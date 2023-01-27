Lục đục gia đình những ngày sát Tết, vợ cương quyết viết đơn đòi li hôn, không muốn sống cùng

Tình cảm vợ chồng luôn thuận hòa. Vậy nhưng năm nay chỉ vì chuyện không thống nhất được chuyện Tết nội – Tết ngoại mà gia đình lục đục.

Chị Huê và anh Hưng sống với nhau đến nay đã tròn 10 năm. Tình cảm vợ chồng luôn thuận hòa. Vậy nhưng năm nay chỉ vì chuyện không thống nhất được chuyện Tết nội – Tết ngoại mà gia đình lục đục. Vợ chồng chị ở gần nhà ông bà ngoại. Thường ngày gia đình quanh năm kéo nhau về bên đó ăn uống, con cái gửi ông bà và tới việc mua nhà cũng ông bà ngoại đỡ… Quê anh Hưng ở xa nên vợ chồng anh cả năm cũng chỉ sắp xếp về 2 lần.

Chị Huê cho rằng ngày thường về nhà ngoại nhiều hơn nên biếu ông bà nhiều hơn một chút. Còn nhà nội ở xa, mỗi lần đi lại tàu xe tốn đã tốn kém và quà cáp cho họ hàng… cũng mất một khoản lớn nên nói với anh là chỉ mừng tuổi bố mẹ tượng trưng mỗi người ít thôi. Anh Hưng không chịu vì muốn biếu nhà ngoại sao thì nhà nội phải vậy. Anh cho rằng chị "nhất bên trọng nhất bên khinh", xem nhà chồng không ra gì. Còn chị cho rằng anh keo kiệt với đằng ngoại, chỉ biết đằng nội. Chuyện quà cáp hai bên không tìm được tiếng nói chung khiến cho vợ chồng lục đục từ đầu tháng tới giờ.

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Giống như vợ chồng chị Huê, vợ chồng anh Hóa và chị Thoa (Hưng Yên) cũng lục đục vì Tết. Những ngày cận Tết thêm căng thẳng Tết khi chị Huê nhất quyết làm đơn li hôn chồng. Vợ chồng chị mới trải qua thời gian tuần tuần trăng mật chưa bao lâu nhưng đã lục đục vì những xích mích triền miên liên quan đến chuyện về nhà ai ăn Tết.

Chị Thoa kể, anh chị mới kết hôn chưa đầy một năm. Ngày còn yêu, anh luôn chiều theo mong muốn của chị, còn về quê chị ăn Tết. Vậy mà mới lấy nhau xong, Tết này anh thay đổi không chịu về quê vợ ăn Tết nữa. Anh bảo tốt nhất là cùng nhau về bên nhà nội ăn Tết, còn không thì nhà ai về nhà nấy. Chỉ vì chuyện này, vợ chồng cãi nhau suốt một thời gian mà chưa thống nhất được quan điểm. Trong lúc nóng giận, chị còn bị chồng dùng bạo lực. Cho rằng chồng đã thay đổi, chị Thoa nhất quyết đòi li hôn dù thời điểm đã cận Tết.

Làm việc vất vả cuối cùng cũng mua nhà, định cho chồng đứng chung sổ đỏ, anh bỗng tiết lộ bí mật khiến tôi thất thần Sau khi sinh con đầu lòng, tôi thấy giữa hai chúng tôi đã có sự gắn kết nên quyết định cho chồng đứng chung nhà. Tôi không muốn sau này các con lớn lên nghĩ bố nó kém cỏi, phải sống trong nhà của mẹ nó.

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