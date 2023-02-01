Đêm tân hôn, chồng đột nhiên nhét vào tay tôi 1 tỷ với thái độ đầy lạnh nhạt, vừa nghe hết câu, tôi sững sờ vì yêu cầu đáng nguyền rủa, đờ đẫn không nói được lời nào

Tôi quá choáng với lời đề nghị đầy ghê rợn của anh ta, lòng bối rối vì số tiền được đưa cho mà thắt tim gan.

Đêm qua đáng lẽ phải là một đêm tân hôn đáng nhớ của vợ chồng tôi nhưng cả đêm tôi chỉ có 1 mình và không ngủ được phút nào. Lúc này nhìn bọc tiền to tướng trị giá cả tỷ đồng vẫn đặt trên bàn kia mà tôi không biết phải làm thế nào, đành viết vài dòng xin mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi và chồng quen nhau từ tấm bé. Cũng bởi hai gia đình chúng tôi đã qua lại thân thiết nhiều năm. Kể ra thì như phim ấy mọi người ạ. Thời bố mẹ chúng tôi con trẻ, bố mẹ chồng được bố mẹ tôi giúp đỡ rất nhiều trong chuyện làm ăn. Sau này nhà chồng phất lên, giàu có tới bây giờ. Còn nhà tôi lại lụn bại, bố mẹ tôi hiện tại phải sống trong 1 căn nhà cũ kỹ, mở quán tạp hóa nhỏ mưu sinh. Tôi cũng chỉ là nhân viên văn phòng với mức lương 8 triệu đủ nuôi sống bản thân.

Ảnh minh họa: Internet Tôi và chồng dù biết nhau từ nhỏ nhưng chúng tôi chỉ là bạn bè, sau này giàu nghèo cách biệt tôi với anh càng xa lạ hơn. Năm ngoái anh bỗng liên lạc lại, chúng tôi thân thiết dần. Cứ thế mà quyết định làm đám cưới, nghĩ lại tôi còn tưởng mình nằm mơ. Anh là một người đàn ông có sức hấp dẫn lớn lại chấp nhận 1 cô gái bình thường như tôi, không phải lạ lùng hay sao? Đêm tân hôn sẽ là lần đầu tiên của vợ chồng tôi. Tôi mong chờ lắm, hồi hộp và háo hức vô cùng. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại diễn ra theo cái cách tôi chẳng bao giờ có thể ngờ nổi.

Anh mở cửa phòng tân hôn bước vào, lạnh nhạt đưa cho tôi một gói giấy to. Anh bảo, trong đó có 1 tỷ, tôi cầm lấy và chủ động viết cho anh lá đơn ly hôn. Số tiền ấy coi như anh đền bù cho tôi, cũng có thể coi như tiền phí anh mua đơn ly hôn của tôi. Tôi đờ đẫn nghe anh nói tiếp, rằng anh không hề yêu tôi, cưới tôi chỉ vì bố mẹ anh muốn thế. Thì ra bố mẹ chồng vẫn nhớ ơn của bố mẹ tôi, lại thấy tôi là cô gái tốt nên bắt con trai phải cưới tôi. Bởi lẽ tự dưng đưa tiền chắc chắn nhà tôi không nhận, ông bà chỉ còn cách biến tôi thành con dâu để trả ơn mà thôi. Ảnh minh họa: Internet Anh cưới tôi vì nếu không nghe lời, bố mẹ chồng sẽ tước sạch quyền thừa kế của anh. Trong trường hợp tôi là người muốn ly hôn, anh vẫn có tiền mà còn "đá" được tôi. Anh không nói rõ nhưng tôi đoán hẳn anh có người khác rồi. "Em thức thời một chút. Cầm 1 tỷ rồi tìm hạnh phúc khác hay ở lại với 1 cuộc hôn nhân địa ngục, tất cả tùy em chọn", chồng tôi đã nói vậy. Anh ấy uy hiếp tôi, nếu tôi không ly hôn anh ấy sẽ đối xử với tôi theo cái cách của 1 người chồng tệ bạc. Thực lòng tôi có tình cảm với anh, không cam tâm cứ thế này mà ly hôn. Nhưng nghĩ đến vẻ lạnh nhạt và ánh mắt khinh thường anh dành cho mình trong đêm tân hôn thì tôi lại sợ hãi và hoang mang tột cùng. Tôi nên làm gì đây?

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