Thúy dành cho Vương không? Điều đó với Thúy dường như cũng không quan trọng. Thúy chỉ quan tâm, Thúy yêu Vương và Thúy thấy hạnh phúc với tình yêu đó, dù nó chẳng được đáp lại. Tất nhiên tình yêu này, Thúy chẳng hề chia sẻ với bất kì ai. Thúy không muốn mọi người nói Thúy là kẻ ngu dại. Thúy biết Thúy dại quá ấy chứ. Nhưng Thúy không thể nào từ bỏ tình yêu ấy được. Yêu vào rồi, có mấy người còn giữ được lý trí để biết rằng mình đúng hay sai đâu. Chẳng phải người ta vẫn hay nói tình yêu là thứ khó hiểu nhất trên đời này đấy hay sao ?

Thúy yêu Vương, yêu nhiều lắm, có khi còn nhiều hơn cả Vương yêu Thúy ấy chứ. Thúy thầm thương trộm nhớ Vương khi cả hai còn học chung lớp đại học. Mối tình đơn phương được chôn kín trong suốt 4 năm đại học. Cho tới khi ra trường, đi làm, có nhiều người theo đuổi, để ý, Thúy vẫn không thể mở lòng mình chỉ vì con tim Thúy đã dành trọn vẹn cho Vương. Nó đã lấp đầy hình bóng của Vương và chẳng thể dung nạp thêm bất kì một ai khác.

- Tình yêu của bọn anh chắc không bền vững được em ạ. Cô ấy không bao giờ chịu hiểu anh. Chỉ biết đòi hỏi anh. Anh quá mệt mỏi với kiểu yêu này rồi. Anh làm sao chạy theo cô ấy mãi được chứ. Anh mệt thật rồi.

Thật ra thì Thúy và Vương vẫn thường liên lạc với nhau nhưng chỉ với tư cách là bạn bè mà thôi. Chỉ cần được nhìn thấy Vương thôi là Thúy đã hạnh phúc lắm rồi. Thậm chí, ngay cả nỗi đau mà khi biết tin Vương đã có người yêu, Thúy cũng chôn chặt lại để tình yêu đơn phương mù quáng kia lên ngôi, ngự trị trong trái tim Thúy. Rồi một ngày nọ, đột nhiên Vương tìm tới Thúy với tâm trạng vô cùng sầu não:

Bất giác, Vương gục đầu vào vai Thúy. Không hiểu sao chỉ một hành động nhỏ đó của Vương thôi cũng khiến tim Thúy loạn nhịp. Chợt Vương nắm chặt lấy tay Thúy:

- Giá như cô ấy có được một phần thấu hiểu anh như em thì tốt biết mấy.

Thúy bất chợt ôm chặt lấy Vương:

- Em yêu anh!

Thúy không hiểu sao khi ấy, động lực ở đâu lại giúp Thúy thốt lên được tất cả tình cảm mình đã chô sâu mấy năm trời như thế.

- Em… Em nói thật chứ? Em không đùa anh… – Vương ấp úng

Nước mắt Thúy lăn dài như để chứng minh cho lời Thúy vừa nói là thật. Vương đáp lại cái ôm của Thúy bằng một một cái ôm khác chặt hơn. Sau hôm ấy, Vương quan tâm tới Thúy nhiều hơn, để ý tới Thúy nhiều hơn. Thúy, thời gian đó đã rất hạnh phúc. Thậm chí Thúy còn nghĩ rằng, Vương đã thuộc hẳn về mình.

Ảnh minh họa: Internet

- Anh yêu em… – Vương ôm Thúy trong tay, thì thầm vào tai Thúy

- Anh… – Thúy ấp úng

- Nhìn sâu vào mắt anh này, em có yêu anh không? – Vương quay người Thúy đối diện với người mình

Thúy khẽ gật đầu ngại ngùng.

- Vậy em có thể làm gì để chứng minh rằng em yêu anh hơn cô ấy? – Vương nhìn Thúy đầy nghi hoặc

Thúy nhìn Vương c.hết trân. Thúy đã từng mong mình sẽ thuộc về Vương. Đây chẳng phải là cơ hội hay sao. Thúy tin rằng, sự trong trắng của mình sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho câu hỏi Thúy có yêu Vương không. Thúy cởi từng chiếc nút áo trên người mình và rồi…

Tấm ga giường dần phớt đỏ, Thúy mỉm cười mãn nguyện, nép đầu vào lòng Vương. Thúy thuộc về Vương, trinh nguyên và trọn vẹn. Thúy hy vọng Vương sẽ trân trọng điều đó ở Thúy. Nhưng không ngờ…

- Quên mất không bảo với em, ngày mai anh cưới, em đến chứ

Thúy nghe rõ tiếng tim mình vụn vỡ, cả tiếng gì đó tí tách rơi. Nước mắt lăn dài trên má, tai ù đi như đi người đi trong gió bão. Thúy nhìn Vương:

- Anh… Anh vừa nói sao? Em…

- Anh cứ ngỡ thời gian qua bên cạnh em, anh đã có thể đón nhận tình cảm của em. Nhưng không, càng bên em, anh mới càng nhận ra anh yêu cô ấy nhiều đến thế nào. Còn chuyện vừa rồi, anh cũng có lỗi nhưng là do em tự nguyên dâng hiến cho anh mà phải không? Hãy hiểu và thông cảm cho anh nhé!

Vương cũng vừa hay mặc xong quần áo và bước luôn ra ngoài. Trước khi đi, Vương chỉ quay lại:

- Anh phải về chuẩn bị đám cưới rồi!

Vương đi rồi, Thúy ngồi bất động như cái xác không hồn. 6 năm yêu đơn phương, dâng hiến trọn đời con gái để cuối cùng chỉ nhận lại một câu anh chỉ dùng em làm phép thử tình yêu. Một phép thử tình yêu đắng chát, một vết thương ám ảnh cả cuộc đời người con gái yêu đơn phương như Thúy.