Ly hôn đã lâu, lần nào đi ngang chồng cũ cũng chặn xe rồi dúi vào tay tôi một thứ, mỗi lần cầm, tôi lại lặng người hoang mang

Tâm sự 30/07/2023 20:10

Tôi biết thế thì trong lòng khổ sở vô cùng. Những hành động của chồng lúc nào cũng khiến tôi phải suy nghĩ...

Tôi và chồng từng có một năm hạnh phúc, sau đó quyết định ly hôn. Giữa chúng tôi không có người thứ ba, vì quá nhiều tranh cãi mà dẫn đến chia tay.

Nhà bố mẹ tôi và bố mẹ chồng cũ cách nhau 20 phút đi xe máy. Từ ngày ly hôn chồng, tôi lên thành phố tìm việc, chỉ đến cuối tuần mới về quê thăm bố mẹ. Mỗi lần tôi muốn về nhà thì phải chạy xe ngang nhà chồng cũ.

 

Sau khi ly hôn, tôi và chồng cũ vẫn còn liên lạc với nhau. Người chủ động là chồng cũ. Cứ gần đến cuồi tuần, anh sẽ gọi hỏi tôi cuối tuần có về quê không. Nếu biết tôi về, anh sẽ đứng trước cửa nhà đợi rồi chặn xe tôi, dúi vào tay tôi ổ bánh bông lan trứng muối. Vì chồng cũ biết tôi thích ăn món này, ngày trước còn học làm cho tôi ăn. Từ khi yêu anh, tôi chỉ thích ăn bánh do anh làm, chưa từng ra ngoài mua.

Ly hôn đã lâu, lần nào đi ngang chồng cũ cũng chặn xe rồi dúi vào tay tôi một thứ, mỗi lần cầm, tôi lại lặng người hoang mang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần được chồng cũ tặng bánh như thế, tôi nghĩ chắc anh muốn quay lại với tôi. Vì đã ly hôn rồi nhưng anh vẫn nhớ vợ cũ thích ăn bánh mình làm, còn tự tay làm, chặn xe để đưa. Tôi thì vẫn còn tình cảm với anh, khi ký vào đơn ly hôn tôi chỉ vì tức giận anh nhất thời. Đến khi thật sự xa chồng, tôi mới nuôi hy vọng quay lại. Chúng tôi ngày đó là cặp vợ chồng mới cưới chưa hiểu biết nhiều, lại vì cái tôi của cả hai quá lớn mà chẳng chịu nhường nhịn nhau.

Nhưng tôi có nghe người quen nói chồng cũ đã có người yêu mới. Tôi biết thế thì trong lòng khổ sở vô cùng. Tôi càng hoang mang không hiểu vì sao chồng cũ còn làm bánh rồi gửi cho tôi như thế? Sau đó, chồng cũ vẫn giữ thói quen đó mỗi khi tôi về quê chạy ngang nhà anh. Anh cũng không hề nói gì khác.

Tôi thật sự rối bời vì hành động của chồng cũ, càng không thể hỏi thẳng anh. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên mặc kệ tất cả mà thổ lộ để quay lại với chồng cũ, hay là cứ xem như chồng cũ chắc chỉ xem tôi là bạn bè mà tặng bánh như thế?

 

 

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