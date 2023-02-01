Vội chạy về nhà không báo trước, vừa bước đến cửa phòng, tôi điếng người nghe anh nuôi và vợ thở hổn hển sau tấm rèm cùng làm chuyện đó

Tâm sự 01/02/2023 23:14

Nhẹ thôi... anh... từ từ... Những câu nói ấy như đâm vào trái tim tôi. Nếu có chuyện này, tôi không biết phải đối diện như thế nào....

Tiếng thở hổn hển của vợ và anh nuôi sau tấm rèm trong phòng ngủ khiến tôi vừa thất vọng vừa sôi m.áu. Không chịu đựng được tôi liền xông và đứng hình khi thấy cảnh…

Dạo này công việc của tôi bận quá, đã thế vợ lại còn ốm ghén nữa nên tôi vừa thương vợ, vừa lo chuyện làm ăn đến bù cả đầu óc. Vừa hay lúc đó ông anh nuôi ở bên Mỹ về, thế là nhân cơ hội tôi gạ anh ấy về nhà mình ở cùng cho vui. Dù sao anh ấy cũng là dân kinh doanh, phụ tôi ít việc trong thời gian nước rút này cũng đỡ đi bao nhiêu.

Vừa về nước, anh dọn tới nhà tôi ở luôn. Vợ chồng tôi quý anh lắm, nên tôi có nhờ cô ô sin ở nhà nấu cơm thiết đãi anh thật tốt chứ vợ tôi đang ốm ghén cứ ngửi thấy mùi thức ăn là cô ấy nôn ọe đủ kiểu. Phụ nữ đúng là khổ, làm chồng tôi chỉ biết an ủi và giúp cô ấy phần nào về khoản kinh tế, chứ thú thực nhìn vợ gầy ốm tôi cũng xót lắm chứ.

Cứ thế thi thoảng tôi nhờ anh nuôi lên công ty giải quyết 1 số việc. Từ ngày có anh về giúp 1 tay tôi đỡ mệt hơn hẳn. Đang tính mời anh về làm phó giám đốc công ty mà sợ anh không đồng ý khiến tôi thấy khó quá. Mới về nước nên ngày nào cũng thấy anh đi gặp bạn bè đến khuya muộn mới về nhà trong tình trạng say khướt. 35 tuổi rồi mà không chịu lấy vợ đi, trong khi tôi mới 29 tuổi mà sắp đón đứa thứ 2 rồi chứ ít đâu.

Vội chạy về nhà không báo trước, vừa bước đến cửa phòng, tôi điếng người nghe anh nuôi và vợ thở hổn hển sau tấm rèm cùng làm chuyện đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ hôm anh nuôi về ở cùng, không khí nhà tôi vui hẳn lên. Vợ tôi cũng đỡ nghén nên tôi cũng đỡ lo cho vợ. Giờ vợ nghỉ việc ở nhà dưỡng thai mà cô ấy cứ kêu chán khiến tôi nhiều lần phải nhờ anh nuôi đưa cô ấy đi café hay shopping để giải khuây.

Đúng như tôi nghĩ vợ và anh nuôi rất hợp nhau, họ cười đùa nói cả ngày không hết chuyện. Anh nuôi thì lúc nào cũng khen tôi cưới được cô vợ ngoan lại biết điều nữa. Tôi chỉ cười mỉm dạ vâng rồi cho qua.

Hôm ấy đang làm ở công ty thì tôi nhớ ra mình để quên tập tài liệu quan trọng ở nhà. Vội phóng xe về nhà lấy trước khi cuộc họp quan trọng diễn ra thì tôi c.hết trân khi bước vào nhà chứng kiến cảnh tượng ghê sợ này. Tiếng thở hổn hển của vợ và anh nuôi sau tấm rèm trong phòng ngủ khiến tôi vừa thất vọng vừa sôi m.áu. Đứng đờ người 1 lát thì tiếng thở của vợ càng dồn dập và gấp gáp hơn.

Vội chạy về nhà không báo trước, vừa bước đến cửa phòng, tôi điếng người nghe anh nuôi và vợ thở hổn hển sau tấm rèm cùng làm chuyện đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Được chưa anh, anh khó chịu quá. Thôi nghỉ ở đây đi, bụng em to nên khó chịu lắm.

- Sắp xong rồi, em cố 1 chút nữa là được. Làm nhanh không thằng Minh (tên tôi) về thấy lại không hay đâu.

- Vâng, anh nhẹ thôi nhé kẻo đ.ập mạnh vào bụng em.

- Ừ. 2 phút nữa là xong rồi.

 

Không chịu được chuyện này, tôi vội lao vào kéo tấm rèm ra và đứng hình nhìn vợ và anh nuôi đang… hì hục dịch chuyển chiếc két sắt ra vị trí mới. Thấy tôi đột ngột xuất hiện mặt đầy sát khí vợ liền đứng dậy giải thích với tôi.

- Anh đừng nghĩ oan cho em và anh nuôi, bọn em chỉ kê cái két sắt này ra chỗ khác để đặt chiếc nôi của con vào chỗ kia thôi. Tiền nong vẫn còn nguyên, em và anh ấy không có ý định mở két lấy trộm tiền của anh đâu.

- Đúng rồi đấy chú, tôi mua tặng cháu Bi (đứa con thứ 2 trong bụng vợ) chiếc nôi và nghĩ để chỗ két sắt là thích hợp nhất nên bảo thím ấy chuyển nó ra đây.

- 2 người không phải giải thích gì nữa. Em hiểu hết rồi, 2 người dịch chuyển cái két sắt vậy mà suýt chút nữa em tưởng 2 người… phản bội em cơ.

- Chú này, nghĩ tinh gì vậy? Anh em mình cái gì cũng có thể chia sẻ cho nhau trừ vợ thì không. Chú thừa biết tính anh mà, phụ nữ xinh đẹp chạy theo anh hàng tá anh có màng gì tới đâu. Thôi, anh có hẹn phải đi rồi vợ chồng chú ở nhà nhé.

Nhìn anh nuôi đi khuất bóng tôi ngồi phịch xuống giường thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa thì tôi làm ầm lên rồi và kiểu gì như thế cũng gây ra tai họa. Nhìn vợ ôm bụng bầu xuống bếp bảo ô sin làm cơm tôi lại thương cô ấy. Đấy, vợ mang thai đến đứa thứ 2 mà tôi vẫn chưa dành toàn bộ thời gian của mình chăm vợ được. Thôi thì từ giờ rút kinh nghiệm, ở bên vợ và chăm vợ nhiều hơn để cô ấy thấy được tình cảm của tôi dành cho vợ nhiều như thế nào.

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Để lại toàn bộ tài sản cho mẹ chồng rồi ra đi với hai bàn tay trắng, 3 năm sau gặp lại, tôi ngỡ ngàng trước thảm cảnh mà ngao ngán, buồn thay

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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