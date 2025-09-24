Chị gái 30 nói dẫn người yêu về nhà, mẹ mừng vui cả ngày, đến khi thấy con rể tương lai thì tái mặt bắt chia tay ngay

Tâm sự 24/09/2025 15:41

Chị gái em đã 30 rồi nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Bố mẹ em thì cứ tạo áp lực khiến con gái mệt mỏi mỗi khi về nhà.

Chị em từ nhỏ đã làm bố mẹ em hài lòng. Chị ngoan ngoãn, học hành luôn đứng đầu, lớn lên thì giỏi kiếm tiền. Chị luôn nghe lời bố mẹ em, đến cả việc chọn nghề nghiệp tương lai chị cũng nghe theo bố mẹ. Chị làm trong công ty lớn, tiền lương lúc nào cũng rủng rỉnh. Có thể nói, chị là niềm tự hào của cả gia đình em. Chị còn là người cáng đáng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà.

Chỉ duy có chuyện lấy chồng là chị khiến bố mẹ em lo lắng. Giờ đã 30 tuổi mà chị vẫn một mình không cặp kè với ai. Ai dè chị bỗng thông báo với gia đình sẽ dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ.

Bố mẹ em vui ra mắt, háo hức đi mua sắm để chuẩn bị đón tiếp con rể. Nhưng khi gặp mặt con rể tương lai thì mẹ em lại chết sững. Người yêu của chị gái em là một ông chú bụng bự, đầu hói, chỉ kém mẹ em 5 tuổi. Mẹ em tái mặt không còn cười được nữa.

Chị gái 30 nói dẫn người yêu về nhà, mẹ mừng vui cả ngày, đến khi thấy con rể tương lai thì tái mặt bắt chia tay ngay - Ảnh 1
Mẹ em tái mặt không còn cười được nữa - Ảnh minh họa: Internet 

Bữa cơm sau đó không có một tiếng cười. Sau khi người yêu của chị em ra về thì nhà em bắt đầu ầm ĩ. Mẹ em tức giận nói sao chị lại chọn người đáng tuổi em trai của mẹ? Chị em nói bố mẹ không tôn trọng bạn của chị, không hiếu khách. Chị thương người ta thật lòng, sao bố mẹ lại kì thị tuổi tác? 

Em thấy chị nói cũng đúng khi bố mẹ em tỏ vẻ không lịch sự với khách.Nhưng bố mẹ em làm sao chấp nhận để chị lấy người yêu lớn tuổi như thế. Hai người nói chị gái em xuất sắc, sao lại chọn người như thế làm chồng? Em cũng hiểu bố mẹ kỳ vọng vào chị nhiều thế nào. Hai người chỉ sợ chị lấy lầm người rồi hối hận cả đời.

Bố mẹ em chưa nguôi ngoai thì chị em đã thông báo sẽ lấy anh người yêu lớn tuổi kia, chị sẽ không chia tay. Bố mẹ em mấy ngày không ngủ được, cũng chẳng buồn ăn uống. Hai người giận không nói chuyện với con gái. Giờ em ở giữa, phải làm sao đây mọi người?

Về quê vợ sau đám cưới, ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu một thứ làm tôi rợn người

Về quê vợ sau đám cưới, ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu một thứ làm tôi rợn người

Tôi và vợ tổ chức đám cưới 6 tháng rồi mới về quê vợ ở lần đầu tiên. Vợ chồng tôi ở thành phố làm ăn, chỉ đến dịp này là giỗ của ông ngoại của vợ, thì chúng tôi mới thu xếp về quê.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Qua đêm nay, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Rau ngải cứu, "vị thuốc" quý của mọi nhà và những lưu ý quan trọng khi ăn

Rau ngải cứu, "vị thuốc" quý của mọi nhà và những lưu ý quan trọng khi ăn

Dinh dưỡng 20 phút trước
Tử vi ngày mai, thứ Năm 25/9/2025: Ngọ tiền bạc vàng mười, Thân của cải đầy nhà, Mùi giàu càng thêm giàu

Tử vi ngày mai, thứ Năm 25/9/2025: Ngọ tiền bạc vàng mười, Thân của cải đầy nhà, Mùi giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chết lặng khi thấy cháu chồng ướt sũng, miệng mấp máy xin được nhận nuôi

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chết lặng khi thấy cháu chồng ướt sũng, miệng mấp máy xin được nhận nuôi

Tâm sự 35 phút trước
Đúng 0h Rằm tháng 8 âm lịch: 3 con giáp giàu sang phú quý, viên mãn vẹn toàn, cầu lộc được lộc, thiên hạ hờn ghen đỏ mắt

Đúng 0h Rằm tháng 8 âm lịch: 3 con giáp giàu sang phú quý, viên mãn vẹn toàn, cầu lộc được lộc, thiên hạ hờn ghen đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', tài lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', tài lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sau hai giờ kiên nhẫn chờ đợi, nhóm ngư dân đã bắt được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 80kg

Sau hai giờ kiên nhẫn chờ đợi, nhóm ngư dân đã bắt được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 80kg

Video 1 giờ 5 phút trước
Chị gái 30 nói dẫn người yêu về nhà, mẹ mừng vui cả ngày, đến khi thấy con rể tương lai thì tái mặt bắt chia tay ngay

Chị gái 30 nói dẫn người yêu về nhà, mẹ mừng vui cả ngày, đến khi thấy con rể tương lai thì tái mặt bắt chia tay ngay

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đi ăn tân gia, vợ bị họ hàng dè bỉu chê bai, chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị

Đi ăn tân gia, vợ bị họ hàng dè bỉu chê bai, chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Về quê vợ sau đám cưới, ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu một thứ làm tôi rợn người

Về quê vợ sau đám cưới, ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu một thứ làm tôi rợn người

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạn thân của vợ thường xuyên đến ngủ lại, liệu có vấn đề gì mờ ám?

Bạn thân của vợ thường xuyên đến ngủ lại, liệu có vấn đề gì mờ ám?

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chết lặng khi thấy cháu chồng ướt sũng, miệng mấp máy xin được nhận nuôi

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chết lặng khi thấy cháu chồng ướt sũng, miệng mấp máy xin được nhận nuôi

Đi ăn tân gia, vợ bị họ hàng dè bỉu chê bai, chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị

Đi ăn tân gia, vợ bị họ hàng dè bỉu chê bai, chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị

Về quê vợ sau đám cưới, ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu một thứ làm tôi rợn người

Về quê vợ sau đám cưới, ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu một thứ làm tôi rợn người

Tình cờ thấy cô giúp việc lén lút trong phòng mình, tôi lắp camera thì choáng váng khi thấy việc cô ta làm

Tình cờ thấy cô giúp việc lén lút trong phòng mình, tôi lắp camera thì choáng váng khi thấy việc cô ta làm

Em chồng ly dị về sống, chồng tôi bất ngờ nhường máy lạnh, mặc tôi bầu bì chịu nóng

Em chồng ly dị về sống, chồng tôi bất ngờ nhường máy lạnh, mặc tôi bầu bì chịu nóng