Mặn nồng cả tiếng đồng hồ mệt đến lả người, ấy vậy mà kịch liệt vừa dứt, vợ ‘tỉnh bơ’ thốt lên câu nói mà tôi bàng hoàng

Tâm sự 01/02/2023 22:54

Ấy vậy mà, vừa xong việc, buông cô ấy để hít chút hơi thở, tôi bàng hoàng nghe câu nói mà chỉ muốn giãy đành đạch...

Tôi hì hục cả tiếng đến mệt lả, còn vợ cứ nhắm mắt lờ đờ hưởng thụ chẳng phải động tay động chân gì cả. Lúc xong việc tôi lăn qua 1 bên nằm thở không ra hơi thì bỗng dưng vợ mở mắt nhìn qua chồng tỉnh bơ và nói: “Ơ xong rồi hả chồng, nhanh thế à?”

Nhiều khi cũng dở khóc dở cười chả hiểu trong chuyện ấy do phụ nữ khỏe hay đàn ông yếu nữa. Nhiều khi vợ cứ nói mấy câu vô tâm, khiến tôi thấy hụt hẫng vô cùng.

Thời gian yêu nhau vợ tôi ngại ngùng e thẹn lắm, cô ấy còn trong trắng khi yêu tôi nên vợ rất quyết tâm giữ mình. Yêu nhau đến cái đoạn sắp cưới thì cô ấy mới cho vượt rào, lần đầu đau quá cô ấy khóc và tránh mặt tôi tới tận 1 tuần. Tôi sợ hãi và cảm giác tội lỗi vô cùng.

Mặn nồng cả tiếng đồng hồ mệt đến lả người, ấy vậy mà kịch liệt vừa dứt, vợ ‘tỉnh bơ’ thốt lên câu nói mà tôi bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian sau hai đứa hay gần gũi và thoải mái hơn trong chuyện đó tuy nhiên vợ cũng không có nhiều nhu cầu lắm. Còn tôi khi đó thì phừng phừng khí thế, chỉ cần thấy cô ấy là đã “muốn” rồi.

Cưới nhau về đêm nào vợ chồng cũng quấn quýt bên nhau nhưng rồi 1 thời gian sau áp lực phải lo lắng việc mua nhà cửa xe cộ nên cũng khá stress việc chăn gối cũng khoa học hơn. Chúng tôi không quan hệ nhiều như trước nữa.

Nhưng dạo này vợ lại đổi tính đổi nết cô ấy suốt ngày đòi chồng, lúc nào cũng mơn trớn muốn gần gũi. Vợ thích thì chồng chiều, nhưng kể ra vợ mình dạo này bạo dạn thật. Có hôm hai vợ chồng ăn cơm xong, vợ rủ tôi đi tắm cùng. Lúc tắm nhiều cảm xúc ùa về, chúng tôi đã l.àm c.huyện đ.ó. Từ nhà tắm đến lúc lên giường cả hai vẫn quấn quýt lấy nhau:

Mặn nồng cả tiếng đồng hồ mệt đến lả người, ấy vậy mà kịch liệt vừa dứt, vợ ‘tỉnh bơ’ thốt lên câu nói mà tôi bàng hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Em thích không?

- Em có, vậy còn anh.

- Anh cũng thích. Bên vợ thì lúc nào chả thích.

Tôi hì hục cả tiếng đến mệt lả, còn vợ cứ nhắm mắt lờ đờ hưởng thụ chẳng phải động tay động chân gì cả. Lúc xong việc tôi lăn qua 1 bên nằm thở không ra hơi thì bỗng dưng vợ mở mắt nhìn qua chồng tỉnh bơ và nói:

- Ơ xong rồi hả chồng, nhanh thế à?

- Trời đất, anh mệt lả rồi đây này. Có ai khỏe và làm lâu được như anh không? Có nhiều người chưa được vài phút đã xong rồi ấy chứ.

 

Vợ nhe răng cười hì hì còn tôi thì tự ái vô cùng. Hôm sau khi đang mệt và buồn chán chuyện công việc thì vợ lại lân la. Tôi tự nghĩ: “Cứ thế này thì mình đi bằng đ*t mất thôi, vợ khỏe thế suốt ngày đòi mới tài chứ”.

Ngày trước chỉ mong vợ bật đèn xanh là vui sướng lâng lâng trèo ngay lên giường còn giờ thì sợ xanh mắt. Nhiều hôm mệt quá tôi phải từ chối khéo, vợ cứ dỗi dỗi rồi tủ kín chăn lên mặt đi ngủ. Ôi phụ nữ chẳng biết đường nào mà lần, chẳng chịu hiểu gì cho anh em bọn tôi cả. Ham hố quá gầy tụt cả quần chứ chả đùa. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi lại thấy dở khóc dở cười.

Mải mê ngoại tình lúc nửa đêm, đang cuồng nhiệt cùng chuyện ấy, tôi sững sờ vì câu nói vợ thì thầm như ‘sét đánh’ ngang tai, thất thần vì ánh mắt khinh khi

Mải mê ngoại tình lúc nửa đêm, đang cuồng nhiệt cùng chuyện ấy, tôi sững sờ vì câu nói vợ thì thầm như ‘sét đánh’ ngang tai, thất thần vì ánh mắt khinh khi

'Anh chỉ thế thôi à', tôi thất thần sau câu nói cô ấy buông bên tai. Tôi thấy thật lạ vì đã cố gắng như mọi lần suốt cả giờ đồng hồ.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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