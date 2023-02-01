Vợ chồng Hà chuyển đến chung cư này được chừng 2 tháng thì nhà hàng xóm cũng tới. Hà không khó tính khi kết bạn nhưng thực sự Hạnh, hàng xóm mới nhà Hà không được đứng đắn cho lắm. Cứ thấy đàn ông, con trai nào mà cao to, vạm vỡ một chút là hai mắt cứ sáng rực như hai cái đèn pha ô tô ấy. Còn chồng Hạnh thì…

Cưới nhau xong bố mẹ chồng cho ra ở riêng nên Hà mừng lắm. Không phải Hà sợ ở chung với bố mẹ chồng vất vả mà vì Hà đã quen với cuộc sống tự do, không bị quản thúc rồi. Trong tình yêu cũng vậy. Hà rất tôn trọng quyền tự do, riêng tư của bạn đời, đó là Thắng. Hà không bao giờ xét nét Thắng chuyện này chuyện nọ, miễn sao Thắng không bao giờ được phản bội Hà.

Thành ra mang tiếng là hàng xóm nhưng Hà cũng chẳng dám qua lại làm thân nhiều. Hà sợ gần gũi nhiều với hai con người ấy, không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện. Hà cũng tỉnh táo, quản chặt Thắng hơn, để ý Thắng nhiều hơn. Tất nhiên, vẫn trên tiêu chí tôn trọng nhau rồi. Ấy thế mà…

Người ta nói, thế gian được vợ hỏng chồng, nhà này lại được cả ông lẫn bà. Hải, chồng Hạnh nhìn mặt cũng chẳng có thiện cảm cho lắm, mắt cứ liếc ngang liếc dọc. Mấy lần thấy Hà, mắt cứ hấp ha hấp hay nên bị Hạnh túm cổ về mắng nhiếc.

Ảnh minh họa: Internet

Hà mang thai. Ôi thôi rồi, nhiều người mang thai thì xinh đẹp ra còn Hà thì ngược lại. Không hẳn là xấu nhưng mũi thì nở to quá độ, da không rạn nhưng lại đen sạm đi, còn rụng cả tóc nữa. Mỹ phẩm không được dùng nên nhìn ngoại hình của Hà lại càng thảm hại. Thắng thì vẫn lăng xăng quanh quẩn ở bên để giúp đỡ Hà. Chỉ bực mỗi cái, Hà mang thai xấu xí đi, Hạnh lại huênh hoang ra mặt. Ra bóng vào gió nói móc Hà này nọ. Hà nghe nhiều thấy nhàm chán, mà cũng chẳng hơi đâu đi đôi co với hạng người ấy nên Hà coi nó như gió thoảng qua tai. Bầu bí, chuyện đó của vợ chồng Hà cũng dừng hẳn nên Hà chú tâm đến Thắng nhiều hơn, nhất là khi bên cạnh có Hạnh, lúc nào cũng liếc mắt đưa tình. Mặc dù Thắng đã thề thốt:

- Anh xin thề chỉ có mình vợ thôi. Vợ bầu bí vất vả vì anh, anh có phải không biết suy nghĩ đâu mà làm cái chuyện điên rồ, ngu xuẩn đó.

Thật không may cho Hà, lời thề, vẫn chỉ là lời thề…

Hà sinh được hơn một tháng thì bắt đầu ra ngoài, trở lại với sinh hoạt thường ngày. Từ ngày Hà nằm ổ, Thắng cũng lạ lắm. Chăm chỉ ở nhà hơn. Hôm rồi còn chải chuốt hơn, bóng bẩy lắm. Hà hỏi dò thì Thắng cười cười:

Ảnh minh họa: Internet

- Ô hay nhỉ, chồng làm dáng tý mà cũng thắc mắc là sao nhỉ? Hôm nay công ty có tiệc liên hoan ấy mà,

Bản thân Hà thì vẫn tin Thắng lắm, chỉ là ngày hôm đó…

Thắng chưa đi làm về, Hà bế con ra cửa cho thoáng thì gặp Hạnh đỏng đảnh đi đổ rác về. Cái áo hai dây trễ nải để lộ gần hết vòng một như hai trái bưởi. Hà nóng mặt, định quay bước vào nhà thì Hạnh tiến lên phía trước, chặn đầu Hà, cười nhạt.

Hà tối sầm mặt, sực nhớ ra cái ngày Thắng nói đi liên hoan. Hôm ấy Thắng về, Hà cũng có ngửi thấy mùi nước hoa lạ nhưng cứ nghĩ là do ở buổi tiệc đông người nên vậy. Ai ngờ đâu… Bộ dạng huênh hoang của Hạnh làm Hà thấy lộn ruột. Nghĩ một lúc, Hà nhìn thẳng vào mặt Hạnh, mỉa mai:

- Ngày xưa tôi còn miễn phí cho chồng cô cơ đấy!

Dứt lời, Hà đi thẳng vào nhà. Không cần nhìn mặt, Hà cũng có thể tưởng tượng ra cái bộ dạng tức tối của Hạnh lúc đó. Chẳng hề có chuyện miễn phí gì của Hà ở đây hết, Hà chỉ bịa ra để chọc tức Hạnh, đáp trả lại cái thói huênh hoang của Hạnh mà thôi.

Tối ấy, bên nhà Hạnh ầm ĩ lắm, toàn tiếng tru tréo của Hạnh. Hà cười nhạt nhưng lòng như muối xát kim châm. Thắng chưa về, nhìn lá đơn ly hôn trên bà, Hà rơi nước mắt. Là do Hà đã quá lỏng lẻo trong chuyện quản lý Thắng hay do Thắng thay lòng đổi dạ đây. Thắng trở về, biết hết mọi chuyện liền quỳ xuống cầu xin Hà tha thứ, nói rằng mình trót dại chỉ có một lần. Hà cười đau đớn. Có một lần liệu có ai dám chắc sẽ không có lần thứ 2 hay không? Cái sai lớn nhất đời Hà chính là quá tin tưởng vào Thắng. Để bi kịch này xảy ra, trách ai bây giờ đây?