Mẹ đơn thân rã rời kiệt sức sau thời gian nuôi con một mình, những ngày sau đó mới hay điều không ngờ này

Tâm sự 29/07/2023 13:58

Đến khi con đủ vững vàng đôi chút, ngẩng mặt lên đã thấy giấc mơ bao người đã thành, chỉ còn đam mê của mình lững lờ một đời không thể trọn.

Những cung đường xẻ ngang ngược chiều

Cuộc đời mỗi người đàn bà cũng như một cung đường vun vút tháng ngày nắng mưa thăng trầm. Một dạo nắng ấm rộn ràng rồi sẽ có một ngày gió mưa tơi bời. Nếu có thể đi thẳng đến cổng yêu đương rồi lướt qua cả cánh cửa hôn nhân, đời đàn bà rồi sẽ theo một cung đường khác, có chồng, có gia đình, rộ bừng ngày tháng làm vợ làm mẹ. Nhưng rõ ràng không phải người đàn bà nào cũng suôn sẻ đi đến một bến bờ cuối cùng như thế. Đàn bà làm mẹ đơn thân chính là đã chọn một cung đường xẻ ngang ngược chiều. Không thể cùng người đàn ông mình yêu đi tiếp, càng không thể là vợ là mẹ như bao người phụ nữ khác.

Cũng như có bà mẹ đơn thân bỏ ngang giấc mơ mình đam mê, vì con cần chào đời, vì mình phải vừa làm mẹ làm cha. Có người bỏ học giữa chừng vì con, có người đành gác sự nghiệp cũng vì con. Đến khi con đủ vững vàng đôi chút, ngẩng mặt lên đã thấy giấc mơ bao người đã thành, chỉ còn đam mê của mình lững lờ một đời không thể trọn.

Mẹ đơn thân rã rời kiệt sức sau thời gian nuôi con một mình, những ngày sau đó mới hay điều không ngờ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà làm mẹ đơn thân, cứ vậy mà ôm con vào lòng, như đi ngược hết thảy những suôn thuận ở đời, ngược ngạo với cả những đam mê đã từng của bản thân. Làm mẹ đơn thân, đáng sợ nhất chính là nỗi cô đơn một lần cũng không dám nói với chính mình. Vì sợ bản thân tủi hờn, sợ mình không đủ sức dắt tay con đi.

Những lối đi đã không còn bằng phẳng

Làm mẹ đơn thân, chưa khi nào là dễ dàng. Phụ nữ làm mẹ có chồng ở bên, còn không ít buồn tủi muộn phiền thì một mình vừa làm mẹ, làm cha của con nhỏ kể sao hết bao phần khó khăn. Sinh con ra đã không dễ nghe lời ngọt ngào của thiên hạ, nuôi con đủ đầy cũng nào suôn sẻ. Những con đường ngày trước từng nghĩ sẽ đi cùng người đàn ông chở che mình suốt đời, giờ chỉ mình mình che con một đời bão táp. Không thể chỉ biết tủi hờn, cũng chỉ có thể mạnh mẽ mà đi cho đến cùng.

Người đời nói đàn bà làm mẹ đơn thân kiên cường bao nhiêu, chứ cũng chẳng đủ hiểu họ yếu đuối nhường nào. Một mình họ đi những lối đi đã không còn bằng phẳng, nếu không thể mạnh mẽ, họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Mẹ đơn thân rã rời kiệt sức sau thời gian nuôi con một mình, những ngày sau đó mới hay điều không ngờ này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những giấc mơ chỉ mang dáng hình con

Đàn bà thường có nhiều giấc mơ, người mơ nhung gấm lụa là, kẻ cầu chân tình suốt kiếp. Đàn bà làm mẹ đơn thân cũng không ít những cơn mơ đẹp đẽ. Nếu có khác chăng chắc là những giấc mơ của họ chỉ mang dánh hình con trẻ. Tôi từng biết một mẹ đơn thân 18 tuổi, tôi hỏi em, rốt cuộc em mong muốn điều gì nhất trong đời mình. Em cười nhẹ, như đã thôi những buồn tủi của đàn bà, em chỉ mong em và con sẽ hạnh phúc, chỉ cần có vậy. Em thôi không mong một người đàn ông nào sẽ đến, hết thảy yêu đương thời non trẻ rồi cũng chỉ muốn hóa bình lặng mà bên con một đời. Vì vốn dĩ trong tâm can mọi đàn bà, mơ ước hoàn mỹ nhất chính là có thể hạnh phúc. Và với mẹ đơn thân, con chính là thứ hạnh phúc tròn đầy nhất. Ngay cả sau này, khi có một người nguyện che cho họ một đời nắng mưa, con vẫn điều duy nhất trong những đêm hè mộng mị, trong bao mong ước có xa vời có gần gũi…

Chỉ mong rằng, những bà mẹ đơn thân ngoài kia vẫn giữ cho mình tròn trịa những ước mơ như thế, đừng thôi hy vọng. Nếu đã từng đứng vững, đừng để mình bỏ cuộc. Ngay cả khi cuộc đời khó khăn thế nào, nuôi con vất vả ra sao, cũng hãy để những mơ ước ban đầu gọt giũa rã rời kiệt sức. Một mai có rã rời, tựa nhẹ nụ cười con mà tiếp sức. Một mai có muốn buông xuôi, nắm hờ bàn tay con mà bước tiếp. Giấc mơ cũng do mình dệt nên. Mộng mị cũng vì mình mà hóa thực. Đến cùng, vẫn đừng nên bỏ cuộc. Phải nhớ, mình còn con là còn cả cuộc đời, mẹ đơn thân nhé!

 

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