Chồng nằm viện cấp cứu lại không có tiền, bất ngờ anh hàng xóm qua chơi ngỏ lời ‘ong bướm’, nghe câu vợ tuyên bố mà sốc điếng

Nhà tôi và nhà anh đều nghèo vậy nên cưới nhau về hai đứa vẫn phải thuê phòng trọ để ở. Tiền lương hàng tháng chúng tôi dùng để chi tiêu phần còn lại gửi 1 ít về cho bố mẹ anh đi chợ hàng ngày vì ông bà cũng già cả không làm ra tiền. Thấy chồng hiếu thuận nên tôi cũng không nỡ ki bo cò kè. Chồng vẫn nói với tôi:

Từ ngày tôi về làm vợ Sang, tôi được anh rất chiều chuộng. Cuộc sống vợ chồng trôi qua khá hạnh phúc êm đềm. Ngày ngày tôi đều cố gắng học nấu món mới để phục vụ chồng. Sau lần chia tay người yêu cũ, bị tổn thương và đau khổ suốt 2 năm liền mới vực dậy được vì thế giờ có được người đàn ông hết lòng yêu thương mình tôi thực sự rất trân trọng.

- Mình còn trẻ còn có cơ hội kiếm tiền còn bố mẹ anh già rồi sống chẳng được bao lâu nữa vậy nên mình cứ làm tròn chữ hiếu em à.

Ngày nào hai vợ chồng cũng ấp ủ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Chúng tôi định bụng sang năm sẽ có con còn nhà thì sẽ cố gom góp từ từ. Đợt đó chồng tôi nhận được 1 dự án mới, anh bảo làm xong anh sẽ có 40 triệu có tiền tiêu Tết. Tôi nghe xong vừa mừng vừa lo. Mừng vì chồng được sếp tin cậy, lo vì tôi biết từ nay anh sẽ đi sớm về muộn hơn nữa cũng rất áp lực.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi đi làm được 1 tháng ở công trường thì có chuyện, hôm ấy soạn cơm ra chờ chồng thì mãi không thấy anh về. Tôi gọi điện thì thuê bao 1 giờ sáng thấy có người gọi đến:

- Chị Mai ơi chị đến bệnh viện ngay đi anh Sang bị tai nạn nặng lắm.

Tôi đánh rơi cả điện thoại mặc nguyên cả cây đồ ngủ chạy đến, thấy chồng nằm đó sõng soài máu me ướt hết áo. Bác sĩ bảo tôi đóng tiền rồi ký vào tờ giấy gì đó tôi cũng ký bừa vì mắt mũi lúc đó ướt nhoe. Ngồi phịch xuống sàn hành lang tôi chỉ mong chồng tai qua nạn khỏi.

Sau 3 tiếng phẫu thuật chồng tôi được đẩy ra với dây rợ khắp người, bác sĩ bảo chờ theo dõi thêm. Có thể nếu tương lai nạn nhân tỉnh lại sẽ phải mổ não lần nữa, nghe đến đó tôi xỉu tại chỗ.

Những ngày tháng ấy thật khó khăn, tiền không có bố mẹ tôi cũng không dám báo vì bố chồng mới bị tai biến nhẹ sợ báo cho ông biết ông sẽ sốc. Ngày đi làm tối chăm chồng, có hôm xin nghỉ việc tôi ngồi bơ phờ ở bệnh viện.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó em gái anh đến thay tôi về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi 1 hôm, đang nằm thì anh hàng xóm gõ cửa. Nhà anh ấy ở cạnh chỗ tôi trọ, qua hỏi han tình hình chồng 1 lúc anh ta liền ngỏ lời ong bướm:

- Mai à, anh thích em từ lâu rồi. Anh nói thật lòng đó. Anh biết em đang cần tiền, anh sẽ chu cấp tiền cho em...

- Anh điên à, anh cút ngay cho tôi. Tôi vừa điên vừa khổ sở khi nghĩ đến mấy chục triệu tiền viện phí của chồng.

- Anh nhiều tiền vậy à? Vậy anh cho tôi vay đi, tôi năn nỉ anh đó.

Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của anh ta, tôi cứ nghĩ mình nói vậy anh ta sẽ bỏ cuộc tức tối ra về nào ngờ….

Anh ta về rồi tôi nằm ứa nước mắt, cũng có khi vợ chồng tôi lâm vào tình trạng này sao? Anh em bạn bè tôi cũng vay mượn gần hết rồi, sắp tới phải kiếm đủ mấy chục triệu tiền mổ cho chồng càng nghĩ tôi càng bấn loạn. Bao lần tôi muốn làm liều nhưng nhìn tấm ảnh cưới và nghĩ đến chồng tôi lại không dám.

Mấy hôm sau nhà hết sạch tiền anh hàng xóm thì cứ nhắn tin gạ gẫm tôi đã tặc lưỡi nhắm mắt làm liều.

- Em bỏ quách lão chồng đó đi đến với anh, anh sẽ không để em khổ đâu. Tha thiết gì cái thằng bệnh tật ấy nữa.

Tôi tức giận, buông lời khinh miệt anh ta rồi bỏ về: 'Đừng mơ có được tôi, tôi chỉ làm điều này vì chồng mà thôi'.

Anh ta cười khẩy tỏ vẻ mặt không đáng tin tưởng. Tôi cầm 50 triệu khóc rất nhiều. Tôi biết mình có tội với chồng nhưng thực sự tôi quá bế tắc, không biết làm gì để có tiền ngay lúc đó. Tôi thật đáng khinh phải không? Sau hôm đó tôi sống trong cảm giác tội lỗi lẫn sợ hãi. Tôi sợ anh hàng xóm khốn nạn kia sẽ không để yên cho tôi, sợ chồng phát hiện ra sẽ đá tôi ra đường. Cảm giác này thật tệ và khủng khiếp, tôi nên làm gì đây? Thú nhận với chồng khi anh ấy khỏe lại hay im lặng để sống tiếp?