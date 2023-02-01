Anh có tốt. Cái tốt ở anh chính là sự cương trực, chín chắn, trưởng thành. Chị nghĩ, lấy chồng cần phải chọn một người đàn ông như thế. Mọi người không đồng ý, cũng không phản đối quyết định của chị. Chỉ hy vọng, quyết định ấy, sẽ không đẩy chị đến sai lầm, đến đau khổ. Chị và anh kết hôn. Đám cưới của chị, không ít chàng trai phải ngậm ngùi tiếc nuối vì cuộc đời không có được người con gái tốt như chị.

Chị trước khi đến với anh có nhiều người yêu thầm lắm. Hình như người con gái như chị, rất xứng đáng để những chàng trai tốt, chân thành theo đuổi. Ngoại hình xinh xắn, tính nết thì dịu dàng, hiền thục, công việc ổn định, gia đình lại nề nếp. Ai cũng nghĩ, chị chắc chắn sẽ chọn một chàng trai được đ.ánh giá là tốt nhất với mình. Nhưng chị lại chọn anh…

Rồi chị phát hiện mình mang thai. Nhìn chiếc que thử thai hai vạch hiện lên, chị mừng đến phát khóc. Chị biết cảm giác được làm mẹ rất tuyệt nhưng chị không nghĩ, khi chính bản thân được trải nghiệm, nó còn tuyệt vời hơn những gì chị tưởng tượng. Báo tin cho anh, anh vỗ vai chị:

Cuộc hôn nhân của chị thời gian đầu cũng bình yên, êm đềm lắm. Nhưng chừng vài tháng sau, anh bắt đầu đam mê vào công việc hơn. Trước kia bận anh vẫn còn sắp xếp thời gian về ăn cơm với chị, còn bây giờ thì không. Anh đi làm có những ngày tới tận khuya mới về, người còn nồng nặc mùi bia rượu. Chị cũng không dám trách anh, tính chất công việc của anh nó như vậy. Chỉ là chị thấy tự tủi thân cho chính mình. Mâm cơm chị dốc lòng nấu vì anh cuối cùng lại bỏ đi hết cả. Chị có cảm giác, tình cảm vợ chồng chị đang bị tuột dốc.

- Em không cần đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng thai đi, tất cả cứ để anh lo.

Lâu lắm rồi chị mới có cảm giác nhận được một lời quan tâm từ anh. Nhưng sức khỏe của mình, chị hiểu hơn ai hết, chị vẫn có thể đi làm được. Hơn nữa có vận động nhẹ nhàng thì mẹ và con mới khỏe được. Nằm mơ, chị cũng mơ ra cảnh cả nhà nắm tay nhau đi chơi công viên. Chị mỉm cười và mong, đứa con này sẽ làm anh chú tâm hơn đến gia đình. Nhưng…

Hình như anh nghĩ có con thì càng phải kiếm nhiều tiền hay sao ấy. Thời gian anh ở nhà có khi chỉ bằng một phần ba so với khoảng thời gian anh ở công ty. Thậm chí có hôm anh còn gọi điện về báo với chị anh sẽ ngủ lại công ty cho tiện làm việc nữa kia. Chị buồn lắm nhưng chẳng dám nói ra. Chị biết anh cũng là vì công việc nhưng… Chị không nhớ từ bao lâu rồi, anh không ôm chị, từ bao lâu rồi, anh không còn nắm tay chị đi dạo phố, và từ bao lâu rồi, anh không vuốt vuốt cái bụng bầu của chị, gọi nhỏ tiếng “Con ơi”.

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Chị trở dạ sinh con đúng ngày anh phải đi công tác. Thời khắc quan trọng ấy, chị cần có anh vô cùng thì anh lại không có bên cạnh. Thật ra chuyến công tác đó, chị biết anh có thể hoãn nhưng anh không muốn nên chị cũng không thể ép anh được. Bế con trên tay, chị vừa mừng vừa tủi thân. Mừng vì cuối cùng con cũng chào đời khỏe mạnh, tủi vì anh, không có ở bên mẹ con chị lúc này, tủi vì sự vô tâm của anh.

Thật không may cho chị quá, sinh xong, chị bị mất sữa. Con buộc phải dùng sữa ngoài nhưng đường ruột của thằng bé không tốt, chị sợ con sẽ bị ảnh hưởng tiêu hóa sau này. Chị sinh xong 1 ngày thì ra viện. Về nhà, chị lủi thủi chỉ có một mình. Bố mẹ hai bên đều già yếu, lại ở xa, chị đành phải tự thân vận động. Có những cách gì chữa tắc tia sữa chị đều thử hết. Và quan trọng hơn cả, anh lại không có ở nhà để giúp chị một tay. Tủi thân chị rơi nước mắt. Hôm nay anh nói anh về mà giờ này chưa thấy gọi điện gì cho chị. Hay là anh lại có công việc gì đột xuất…

Chị loay hoay không biết phải làm sao, con quấy khóc khát sữa. Chị đặt con trên ghế sopha, che chắn cẩn thận rồi chạy vào bếp đun nước nóng. Run rủi không may nhà hết ga thật đúng lúc quá. Cái ấm cắm điện tự nhiên lại không hoạt động. Bí quá, chị đành mở cửa gọi với sang nhà cậu hàng xóm, nhờ cậu ta sang xem hộ cái ấm cắm nước. Rồi con khóc lớn quá, chị để cửa ngỏ đó, vội vã quay lại ôm con. Thật không may, chị vội vã quá để bị trượt chân, ngã nhào xuống sàn nhà. Hình như bị trật khớp, chị không đứng dậy nổi. Nghe tiếng con khóc, nước mắt chị cũng trào ra, tủi thân, nghẹn ngào. Anh, có thấy được cảnh này của mẹ con chị hay không?

Cậu hàng xóm chạy sang, thấy cảnh đó hốt hoảng lại gần đỡ chị dậy. Phát hiện chân chị bị trật, cậu ta nắm lấy cổ chân chị, giúp chị chỉnh lại khớp vì cậu ta có học qua mẹo này. Đúng lúc ấy thì anh đặt chân đến cửa nhà. Cảnh tượng trước mắt làm anh tím mặt. Chị nằm giữa nhà, dạng háng để gã hàng xóm nắm chân còn trên ghế, con nhỏ đang gào khóc thê thiết. Anh nhìn thấy cảnh đó, nghĩ ngay ra chuyện chị hư hỏng và anh lao đến, định cho gã hàng xóm một trận thì:

- Anh đi đâu giờ mới về. Chị ấy bị ngã trật cả chân, sinh con mà sao không có ai bên cạnh chăm sóc thế này.

Anh sững sờ, nhìn bộ dạng thảm thương, rộc rạc của chị chẳng giống với phụ nữ ngoại tình chút nào. Anh tự nhiên thấy tim đau lắm. Anh đã làm gì với vợ con anh vậy. Công việc ư, anh điên cuồng với nó, anh kiếm tiền cho vợ con anh nhưng anh nhìn lại, vợ con anh lại không có anh bên cạnh chăm sóc, phải chịu cảnh đáng thương thế này. Anh ôm lấy chị, bật khóc mà xin lỗi. Tiền, quan trọng lắm để duy trì cuộc sống gia đình nhưng vì tiền mà quên mất đi trách nhiệm với gia đình thì kiếm tiền nhiều, cũng có ích gì không?