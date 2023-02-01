Thấy định vị báo ngày nào vợ cũng vào nơi đó, tôi điên tiết lao đến tận nơi để rồi bật cửa phòng em đang ở trong, tôi kinh hãi biết em làm việc đó

Tâm sự 01/02/2023 21:57

Tôi điên tiết lao thẳng đến nơi ấy, vì định vị toàn hiển thị trong nơi... khách sạn này. Nghĩ đến điều em phản bội mà tôi giận dữ.

Bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị của gia đình, tôi vẫn kiên quyết làm đám cưới với Trang. Tôi biết gia đình em không giàu, em cũng không phải xinh đẹp như những cô gái tôi từng gặp nhưng tôi biết chắc chắn rằng, Trang thật thà và là một người phụ nữ tốt. Tôi cần một người phụ nữ như thế để đi cùng mình suốt đời.

Bố mẹ tôi dĩ nhiên phản đối kịch liệt. Ông bà từng mơ ước rằng mình sẽ có một cô con dâu xinh xắn, giỏi giang xứng với ông con trai thành đạt của mình chứ không phải là một nàng dâu quê, việc làm không có, chỉ có ngồi nhà ăn bám con trai họ. Tôi nói với bố mẹ rằng cái chính vẫn là con người Trang, còn những chuyện khác sẽ từ từ có cách giải quyết.

Lúc đầu cưới nhau về, Trang chỉ ở nhà nội trợ. Bố mẹ tôi vốn đã không ưa cô con dâu quê mùa, nay lại được ở nhà cùng Trang suốt cả ngày thì được dịp chửi cho bõ ghét. Họ nghĩ ra đủ trò để h.ành h.ạ cô con dâu tội nghiệp. Nguyên việc phải chuẩn bị một bữa cơm cho hai ông bà đã chiếm mất cả buổi sáng của Trang rồi. Mỗi người cứ đòi ăn một kiểu, nấu xong có khi họ không thích thì Trang lại phải đi nấu lại món khác. Nói chung là mỗi ngày ở nhà của Trang là một chuỗi ngày đau khổ. Bố mẹ chồng cô tìm đủ mọi cách để khiến Trang cảm thấy việc cô ở trong căn nhà này là một sai lầm.

Thấy định vị báo ngày nào vợ cũng vào nơi đó, tôi điên tiết lao đến tận nơi để rồi bật cửa phòng em đang ở trong, tôi kinh hãi biết em làm việc đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bữa đó là cuối tháng, tôi lấy lương về thì đưa cho vợ một nửa, nửa còn lại tôi đưa cho bố mẹ để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Mẹ tôi đi ngang qua thấy thế bèn cười mỉa: “Chà, ở nhà mà vẫn có lương nhỉ. Nhất con dâu đấy”. Tôi thấy Trang cười gượng gạo.

Sau hôm đấy, mẹ tôi cứ tố cáo với tôi rằng, dạo này Trang toàn vắng nhà, không chịu ở nhà nấu cơm, làm việc nhà. Tôi hỏi vợ thì Trang bảo Trang có việc phải ra ngoài, tôi hỏi vợ đi đâu thì Trang không nói. Một bữa nọ tôi về nhà bất ngờ và không thấy vợ ở nhà như lời bố mẹ nói, tôi nổi cơn nghi ngờ. Tối hôm đó, tôi mua thiết bị định vị gài vào điện thoại vợ.

Đến khi theo dõi, tôi mới tá hỏa khi biết Trang toàn vào khách sạn. Tôi điên tiết, tại saotôi yêu Trang, dành cho Trang toàn những điều tốt đẹp mà Trang lại dám phản bội tôi, trốn tôi làm những việc khuất tất sau lưng như thế cơ chứ? Tôi lao đến khách sạn để bắt quả tang. Tôi tự nhủ mình phải làm cho ra ngô ra khoai mới được. Tôi viện cớ đến tìm bạn đang ở khách sạn này rồi lùng sục đi các phòng bằng đường thang bộ nhưng đi suốt 7 tầng khách sạn mà tôi không thấy vợ tôi đâu cả. Lúc đó, tôi buồn đi vệ sinh nên vào luôn nhà vệ sinh chung ở tầng 7 để giải quyết.

Thấy định vị báo ngày nào vợ cũng vào nơi đó, tôi điên tiết lao đến tận nơi để rồi bật cửa phòng em đang ở trong, tôi kinh hãi biết em làm việc đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do đang gấp nên tôi cứ thế đi thẳng vào phòng vệ sinh mà không để ý rằng ở ngoài cửa có treo biển đang dọn dẹp. Tôi cứ thế đi vào và ngã ngửa khi thấy trước mắt là vợ tôi đang hì hục cúi người dọn toa lét. Nhìn thấy tôi, Trang giật mình rụt tay lại. Tôi cầm tay vợ ngạc nhiên:

 

- Trang! Em vào đây làm gì? Sao lại dọn toa lét thế kia?

- Em… Em đi làm thêm. Sao anh lại đến đây?

- Trangh đi tìm em… À không, anh vào đây để gặp một người bạn thôi. Sao em lại đi làm cái này.

- Em… em không biết làm gì vì xin mãi không được việc. Em không muốn ở nhà ăn bám anh mãi, em không muốn bị bố mẹ khinh thường.

Tôi nghe Trang nói thì nước mắt ứa ra. Thì ra cô vợ bé nhỏ của tôi xin vào làm nhân viên vệ sinh ở khách sạn này để không bị bố mẹ tôi nói là kẻ ăn bám. Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng em theo trai, phản bội tôi và chui vào đây làm điều sai trái. Tôi ôm vợ vào lòng rồi nói: “Về nhà đi em, ngày mai anh đưa em đi tìm việc khác”.

 

Sượng đứng người lúc nửa đêm, vợ lén lút dúi vào tay bố chồng món đồ ấy trên sân thượng, qua khe hở, tôi kinh hãi trước toàn bộ sự thật

Sượng đứng người lúc nửa đêm, vợ lén lút dúi vào tay bố chồng món đồ ấy trên sân thượng, qua khe hở, tôi kinh hãi trước toàn bộ sự thật

Nhìn đi nhìn lại, tôi càng kinh hãi khi nghe cô dạy ông cách sử dụng, phải làm thế này, thế này... và lý do sốc điếng phía sau.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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