'Loại đàn bà vô dụng chỉ biết ăn bám chồng!' – câu chuyện mà người phụ nữ nào cũng nên đọc

Tâm sự 28/09/2022 09:00

Đây được xem như một bài học đắt giá đối với phụ nữ. Đừng ai để bản thân mình rơi vào tình trạng của tôi. Dù có thế nào, phụ nữ ngay khi hết thời kì chăm sóc con cái cũng hãy quay trở lại công việc của mình. Bởi dẫu có thế nào thì tiền mình tự kiếm ra vẫn hơn tiền ngửa tay đi xin từ người khác.

Tôi không phải người phụ nữ giỏi giang hay chu toàn được mọi việc. Nhưng bản thân tôi hiểu biết và nhận thức được trách nhiệm của một người con dâu với bố mẹ chồng, người vợ của chồng và là người mẹ với các con trong gia đình như thế nào.

Chồng tôi là kĩ sư, anh ấy vốn là trụ cột của gia đình từ trước đến nay. Gia đình bố mẹ chồng đều là công nhân đã về hưu. Tôi cũng làm công việc nhân sự cho một công ty nhỏ với thu nhập ổn định. Trước khi cưới vợ chồng tôi cũng đã có đến hơn 3 năm bên nhau mặn nồng rồi.

'Loại đàn bà vô dụng chỉ biết ăn bám chồng!' – câu chuyện mà người phụ nữ nào cũng nên đọc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cưới nhau về rồi sống chung với bố mẹ chồng. Tôi nghe không ít chuyện về xích mích giữa mẹ chồng và nàng dâu nên thật sự lúc nào cũng cố gắng giữ hòa khí với mẹ chồng mình tốt nhất có thể. Bởi vậy nên tôi lúc nào cũng cố gắng.

Sau ngày cưới được gần 1 năm thì tôi mang bầu. Thời kì nghén ngẩm khiến sức khỏe tôi cũng yếu đi nhiều nên mẹ chồng là người giúp đỡ tôi. Mẹ chồng chỉ cần giúp tôi nấu cơm hay rửa bát những hôm tôi ốm nghén nôn lên nôn xuống là tôi đã đội ơn mẹ lắm rồi. Cuộc sống của tôi khá bình dị cứ thế trôi đi. Tôi không phải người con gái không hiểu đạo lý nên việc gì làm được tôi vẫn tự lực làm không nhờ cậy bố mẹ chồng.

Tưởng đâu cuộc sống êm ả như thế là được. Nào ngờ sau khi sinh con thì tôi lại dính bầu lần hai. Hai đứa quá sát nhau nhưng không ai đồng ý với việc bỏ con nên tôi lại sinh thêm. Lần này nữa là đủ 1 trai, 1 gái vừa đẹp rồi. Nhưng với hai đứa nhỏ, tôi thật sự không còn sức để đi làm thêm nữa. Vậy là tôi đành ở vậy chờ chồng nuôi mình.

Cứ nghĩ công việc của chồng ổn định, thu nhập của anh cũng cao. Bố mẹ chồng thì đã có lương hưu, nhà thì có nhà rồi nên sẽ không có quá  nhiều khoản phải lo nữa. Bớt được gánh nặng nhiều hơn. Thế là tôi đã sống cuộc sống ấy đến gần 1 năm sau khi đứa con thứ 2 ra đời.

Tôi cũng tính đến việc sẽ đi xin việc làm đỡ chồng. Nhưng chồng thì nói rằng mình anh kiếm tiền nuôi con là đủ rồi. Tôi chỉ cần ở nhà chăm sóc con cái và phụng dưỡng bố mẹ chồng cho tốt mà thôi. Nghe thế tôi cũng đành nghe lời chồng. Thế nhưng mọi chuyện tồi tệ hơn tôi nghĩ khi mẹ chồng hàng ngày thấy tôi đưa con đi gửi nhà trẻ rồi lại quay về nhà quanh quẩn.

Đỉnh điểm của việc hôm đó mẹ chồng thấy tôi ốm trong phòng đi lướt qua phòng tôi rồi chỉ trích:

- Cái loại đàn bà vô tích sự chỉ biết nằm không ăn bám chồng, đã thế lại còn giả vờ ốm trốn làm việc nhà nữa, đúng là lười biếng hết chỗ nói.

'Loại đàn bà vô dụng chỉ biết ăn bám chồng!' – câu chuyện mà người phụ nữ nào cũng nên đọc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dứt câu đó mẹ chồng rời khỏi, còn tôi trong phòng bật khóc. Phụ nữ lúc nào cũng phải lấy gia đình làm trọng. Bất kể lúc nào cũng có suy nghĩ rằng mình chỉ cần cố gắng, chỉ cần cố gắng vì gia đình làm mọi thứ cho gia đình là được. Nhưng thật không thể ngờ được lại có ngày phải chịu cái cảnh bị coi thường miệt thị vì không đi làm đó.

Đây được xem như một bài học đắt giá đối với phụ nữ. Đừng ai để bản thân mình rơi vào tình trạng của tôi. Dù có thế nào, phụ nữ ngay khi hết thời kì chăm sóc con cái cũng hãy quay trở lại công việc của mình. Bởi dẫu có thế nào thì tiền mình tự kiếm ra vẫn hơn tiền ngửa tay đi xin từ người khác.

Cái cảm giác như được bố thí sẽ khiến cho bạn thấy đau đớn. Dù thế nào cũng phải có lấy một công việc để tự lo cho bản thân mình. Phụ nữ cần phải học cách tự lập như thế. Chỉ có vậy thì cuộc sống về sau này mới có thể êm ấm mà không bị nhà chồng coi thường được.

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Từ khóa:   Tâm sự Tâm sự hôn nhân Tâm sự chuyện gia đình

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