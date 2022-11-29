Lần nào ân ái xong vợ cũng lập tức chạy vào nhà tắm, biết được sự thật chồng sững sờ

Nhiều lúc nằm trên giường suy nghĩ, Khánh luôn tự hào rằng mình đã làm tròn bổn phận của một người chồng vừa giúp vợ việc nhà, vừa cùng vợ chăm sóc con cái lại cho vợ "lên đỉnh" mỗi khi hai người ở bên nhau.

Kết hôn được 4 năm, thành quả là một cậu con trai và một cô công chúa. Khánh và Huyền vô cùng hạnh phúc với tổ ấm hiện tại. Cả hai đều khá hòa hợp trong suy nghĩ cũng như chuyện chăn gối.

Nhớ lại thời kỳ vợ bầu bí. Khánh đã vô cùng bức bối bởi Huyền bị động thai nên hai người gần như nhịn "yêu" hoàn toàn. Huyền cũng thương chồng nên ngay sau khi hết cữ 6 tuần, mặc dù việc quan hệ trở lại sau sinh rất đau đớn nhưng cô vẫn nín nhịn chiều chồng để giữ yên mái ấm.

Còn về phía Khánh, anh cũng rất tâm lý đọc tìm hiểu tâm lý vợ nên càng ngày càng chiều vợ hơn, giúp cô mọi việc nhà có thể để vợ anh có nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Đối với Khánh, vợ anh lúc nào cũng đẹp và quyến rũ mặc dù những vết rạn da, bụng mỡ sau sinh chưa thể nào rời xa Huyền luôn nhưng Khánh chẳng nề hà gì.

Bản thân Khánh cũng cảm nhận, càng ngày Huyền càng mạnh dạn hơn trong chuyện chăn gối. Thế nên sau mỗi lần cho các con ngủ thì lại là không gian của Huyền và Khánh. Mọi thứ dường như chẳng có gì để bận tâm vì đã quá thỏa mãn. Cho đến một ngày...

Bình thường mỗi lần gần gũi xong, Khánh sẽ chìm vào giấc ngủ ngay còn Huyền sẽ đi tắm bởi cô vốn là người sạch sẽ. Hơn nữa, lần trước cô từng bị viêm vì thế mà đợt này, Huyền làm gì cũng rất cẩn thận tỷ mỉ. Đêm đó, Khánh tự nhiên trằn trọc nằm mãi không ngủ được mà lại thấy vợ ở trong nhà tắm quá lâu. Đêm hôm sợ Huyền gặp vấn đề gì Khánh mới tiến về nhà tắm để gọi vợ.

Đang định cất tiếng gọi thì qua khe hở nhà tắm, Khánh như chết sững thấy vợ đang dùng vòi hoa sen để tự thỏa mãn. Anh vừa ngạc nhiên vừa hoang mang bởi lúc nãy Huyền đã được lên đỉnh tại sao lại còn vào đây làm thêm việc này nữa. Lẽ nào... Huyền cũng nhận ra sự xuất hiện của chồng, cô e lệ xấu hổ bảo chồng ra trước để câu mặc quần áo sẽ đi vào sau.

Nghe vợ thổ lộ những điều đó, Khánh như chết lặng. Đúng là anh chỉ có biết nghĩ đến bản thân mà không hề nghĩ cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, Huyền mới thanh minh "Nói thật với anh, từ sau khi sinh đứa thứ 2, em gần như không có lúc nào thỏa mãn thực sự. Anh thì cứ hùng hục cho nhanh cho chóng còn em lại muốn chậm rãi và từ tốn thế nên thành thử ra bản thân em cũng khá bí bách. Em xin lỗi... em sợ anh buồn nên không dám nói với anh..".

Nghe vợ thổ lộ những điều đó, Khánh như chết lặng. Đúng là anh chỉ có biết nghĩ đến bản thân mà không hề nghĩ cho vợ. Anh phân trần "Em không có lỗi, là do anh không biết chiều em, lần sau em muốn gì bảo anh, vợ chồng mình cùng chia sẻ được không em".

Huyền nghe chồng nói vậy vừa đỏ mặt vừa vui sướng, cô tiến đến ôm chồng rồi cả hai thủ thỉ với nhau những chuyện mà chỉ có các cặp vợ chồng mới hiểu. Cô bây giờ mới vỡ lẽ ra, có những điều đừng nên giấu kín, hãy chia sẻ để được lắng nghe.