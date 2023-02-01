Mải mê ngoại tình lúc nửa đêm, đang cuồng nhiệt cùng chuyện ấy, tôi sững sờ vì câu nói vợ thì thầm như ‘sét đánh’ ngang tai, thất thần vì ánh mắt khinh khi

Tâm sự 01/02/2023 22:47

'Anh chỉ thế thôi à', tôi thất thần sau câu nói cô ấy buông bên tai. Tôi thấy thật lạ vì đã cố gắng như mọi lần suốt cả giờ đồng hồ.

Phải chăng vợ đang có quan hệ với một người đàn ông nào khác ngoài tôi, phải chăng cô ấy đang ngoại tình giống tôi và người đàn ông đó còn khỏe hơn cả tôi, đáp ứng và có vẻ thỏa mãn được vợ hơn tôi?

Tôi và vợ mới cưới nhau được hơn 2 năm, chúng tôi vẫn chưa có con vì đang kế hoạch và cả hai còn khá trẻ nên chưa muốn vướng bận chuyện con cái. Tôi vốn tính cũng khá đào hoa, lại được vài cô em theo đuổi nên cũng ham hố rồi vướng vào ngoại tình lúc nào không hay. Tôi cặp bồ với một cô nàng nóng bỏng, trẻ đẹp. Để mà nói thì vợ tôi cũng không thua kém gì cô gái kia. Nhưng đàn ông thì tính trăng hoa biết làmsao được, tôi cứ cặp bồ đơn giản chỉ vì ham của lạ thôi. Chứ để tôi bỏ vợ mà bên cô bồ thì tôi cũng không có dại mà làm điều ấy.

Còn về phần vợ, hàng ngày về nhà tôi vẫn “trả bài” đầy đủ, vẫn quan tâm vợ, vẫn yêu thương cô ấy. Nên tôi mặc định một điều rằng không có lí do gì cho vợ nghi ngờ tôi cả. Tôi cứ mải mê bên tình trẻ của mình, buổi trưa chúng tôi tranh thủ hẹn nhau ra nhà nghỉ rồi lại về đi làm. Tôi đã nghĩ mình ngoại tình chùi mép rất kĩ nên vợ sẽ không hề biết chuyện tôi có nhân tình bên ngoài.

Mải mê ngoại tình lúc nửa đêm, đang cuồng nhiệt cùng chuyện ấy, tôi sững sờ vì câu nói vợ thì thầm như ‘sét đánh’ ngang tai, thất thần vì ánh mắt khinh khi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó, như mọi khi, tôi vẫn “trả bài” đầy đủ cho vợ như hàng ngày. Tôi chiến đấu với vợ cả hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, nhưng nhìn gương mặt vợ cứ tỉnh bơ trong khi tôi đã thấm mệt và thở phì phò.

- Anh chỉ thế thôi à? – Vợ hỏi tôi giọng khinh khỉnh

- Bình thường vẫn vậy mà vợ…

- Chán anh thật đấy.. Thôi em ngủ đây, tốn cả tối mà chả có tí cảm giác nào

- Ừ, em ngủ ngon nhé

Tôi trả lời câu hỏi của vợ như một phản xạ tự nhiên. Sau đó mới nghĩ lại câu nói của cô ấy, tôi thật sự thoảng thốt và có chút giật mình. Phải chăng vợ đang có quan hệ với một người đàn ông nào khác ngoài tôi, phải chăng cô ấy đang ngoại tình giống tôi và người đàn ông đó còn khỏe hơn cả tôi, đáp ứng và có vẻ thỏa mãn được vợ hơn tôi.

Mải mê ngoại tình lúc nửa đêm, đang cuồng nhiệt cùng chuyện ấy, tôi sững sờ vì câu nói vợ thì thầm như ‘sét đánh’ ngang tai, thất thần vì ánh mắt khinh khi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi từ bất ngờ chuyển sang tức giận, chẳng nhẽ vợ cũng ngoại tình, tôi cần điều tra việc này cho rõ. Tôi làm đàn ông không thể chịu được cái cảnh bị vợ cắm sừng lên đầu mình như thế. Những ngày sau, thái độ bất hợp tác của vợ càng khiến tôi điên tiết. Tôi cứ muốn lấy lại thể diện người chồng thì vợ gạt phắt đi, nói đi làm cả ngày mệt rồi. Vợ còn bóng gió “Anh ra ngoài mà giải quyết, người ta trẻ đẹp, dai sức hơn cơ mà” càng khiến tôi chột dạ. Tối nào cũng thấy vợ ôm khư khư cái điện thoại nhắn tin với ai đó. Tôi cầm điện thoại của vợ thì đã thấy để mật khẩu giải mãi không được.

Cứ thế tôi bỗng dưng trở thành “cún cưng” chỉ biết cả ngày lẽo đẽo theo chân vợ. Người ta thường nói ông ăn “chả” thì bà cũng sẽ ăn “nem”, liệu gia đình tôi có đang rơi vào tình trạng đó?

Thấy định vị báo ngày nào vợ cũng vào nơi đó, tôi điên tiết lao đến tận nơi để rồi bật cửa phòng em đang ở trong, tôi kinh hãi biết em làm việc đó

Thấy định vị báo ngày nào vợ cũng vào nơi đó, tôi điên tiết lao đến tận nơi để rồi bật cửa phòng em đang ở trong, tôi kinh hãi biết em làm việc đó

Tôi điên tiết lao thẳng đến nơi ấy, vì định vị toàn hiển thị trong nơi... khách sạn này. Nghĩ đến điều em phản bội mà tôi giận dữ.

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