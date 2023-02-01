Sượng đứng người lúc nửa đêm, vợ lén lút dúi vào tay bố chồng món đồ ấy trên sân thượng, qua khe hở, tôi kinh hãi trước toàn bộ sự thật

Từ ngày cưới nhau đến giờ đã được hơn năm mà vợ chồng Bảo vẫn kế hoạch chưa chịu sinh con nên bố mẹ chồng giận lắm. Lấy chồng về Hảo lại trẻ và xinh ra mới ngạc nhiên chứ. Cô không ăn vận điệu đà như thời độc thân nữa, nhưng ở Hảo vẫn có nét quyến rũ ở 1 cô gái đã kết hôn.

Cưới vợ về, bố mẹ nhất quyết không cho vợ chồng Bảo ra ở riêng, dù vợ chồng anh tha thiết muốn cuộc sống tự do. Thấy bố mẹ chồng cương quyết như vậy, Hảo đành xuống nước khuyên chồng chấp nhận lời đề nghị đó của bố mẹ vậy. Dù sao ở với ông bà cũng tốt, mai này vợ chồng anh đẻ thì bố mẹ sẽ đỡ 1 tay chăm cháu cũng đỡ vất.

Nhiều người bàn tán về sự thân thiết của bố với vợ khiến Bảo khá bất ngờ. Đúng là người ngoài rảnh rỗi bàn chuyện tào lao, bố thương con dâu thì có gì đâu chứ? Thật là… bỏ qua tất cả những lời đồn đại không hay đó ai lại thêm yêu và tin vợ mình hơn. Nhưng cho đến 1 hôm thì Bảo mới ngã ngửa về lời đồn đại của thiên hạ.

Cuộc sống vợ chồng Hảo khá là hạnh phúc và vui vẻ. Chưa bao giờ Bảo to tiếng với vợ, hễ cứ đi làm về là anh vội vàng trút bỏ bộ quần áo công sở xuống bếp làm cơm với mẹ và vợ. Là con dâu nhưng Hảo được bố mẹ chồng quý lắm, hễ có gì ngon là bố chồng bắt mẹ phần con dâu bằng được.

Đêm ấy, đang ngủ ngon bỗng dưng vợ gỡ tay Bảo ra nhẹ nhàng bước xuống giường mở cửa đi ra ngoài. Cứ ngỡ vợ đi vệ sinh nên thế, nhưng không nhà vệ sinh cùng phòng vợ đâu phải ra ngoài như thế. Lén dậy theo vợ làm gì giữa đêm hôm khuya như vậy, Bảo c.hết trân khi thấy cảnh tượng vợ anh và bố (bố chồng) đang thì thầm to nhỏ và đưa cái gì cho nhau ấy.

Ra gần hơn nữa để kiểm chứng và nghe xem họ nói chuyện gì mà lén lút giữa đêm và có hành động cầm tay nhau thế kia. Càng nhìn, càng nghe Bảo càng sốc khi thấy vợ dúi cái gì đó trăng trắng vào tay bố mà khẽ dặn đi dặn lại.

- Bố nhớ cách dùng chưa? Con đã hướng dẫn chi tiết hết rồi ấy.

- Bố… bố quên mất rồi con ạ. Hay con với bố lên sân thượng, con hướng dẫn bố làm nhé. Bố già rồi không được như thanh niên bọn con nên run lắm.

- Thôi được rồi, vậy con sẽ hướng dẫn bố 1 lần nhé. Lần sau bố phải tự làm, con không giúp bố đùm nó vào được mãi đâu.

- Ừ, bố hiểu rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Cứ thế vợ và bố lại dắt nhau lên sân thượng l.àm c.huyện đ.ó. Không chấp nhận được hành động này, Bảo liền đi theo lên ấy xem cô vợ ngoan hiền của mình định xử bố anh ra sao? Lên đến nơi, Bảo tá hỏa thấy bố đưa chiếc điện thoại cảm ứng cho vợ rồi vợ anh khẩn trương bóc chiếc bao màu trắng ấy ra nhanh tay bọc vào chiếc điện thoại của bố chồng.

Thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là vợ đưa vỏ bọc điện thoại bằng cao su cho bố để bảo vệ điện thoại tránh nước vào. Thế mà tôi cứ tưởng bố và vợ làm chuyện tồi bại kia cơ. Cũng không hiểu sao bố hơn 60 tuổi rồi lại mua điện thoại cảm ứng về dùng làm gì trong khi mắt thì kém. Chả trách vợ tôi phải hướng dẫn ông từng tý về là phải.

Vội rút quân về phòng giả vờ ngủ trước khi bị bố và vợ phát hiện. Tôi không muốn vợ và bố khó xử khi bị hiểu nhầm. Có lẽ tôi sẽ phải nhắc khéo vợ chuyện này, chứ đẻ người khác nhìn thấy thì lại to chuyện.

Vợ xuống ngủ, tôi khẽ vòng tay ôm cô ấy rồi thủ thủ khiến vợ giật thót mình kinh sợ.

- Vợ anh vừa đi đâu về thế. Anh biết hết rồi đó nha.

- Em vừa ra đưa cho bố cái vỏ bọc điện thoại thôi. Em và bố không có làm gì cả. Em thề ấy.

- Vợ sao lại sợ hãi thế kia. Anh nhìn thấy hết cả rồi. Nhưng có 1 điều anh muốn nhắc vợ. Em làm gì thì làm nhưng phải chú ý 1 chút. Chuyện vừa rồi nếu để mẹ hay người khác biết được thì sẽ có vấn đề lớn ấy. Miệng lưỡi thiên hạ ghê lắm.

- Dạ, lần sau em sẽ chú ý hơn.

Ôm vợ ngủ, tôi thấy nhẹ cả người sau màn lén lút của vợ và bố chồng. Những tưởng cô ấy phản bội tôi để ngủ với bố chồng ai dè chỉ là việc hiểu lầm. Nhưng dù sao qua lần ấy tôi cũng thấy yêu và thương vợ mình hơn.