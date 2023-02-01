Ngày cưới ai nấy cũng vui hết trừ tôi, thú thực đám cưới này với tôi chỉ như là một hình thức. Người ta cười còn tim tôi đau nhói, tôi vẫn nhớ tình cũ và ước gì người mặc váy cô dâu kia là tình cũ chứ không phải Lan. Nhưng càng nghĩ tôi lại hận em, chính em đã phản bội tình yêu 7 năm của tôi. Và cứ thế tôi nhủ lòng phải yêu Lan thật nhiều và sống hạnh phúc để em người yêu cũ hối hận tột độ.

Sau khi mối tình 7 năm đổ vỡ, tôi đến với Lan. Em đơn phương yêu tôi từ lâu rồi nhưng không dám nói, mãi sau khi thất tình tôi tìm đến Lan để chia sẻ thì em mới thú nhận điều đó. Đang lúc thất tình, chán nản vì người yêu cũ phản bội mình tôi liền hỏi cưới Lan như để trả thù tình cũ. Và tất nhiên với lời cầu hôn vội vã của tôi Lan đồng ý ngay lập tức. Có lẽ em yêu tôi và chờ đợi điều này từ tôi lâu rồi.

Lan giục tôi và tôi cố nhắm mắt hôn cô ấy nhưng không được, cố mãi nhưng tôi không thể điều khiển được cảm xúc của mình, con tim tôi cứ hướng về 1 nơi khác và không thuộc về Lan. Thấy tôi ngồi 1 góc giường Lan bật khóc vòng tay ôm tôi từ sau lưng khẽ nói nhỏ.

Hôm cưới tôi trao cho Lan 1 nụ hôn nồng cháy và thật lâu khiến bao người choáng ngợp, nhìn thấy Lan vui sướng tôi lại thấy mình thật xấu xa khi lấy em ra để trả thù cô người yêu cũ. Đến đêm tân hôn, khi Lan đã sẵn sàng chờ đợi giây phút thăng hoa ấy đến thì tôi cứ đơ ra và không thể làm gì nổi.

Ảnh minh họa: Internet

- Anh không thể yêu em được ư? Chuyện mà bất kỳ 1 người đàn ông nào dù có yêu vợ hay không sẽ làm vào đêm tân hôn ấy.

- Anh xin lỗi, anh không thể. Cho anh thời gian để quên đi người cũ, lúc ấy anh sẽ chủ động tìm tới em.

- Vậy anh cần bao lâu?

- Anh cũng không biết nữa, em sẽ đợi anh chứ?

Vợ gật đầu tôi thấy mình nợ cô ấy nhiều quá. Lan đã yêu thầm tôi bao năm vậy mà đến khi cưới được tôi, tôi vẫn bắt cô ấy đợi thế này đấy. Cứ thế tôi ôm chăn gối ra ngoài phòng khách ngủ để mặc vợ 1 mình trong căn phòng lạnh lẽo kia. 1 tuần, 2 tuần trôi qua tôi vẫn chưa thể vào ngủ với vợ, cho cô ấy làm đàn bà đến 1 hôm đang ngủ lạnh quá tôi vào phòng lấy thêm cái chăn…

- Mày à, chắc tao bỏ chồng mất thôi. Anh ấy không yêu tao, anh ấy chỉ lấy tao để trả thù chị Hương (tình cũ của tôi) mà thôi. Tao ngốc quá, đ.ánh cược hạnh phúc vào 1 người không thuộc về mình.

- ….

- Tao đã cố, cố đợi anh ấy suy nghĩ lại và coi tao là vợ nhưng không thành mày à. Mày có tin tao kết hôn nửa tháng nay rồi vẫn còn trinh không?

Ảnh minh họa: Internet

- …

- Ừ, anh ấy không động vào người tao và đêm nào cũng ôm chăn gối ra ngoài ngủ. Có lẽ tao phải tự giải thoát cho mình và cả anh ấy nữa. Buồn đấy, đau đấy nhưng cảm giác hàng ngày ở bên người mình yêu thương nhưng họ không hề yêu mình tao thấy khó thở quá.

- …

- Tao ngủ với người đàn ông khác để trả thù và thức tỉnh anh ấy ư? Tao… tao không làm được đâu. Nhưng mày nói cũng đúng, thôi để tao nghĩ xem thế nào đã.

Nghe hết câu chuyện vợ nói với cô bạn thân, tôi mới giật mình tỉnh ngộ. Thì ra bao lâu nay tôi đã quên trách nhiệm của 1 người chồng với vợ. Tôi không cho cô ấy hạnh phúc đã đành lại còn suốt ngày chìm đắm vào cái quá khứ đau buồn và chán trường kia. Có lẽ giờ là lúc tôi nên kết thúc và quên hẳn mối tình cũ kia đi và yêu, bù đắp cho Lan. Cô ấy thiệt thòi vì tôi quá nhiều rồi.

Vào ôm vợ từ đằng sau, người cô ấy đang run lên vì khóc. Cưới nhau được nửa tháng trời tôi mới cảm nhận được đôi bàn tay của vợ lạnh thế, đôi mắt vợ thâm quầng vì khóc nhiều. Là tôi sai, tôi sai thật rồi. Tôi phải làm gì đó trước khi Lan nghe lời bạn cặp bồ với người khác để trả thù sự vô tâm của tôi.

Thấy tôi ôm, vợ gạt tay tôi ra khẽ lau nước mắt và đuổi tôi ra ngoài. Ôm chặt vợ vào lòng tôi khẽ thủ thỉ với cô ấy những lời từ tận sâu tâm can.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì kết hôn nửa tháng rồi anh vẫn để em còn trinh thế này. Cho anh sửa sai vợ nhé, đêm nay chúng ta sẽ tân hôn và sống hạnh phúc như 1 cặp vợ chồng thực thụ. Anh sẽ quên hẳn mối tình cũ đi và yêu em. Em đã yêu anh bao nhiêu năm rồi, giờ là lúc anh đáp lại tình yêu của em.

- Thật chứ? Liệu anh có quên được chị ấy không?

- Để anh chứng minh cho em thấy nhé.

Cứ thế tôi đặt lên môi vợ 1 nụ hôn thật nồng nàn và từ từ tân hôn. Trong phút giây thăng hoa ấy tôi vẫn cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của vợ. Chính cô ấy đã cứu vớt đời tôi và chính cô ấy đã giúp tôi thay đổi rũ bỏ quá khứ u ám để sống cho hiện tại và tương lai như thế nào. Hơn lúc nào hết tôi muốn nói với Lan rằng: “Cảm ơn em vì tất cả cô vợ còn trinh của anh à”.