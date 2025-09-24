Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi bật khóc

Tâm sự 24/09/2025 17:16

Người ta nói nhiều về phản bội, về ngoại tình. Nhưng cũng có người từng nói, hai người là vợ chồng kiếp này là vì kiếp trước đã từng có duyên phận đặc biệt. Trong tình có nghĩa, trong nghĩa có tình.

Anh Nghĩa (37 tuổi) chia sẻ, anh chưa bao giờ quên được người vợ cũ của mình.

Anh kể hai vợ chồng anh biết nhau từ thời cấp 3, ra trường thì yêu nhau rồi đi đến hôn nhân. Vợ anh từ nhỏ đã xinh xắn được nhiều người theo đuổi, nhưng cuối cùng chị lại chọn anh – một người chưa có gì trong tay. Đến khi ly hôn vợ thì anh cũng chỉ là một kẻ trắng tay lại còn vướng nợ nần bạc tỷ.

Lúc mới lấy vợ, anh tập tành làm kinh doanh, sau đó trời thương mà kiếm được kha khá, cho vợ con cuộc sống sung túc hơn trước. Nhưng đến cột móc kỷ niệm vợ chồng lấy nhau được 10 năm thì anh bị đổ nợ, nhưng lại không nỡ để vợ con biết. Anh suy nghĩ suốt mấy đêm rồi quyết định viết đơn ly hôn. Anh nói với vợ giờ mình muốn tìm một người phụ nữ giàu có để giúp anh trả nợ. Anh còn đưa cho vợ xem ảnh của người phụ nữ đó. Số tiền nợ lên tới mấy tỷ, nếu không có cô ấy giúp thì anh không thoát nổi. Anh xin vợ ly hôn để giúp mình.

Vợ anh im lặng 3 ngày rồi lý đơn ly hôn, đưa con ra khỏi nhà. Sau đó, anh cũng không còn liên lạc gì với cô ấy.

3 năm sau khi ly hôn, anh tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới của một người bạn chung. Vợ anh ngày càng đẹp hơn. Anh vẫn im lặng không biết mở lời sao thì cô ấy đã tìm đến ngồi gần. Cô ấy chỉ nói một câu mà khiến anh bưng mặt khóc nức nở. Cô ấy nói: “Anh định để mẹ con em chờ đến bao lâu nữa?”.

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi bật khóc - Ảnh 1
Vợ anh im lặng 3 ngày rồi lý đơn ly hôn, đưa hai con ra khỏi nhà - Ảnh minh họa: Internet 

Vợ anh biết hết chuyện nợ nần của anh, cũng biết tính anh một khi đã quyết chuyện gì thì không ai lay chuyển được. Anh cứ nghĩ thà một mình chịu đựng, để vợ tự do thì biết đâu chừng cô ấy sẽ kiếm được tấm chồng giàu có hơn.

Suốt 3 năm xa vợ con, anh nhớ thương không ngớt, nhiều lần tìm đến trước cửa nhà lén nhìn mẹ con cô ấy. 10 năm là vợ chồng, vợ anh có bao giờ được sướng thân đâu, vậy mà cô ấy chưa từng oán trách anh. Anh làm sao cam lòng để người vợ như thế chịu cảnh nợ nần cùng mình. Anh lại không ngờ vợ biết hết, chấp nhận ly hôn để theo ý chồng. Cô ấy cố gắng sống bình tĩnh suốt 3 năm qua để đợi ngày chồng đến đón về.

Thời gian qua, anh đã cố gắng làm lại để trả nợ, ngày đêm ngủ không ngon chỉ mong ngày có thể trả hết rồi đi đón vợ con về. Vì nợ vẫn còn nên anh định đợi thêm một thời gian nữa mới dám đi gặp vợ. Nhưng anh không ngờ vợ đưa một cuốn sổ tiết kiệm nhét vào tay anh. Đó là số tiền cô ấy đã dành dụm suốt 3 năm qua. Chị còn nói sẽ về nhà đợi anh sang rước mẹ con chị về.

Anh nói đó là ngày hạnh phúc nhất trong suốt 3 năm khổ cực này của mình. Anh còn nói chắc chắn sẽ đến đón chị, cuộc đời anh còn may mắn lắm vì có một người vợ tào khang như chị.

