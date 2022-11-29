Luôn yêu thương chăm sóc chồng từng tí đến khi ốm nằm một chỗ anh lại mò sang phòng ôsin tòm tem, vừa cởi áo thì hết hồn khi thấy điều này

Tâm sự 29/11/2022 18:05

Tôi cố gắng dậy thật chẳng thể ngờ tôi lại có thể đi đc từng bước nhỏ 1, tôi quá bất ngờ cố đi ra tới cửa ghé mắt nhìn sang phòng đối diện thì thấy bóng chồng và cô ô sin đang bên nhau chắc họ nghĩ tôi ngủ và nằm liệt nên chẳng thể biết điều đó.

Tôi kết hôn được 3 năm có 1 con trai đầu lòng năm nay mới tròn 29, chẳng may trong vụ tai nạn xe máy tôi bị liệt nửa người lại là nửa dưới nên nằm 1 chỗ. Mới đầu chồng xót xa lắm anh thương yêu tôi chăm sóc từng tí 1, tôi cảm động và trân trọng vô cùng nghĩ rằng mình đã tìm đúng người cuộc sống cũng chỉ cần có người để nhờ cậy những lúc như vậy mà thôi.

Thật chẳng thể ngờ khi được 3 tháng anh thuê cho tôi 1 ô sin để đỡ đần mọi việc vì anh còn phải đi làm con thì đã gửi cho bà ngoại. May thay cô giúp việc này rất tận tình biết chăm sóc và nấu ăn khá được nên những khi anh đi công tác tôi chẳng lo lắng gì.

Tôi vẫn đang tiếp tục điều trị bằng vật lý trị liệu mong rằng có ngày mình sẽ khỏe hoàn toàn, tôi mừng lắm khi anh nghĩ chu toàn là tìm cho tôi người đỡ đần sớm tối những lúc anh bận rộn. Chẳng thể ngờ đó lại là nguồn cơn tan nát gia đình. 

Luôn yêu thương chăm sóc chồng từng tí đến khi ốm nằm một chỗ anh lại mò sang phòng ôsin tòm tem, vừa cởi áo thì hết hồn khi thấy điều này - Ảnh 1
Thế nhưng khi tôi mới nằm 1 chỗ được 3 tháng anh tìm ô sin về sau đó ngoại tình ngay trước mắt tôi - Ảnh minh họa: Internet

Số là cha mẹ tôi khá có điều kiện công việc của anh cũng do cha tôi xin cho căn nhà 2 đứa đang sống đứng tên tôi bởi đa số tiền là do cha mẹ tôi bỏ ra mua cho xem như làm của hồi môn.

Tôi vốn yêu anh hết mực, chăm sóc từng tí một những ngày còn khỏe mạnh tôi vừa lo con cái lại chu toàn việc nhà chồng, giúp anh trong công việc. Thế nhưng khi tôi mới nằm 1 chỗ được 3 tháng anh tìm ô sin về sau đó ngoại tình ngay trước mắt tôi.

Số là hôm đó anh nói đi công tác tỉnh xa sẽ ngủ lại rồi mai về, tôi hoàn toàn tin tưởng để rồi nửa đêm khi tỉnh giấc tôi nghe tiếng thì thầm trong nhà, rõ ràng là giọng anh dù rất bé nhưng là chồng tôi nên tất nhiên tôi nhận ra.

Luôn yêu thương chăm sóc chồng từng tí đến khi ốm nằm một chỗ anh lại mò sang phòng ôsin tòm tem, vừa cởi áo thì hết hồn khi thấy điều này - Ảnh 2
Hôm đó anh nói đi công tác tỉnh xa sẽ ngủ lại rồi mai về, tôi hoàn toàn tin tưởng để rồi nửa đêm khi tỉnh giấc tôi nghe tiếng thì thầm trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cố gắng dậy thật chẳng thể ngờ tôi lại có thể đi đc từng bước nhỏ 1, tôi quá bất ngờ cố đi ra tới cửa ghé mắt nhìn sang phòng đối diện thì thấy bóng chồng và cô ô sin đang bên nhau chắc họ nghĩ tôi ngủ và nằm liệt nên chẳng thể biết điều đó.

Tôi chẳng nói gì tới hôm sau tôi vẫn vờ như chân không có chuyển biến gì để bắt tại trận hai người họ và đúng tối đó khi nửa đêm chồng tôi lại giả vờ gọi xem tôi ngủ hay thức để mò qua, khi hai người đang bắt đầu thì tôi mở cửa bật đèn và sẵn trong tay là máy quay.

Chồng tôi ngớ người, anh chắc là sốc lắm tôi bảo tôi sẽ ly hôn đã có bằng chứng còn căn nhà này thì tất nhiên là sẽ chia đôi vì dù sao cũng là tài sản chung sau hôn nhân nhưng công việc thì anh hãy xác định là mất đi vì tôi sẽ phá bằng mọi cách.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu

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