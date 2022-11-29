Đêm nào cũng sợ làm 'chuyện ấy' vì vợ luôn bắt tôi 'trả bài' 3 đến 4 lần mới chịu đi ngủ

Hồi mới cưới nhau đang giai đoạn mật ngon ban đầu, "chuyện ấy' với Lực còn thú vị. Thế nhưng, ngày nào cũng phải mệt mài "cày bừa" để đáp ứng nhu cầu của vợ khiến Lực bắt đầu cảm thấy mất cảm xúc, nhiều lúc còn phát sợ. Lực bắt đầu tìm cách về nhà muộn hơn để có thể giảm bớt tần suất đòi hỏi của Xuân, nhưng việc mỗi đêm 2, 3 lần cũng khiến Lực luôn đi làm trong tình trạng thiếu ngủ, bải hoải chân tay.

Vốn là một gã đàn ông khỏe mạnh, lại đang ở cái tuổi dễ dàng đưa vợ "lên đỉnh" nên Lực rất tự tin về bản lĩnh đàn ông của mình. Tuy nhiên, sau 4 tháng cưới Xuân, Lực hoàn toàn mất hết tự tin bởi mỗi đêm phải "phục vụ" cô tận 3, 4 lần khiến anh hoàn toàn kiệt sức.

Lúc nhận được tin Xuân đã mang bầu, Lực sung sướng vì việc sẽ thoát khỏi vợ được vài tháng còn nhiều hơn là việc có con. Vậy mà mọi chuyện lại đi theo chiều hướng ngược lại mong đợi của Lực. Sự thay đổi nội tiết tố khiến Xuân càng ham muốn mãnh liệt. Mặc dù đã được các bác sĩ khuyến cáo, Lực thậm chí còn trốn về nhà bố mẹ đẻ để đảm bảo an toàn cho cái thai trong bụng Xuân nhưng anh vẫn không thể nào thoát được. Xuân gọi điện về kể lể với mẹ chồng từ lúc mang bầu Lực trốn biệt không về nhà giúp đỡ vợ, cũng không ở cạnh chăm sóc, như nhà người ta thì thời gian bầu bí được chồng quan tâm này nọ. Nói một thôi một hồi mẹ chồng Xuân cũng đành phải an ủi con dâu xong đuổi thẳng con trai về nhà của nó.

Tối đó, lúc đối mặt với vợ, Lực cũng đã nhẹ nhàng khuyên nhủ bảo phải nhịn đi nhưng Xuân nhất quyết không chịu nghe. Bất lực, Lực đành chiều theo vợ nhưng anh cũng cố "làm việc" nhẹ nhàng. Tuy nhiên, do nhịn chồng đã lâu, Xuân lại càng hào hứng, cô gào thét và có hành động mạnh mẽ hơn cả ngày thường. Một hậu quả vô cùng tai hại xảy ra sau đó là Xuân bị sảy thai.

Sau vụ đó, Lực bị ám ảnh nặng nề, anh hoàn toàn mất hết cảm hứng gần gũi vợ, kể cả việc nằm chung giường cũng khiến anh cảm thấy ghê ghê. Xa nhau được hai tuần thì Lực đề nghị tạm xa nhau hai tháng để ổn định lại tinh thần. Trái ngược với suy nghĩ của Lực, Xuân lại vui vẻ đồng ý ngay. Từ đó, Lực cũng không thấy Xuân đòi hỏi nữa, tuy sống chung một nhà. Hai vợ chồng vẫn đi làm, ăn cơm cùng nhau buổi tối cũng làm tất cả những việc khác, trừ "chuyện ấy".

Thì ra sau khi đi làm lại, Xuân đã kịp qua lại với một gã đồng nghiệp ở trong phòng - Ảnh minh họa: Internet

Sự thay đổi của Xuân khiến Lực bất ngờ. Xong bất ngờ qua đi thì Lực lại thấy nghi ngờ nhiều hơn. Anh thuê thám tử tư theo dõi vợ. Và sự thật anh nhận được còn gây sốc hơn. Thì ra sau khi đi làm lại, Xuân đã kịp qua lại với một gã đồng nghiệp ở trong phòng. Chưa hết, có vẻ như gã này vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu của Xuân, cô ta còn tìm đến cả đối tác làm ăn của công ty. Và trong lúc tâm trạng vui vẻ, Xuân còn "tráng miệng" thêm một đàn em thử việc mới đến. Sốc hơn nữa là, đôi lần đi masage, Xuân còn gạ tình luôn mấy gã làm việc ở đó. Bắt cá hai, thậm chí ba, bốn tay bảo sao Xuân không còn "ham muốn' với chồng.

Sự thật trần trụi khiến Lực phát sợ người vợ của mình. Chính Xuân cũng xác nhận mình "nghiện" tình dục khi đối diện với lá đơn ly hôn của chồng. Xuân cũng thẳng thắn rằng nếu Lực không đáp ứng được nhu cầu của cô thì cũng nên ly hôn sớm. Sự trở trẽn của vợ khiến Lực cảm thấy ly hôn với Xuân là một điều không có gì phải hối hận.

Các chuyên gia tâm lý còn cho rằng, người nghiện tình dục đôi khi có biểu hiện kích động, không kiềm chế như thốt ra những lời nói thô lỗ, tục tằn dù không muốn. Nhiều khi, vì ham muốn quá lớn, không kiềm chế được hành động, người nghiện dễ làm việc không tốt, trở thành người thiếu tư cách.

Theo các nhà nghiên cứu, hiện trên thế giới có 4% - 6% dân số nghiện sex. Chứng này xuất hiện 8% ở nam giới và 3% ở nữ giới. Mặc dù vậy, nhưng hầu như y khoa chưa có cách nào trị hiệu quả chứng nghiện sex, mà phần lớn chỉ giao bệnh nhân cho các nhà điều trị tâm lý.

Tuy nhiên, không bác sĩ nào chữa trị hiệu quả bằng việc mỗi người tự chữa cho mình. Cần thiết lập một chế độ sống hài hòa, cân bằng giữa tình dục và công việc. Nếu phát hiện bản thân có những dấu hiện nghiện sex (như nghiện xem phim sex và xem mỗi ngày kèm theo thủ dâm), nhất thiết phải loại bỏ chuyện đó ngay. Bởi đơn giản, sex cũng như bao nhiêu thứ khác, nhiều quá thì lậm và ghiền, ghiền quá sinh bệnh.