Đến giờ thì cuộc sống của gia đình anh Nghĩa đã sum vầy yên ấm. Nợ nần không còn, anh cùng vợ làm lại từ đầu. Đúng là có tình nghĩa vợ chồng thì năm tháng cũng chỉ là con số, khó khăn cũng chỉ là nhất thời.

Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ, biết được lý do tôi bàng hoàng

Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ, biết được lý do tôi bàng hoàng

Mẹ tôi bị bệnh ung thư nhiều năm nay, cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa. Bà biết mình không còn nhiều thời gian nên gọi mấy anh em về họp.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

5 ngày liên tiếp (25/9-30/9/2025), 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phú quý đủ đường, sớm tậu xe mua nhà

5 ngày liên tiếp (25/9-30/9/2025), 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phú quý đủ đường, sớm tậu xe mua nhà

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 3 ngày tới (28/9/2025), 3 con giáp tiền vàng chất đống, tài khoản nhảy số, trúng mánh cực to, thoát nghèo trở thành triệu phú

Đúng 3 ngày tới (28/9/2025), 3 con giáp tiền vàng chất đống, tài khoản nhảy số, trúng mánh cực to, thoát nghèo trở thành triệu phú

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 0h00 ngày 25/9: 3 con giáp làm một thu mười, đại cát đại lợi, đếm tiền mỏi tay, giàu có chẳng ai bằng

Đúng 0h00 ngày 25/9: 3 con giáp làm một thu mười, đại cát đại lợi, đếm tiền mỏi tay, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Thấy mặt con trai của chồng và 'tiểu tam', tôi quay lưng buông hết oán hận xưa

Thấy mặt con trai của chồng và 'tiểu tam', tôi quay lưng buông hết oán hận xưa

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Sau ngày ly hôn gã chồng bội bạc, người đàn ông này đợi tôi trước cửa nhà

Sau ngày ly hôn gã chồng bội bạc, người đàn ông này đợi tôi trước cửa nhà

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Chồng keo kiệt bỗng mua cả đống đồ chơi cho con gái, vợ sởn da gà khi phát hiện lý do đằng sau

Chồng keo kiệt bỗng mua cả đống đồ chơi cho con gái, vợ sởn da gà khi phát hiện lý do đằng sau

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kinh tế dư dả, đổi vận rực rỡ, nhận đầy phúc báo, phất lên như diều gặp gió

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kinh tế dư dả, đổi vận rực rỡ, nhận đầy phúc báo, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Tâm sự của vợ có chồng giám đốc ngoại tình, trắng tay anh sợ vợ bỏ, lúc giàu có anh lo mất bồ

Tâm sự của vợ có chồng giám đốc ngoại tình, trắng tay anh sợ vợ bỏ, lúc giàu có anh lo mất bồ

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi bật khóc

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi bật khóc

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy mặt con trai của chồng và 'tiểu tam', tôi quay lưng buông hết oán hận xưa

Thấy mặt con trai của chồng và 'tiểu tam', tôi quay lưng buông hết oán hận xưa

Sau ngày ly hôn gã chồng bội bạc, người đàn ông này đợi tôi trước cửa nhà

Sau ngày ly hôn gã chồng bội bạc, người đàn ông này đợi tôi trước cửa nhà

Chồng keo kiệt bỗng mua cả đống đồ chơi cho con gái, vợ sởn da gà khi phát hiện lý do đằng sau

Chồng keo kiệt bỗng mua cả đống đồ chơi cho con gái, vợ sởn da gà khi phát hiện lý do đằng sau

Tâm sự của vợ có chồng giám đốc ngoại tình, trắng tay anh sợ vợ bỏ, lúc giàu có anh lo mất bồ

Tâm sự của vợ có chồng giám đốc ngoại tình, trắng tay anh sợ vợ bỏ, lúc giàu có anh lo mất bồ

Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ, biết được lý do tôi bàng hoàng

Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ, biết được lý do tôi bàng hoàng

Vợ giận ôm con về ngoại, tôi mặc kệ, chẳng ngờ tháng sau nghe cô ấy gọi điện báo một tin điếng người

Vợ giận ôm con về ngoại, tôi mặc kệ, chẳng ngờ tháng sau nghe cô ấy gọi điện báo một tin điếng người