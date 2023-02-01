Để lại toàn bộ tài sản cho mẹ chồng rồi ra đi với hai bàn tay trắng, 3 năm sau gặp lại, tôi ngỡ ngàng trước thảm cảnh mà ngao ngán, buồn thay

Ngày ấy, mẹ chồng một mực khẳng định con dâu không bằng ai, chưa kể lại chỉ là lợi dụng sự giàu có của mẹ con họ mà đến.

Chị xinh đẹp, hiền dịu có tiếng, nhưng cuộc đời chị lắm trái ngang đến lạ. Chị yêu anh, một chàng trai nhà có điều kiện ở ngay thành phố nơi chị học tập. Ngày ra mắt mẹ chồng tương lai, chị đã vô cùng lo lắng, nhưng rồi được sự động viên của anh nên chị cố nhắm mắt chịu tiếng xấu người ta đồn thổi chị đào mỏ khi ở bên anh. Yêu nhau hơn 3 năm, mẹ anh phản đối kịch liệt lắm, chỉ vì chị là gái tỉnh lẻ chứ không phải gái Hà Nội gốc. Cuối cùng trước sự kiên quyết của anh và đứa cháu trong bụng chị đang dần lớn lên, mẹ anh bắt buộc phải gật đầu. Người ta thường nói khi đã ghét người nào đó, họ sẽ không thể tìm ra nổi 1 lý do để yêu thương họ. Với chị, thì điều này đúng không sai chút nào, chị có chăm chỉ, có tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng chưa 1 lần nào mẹ chồng chịu thừa nhận chị.

Ngày chị mới về làm dâu, bụng mang dạ chửa là thế nhưng mẹ chồng chẳng bao giờ thông cảm cho chị. Bà bắt hàng ngày chị dậy sớm, đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo bằng tay dù nhà có máy giặt. Chồng lên tiếng bênh chị thì mẹ chồng mỉa mai: “Ngày xưa sinh mày, tao cũng làm việc như thế có than vãn gì đâu. Làm có tý việc cũng kêu than, làm cho mà dễ đẻ chứ tao có bắt nó làm việc gì nặng nhọc đâu”. Tôi nghe thấy vậy, chị kéo tay áo chồng để chồng thôi không cãi nhau với mẹ nữa, chị không muốn chỉ vì mình mà mẹ con chồng bất hòa. Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống của chị cứ chật vật như vậy đến 5 năm, thật sự chị cảm thấy mình đã không còn đứng vững, không còn có thể nhẫn nhịn mẹ chồng thêm nữa.

Hôm đó, chị nghe mẹ nói chuyện với em gái chồng qua điện thoại: “Nó thấy nhà mình giàu nên bám đấy con, mẹ tìm mọi cách để đuổi rồi mà vẫn không chịu đi. Con có cách gì không bày cho mẹ với”. – Dừng 1 lúc, mẹ chồng chị nói tiếp: “Cái Thúy hả, cái loại con gái ăn cơm trước kẻng như thế biết được nó ngủ với mấy thằng, chắc gì thằng Tiêu đã là con của anh Hùng nhà mày chứ”…. Chị đứng không vững với lời nói đó, 5 năm chị luôn gồng mình lên để cố gắng làm hài lòng mẹ chồng, nhưng mẹ chồng chị chưa bao giờ cảm kích. Chị thật sự hận người mẹ ấy, người phụ nữ cũng từng làm con dâu, sao bà lại ác với chị đến vậy. 5 năm than thân trách phận rằng mình không đủ tốt nên mẹ chồng mới ghét bỏ. Nhưng giờ phút này thì chị biết không phải mình không tốt mà vì mẹ chồng không thừa nhận nên chị bắt buộc phải rời đi. Ảnh minh họa: Internet Khi chồng đã đi làm, chị lẳng lặng viết một lá đơn ly hôn rồi kí vào đó. Chị xuống nhà thưa chuyện với mẹ chồng, bà vẫn nhìn chị bằng nửa con mắt và rồi chị bế con bước đi, trả mẹ chồng chìa khóa nhà, số vàng mẹ chồng đưa cho chị ngày cưới. Chị biết chồng tìm chị và con, nhưng chị cắt đứt liên lạc từ ngày đó. Cuộc sống của mẹ con chị trôi qua êm đềm dù cũng không ít chật vật. 3 năm sau, cuộc sống của chị và con trai ngày càng khấm khá thì vô tình chị gặp lại bà cô hàng xóm ngay cạnh nhà mẹ chồng chị. Cô hàng xóm quý chị kể lại rằng: “Bà Hằng mê bất động sản, thắng được 1 vụ nên ham hố, vài lần sau thua lỗ hết cả, mẹ con họ bán nhà lâu rồi, giờ không biết phiêu bạt nơi đâu”. Nghe đến đấy chị bỗng cảm thấy buồn. Đời người quả có nhân quả. Dù vậy cũng là chồng, là mẹ chồng đã cũ, chị vẫn mong sẽ có ngày gặp lại chồng để giúp đỡ anh và mẹ anh vượt qua được thời kì khủng hoảng này.

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