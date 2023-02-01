Lợi dụng lúc vợ ngủ, tôi thò tay vào chỗ ấy mới sinh được 3 ngày vì quá tò mò kèm lời thách thức dẻo miệng của em, ngay lập tức, tôi ngất ngang mà khóc thét thương vợ

Nam nghe Ngọc nói thì chỉ lẩm bẩm trong miệng rằng Ngọc làm quá lên chứ đẻ con thôi, có gì to tát đâu mà được chạm với không được chạm. Và rồi…

Đúng, Ngọc không chỉ có mình Nam để ý mà còn là tâm điểm chú ý của rất nhiều chàng trai. Mấy anh chàng nhìn Nam tay trong tay được với Ngọc mà tức nổ đom đóm mắt vì không biết Nam đã dùng cách gì mà có được trái tim của Ngọc. Nam cũng tự biết được cái vinh dự to lớn ấy của mình nên luôn cố gắng tận hưởng những giây phút tuyệt vời ở bên Ngọc, trân trọng Ngọc. Có nằm mơ, Nam cũng chỉ mơ đến cái giấc mơ đưa được Ngọc về nhà làm vợ. Rồi ngày ấy cũng đến…

Nam yêu Ngọc lắm, cả đời này Nam thừa nhận Nam không thể sống thiếu Ngọc được. Thậm chí lúc Ngọc trêu đùa rằng, Ngọc chẳng lấy Nam đâu, Ngọc đi lấy người khác đã làm Nam khóc lóc nguyên một ngày trời. Bạn bè ai chọc Nam mặc kệ. Nam chỉ cần biết Nam sẽ rất hạnh phúc nếu lấy được người con gái như Ngọc.

Ảnh minh họa: Internet

Nắm tay Ngọc tiến vào lễ đường mà miệng Nam cười không đóng lại được. Nhìn điệu bộ hớn hở của Nam ai cũng phì cười. Nam còn tự tin khẳng định rằng có mang 1000 cây vàng tới đây Nam cũng không đổi Ngọc để lấy nó đâu. Còn về phần Ngọc, Nam tuy không phải là một chàng trai tài giỏi nhiều, nhưng chân tình Nam dành cho Ngọc là thật. Và Ngọc nghĩ, cuộc sống vợ chồng nhiều khi cần tình cảm chứ không phải là tiền bạc.

Cuộc sống hôn nhân của Nam và Ngọc từ lúc bắt đầu đến nay cũng đã được chừng nửa năm và lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Trong căn nhà nhỏ ấy, tiếng cười, sự vui vẻ, tình yêu luôn đầy khắp không gian rồi thì làm gì còn chỗ cho những sự cãi vã, mâu thuẫn cơ chứ. Nam chăm chỉ lắm, giúp Ngọc đủ mọi việc nhà và chẳng nề hà bất cứ điều gì kể cả là cọ bồ cầu. Rồi tin vui nữa ập đến bất ngờ hơn khi chiếc que thử thai của Ngọc hiện lên hai vạch. Vậy là Ngọc và Nam đã trở thành cha mẹ rồi.

Để bảo vệ an toàn cho con, Ngọc yêu cầu Nam không được động chạm vào người Ngọc quá nhiều. Thậm chí, 3 tháng đầu, Ngọc còn bắt Nam mang gối sang phòng sách ngủ vì Nam ngủ rất xấu tính, hay gác ngược gác xuôi rồi có khi lại đè lên cả người con thì khổ. Mà Nam thì quen hơi Ngọc rồi, giờ không có Ngọc nằm bên cạnh, với Nam chẳng khác nào cực hình cả. Nam chỉ mong cho sớm qua mau mấy cái tháng đầu này để Nam được về với chiếc giường êm ái của mình. Ngọc được cái sức khỏe tốt, không bị nghén ngẩm nhiều nên ăn uống tốt lắm. 3 tháng đầu, cân nặng của Ngọc tăng cũng chẳng đáng kể. Nhưng những tháng sau thì…

Ngọc ăn chẳng lúc nào thấy ngơi miệng. Quay ra thấy Ngọc cầm cốc sữa, quay vào đã thấy ngay cái bánh cầm trên tay. Nên chẳng mấy chốc từ vóc dáng thon thả, nhìn Ngọc bây giờ chẳng khác gì mấy cái thùng phuy di động. Rồi…

Ảnh minh họa: Internet

Nghe tiếng Ngọc la hét trong phòng sinh mà Nam sốt hết cả ruột. Không biết có đau lắm không mà Ngọc kêu gào dữ dội thế, Nam cứ lẩm bẩm trong miệng. Rồi Nam bật khóc nức nở khi mẹ trao tay cậu quý tử mà Ngọc vừa sinh cho mình. Nhìn Ngọc, Nam mỉm cười nói câu cảm ơn trong ngập tràn hạnh phúc. Ngọc sinh cũng dễ nên nằm viện có một ngày sau sinh là về nhà. Nam cứ lóng nga lóng ngóng như gà mắc tóc, chuyện gì cũng không biết nên lúc nào cũng phải có mẹ bên cạnh. Nam ôm con nhưng trong lòng vẫn cứ nhớ đến Ngọc. Khổ nỗi cả Ngọc lẫn mẹ chẳng hiểu sao cứ nhất quyết không chịu cho Nam vào phòng. Ngọc còn dọa Nam:

- Em là em lo cho anh thôi. Anh mà chạm vào em bây giờ, sướng không có đâu mà chỉ có sợ c.hết ngất thôi.

Nam nghe Ngọc nói thì chỉ lẩm bẩm trong miệng rằng Ngọc làm quá lên chứ đẻ con thôi, có gì to tát đâu mà được chạm với không được chạm. Và rồi…

Không thể chịu nổi nữa, phần cũng vì tò mò vì câu dọa của Ngọc, lợi dụng lúc Ngọc ngủ, Nam lẻn vào phòng, chạm ngay tay vào cái bụng mới sinh được 3 ngày của Ngọc và ngất lịm luôn sau đó. Tỉnh dậy, Nam bàng hoàng nhìn Ngọc:

- Vợ ơi, bụng em có cái gì ấy, vừa nhăn vừa bùng nhùng khiếp lắm.

Ngọc chưa kịp mở lời thì mẹ Nam đã cốc cho Nam mấy cái rõ đau, quát lên:

- Thằng này. Cái đó là vì vợ mày vất vả sinh con cho mày mà để lại đấy. Liệu đường mà chăm sóc, mà đối xử với nó tốt hơn đi.

Nam ngẩn tò te còn Ngọc thì cứ tủm tỉm cười suốt. Đúng, phụ nữ sinh ra vốn đã thiệt thòi, lại chịu đựng nhiều vất vả nên phải được trân trọng, yêu thương thật nhiều phải không đàn ông?