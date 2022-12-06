Lo lắng về chuyện 'mẹ chồng nàng dâu', tôi âm thầm lắp camera theo dõi trong nhà thì nghẹn đắng khi thấy hành động của vợ đối với mẹ

Vợ tôi là cô gái xinh xắn, sắc sảo. Em là con gái phố. Lúc đầu quen em, bố mẹ em cấm cản rất ác liệt vì nhà tôi neo người. Hơn nữa, xét về mặt kinh tế thì không được như nhà em. Thế nhưng em vẫn một mực yêu tôi. Tôi tự hứa nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

Khi tôi đưa em về ra mắt lần đầu tiên, mẹ tôi có vẻ không được ưng em lắm. Nhưng từ trước tới nay, hễ tôi thích thứ gì, mẹ cũng đều chiều tôi và ngay cả lần này cũng vậy. Tôi mất bố từ sớm, sống như vậy với mẹ cho đến lúc trưởng thành. Với tôi mẹ là người mẹ, người bạn quan trọng nhất cuộc đời kể cả là vợ thì cũng không thể thay thế nổi được mẹ tôi. Người ta vẫn bảo bà chiều tôi quá sau này tôi sẽ lấy phải cô vợ trái ngược hoàn toàn.

Sau khi cưới về, chúng tôi vẫn sống chung với mẹ, em không phản đối trái lại còn rất ủng hộ chuyện đó. Hằng ngày chúng tôi đi làm, tối về đã có cơm nước sẵn sàng. Ăn xong, vợ chồng tôi cũng chẳng phải động tay chân làm việc gì, một mình mẹ tôi làm tất. Cứ hễ định ra giúp mẹ thì vợ lại có việc nhờ vả tôi. Mẹ tôi lúc đó lại hất tay ý bảo để mẹ tự làm.

Rồi vợ tôi mang bầu. Cô ấy nghén lên nghén xuống tôi nhìn cũng sốt hết cả ruột. Tính tình cô ấy cáu bẳn hơn, hai mẹ con tôi tìm đủ mọi cách chiều cô ấy nhưng vẫn không khiến em hài lòng. Tôi bảo vợ nghỉ ở nhà dưỡng thai, sau một hồi động viên cô ấy cũng đồng ý.

Tuần đầu tiên, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Đến tuần thứ 2, tôi thấy mẹ tôi mệt mỏi đi trông thấy. Bà thức khuya và cũng dậy sớm hơn mọi ngày. Khuôn mặt xanh xao tiều tụy. Tôi bảo mẹ đi khám nhưng mẹ nói có thể do tuổi cao nên thế.

Hôm trước tôi đi làm về qua nhà hàng xóm. Tình cờ thấy họ bàn tán chuyện nhà tôi. "bà H. sống hiền lành thế mà vô phúc vớ phải đứa con dâu như sư tử hà đông, hành hạ mẹ chồng như con thế mà cậu con trai cũng để yên được. Phải nhà tôi, cho chúng nó ra ở giêng lâu rồi".

Tôi nghe đến đó mà nóng hết mặt. Thực sự từ ngày cưới đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy mẹ than phiền chuyện vợ chồng tôi mà thường chỉ có vợ tôi kêu ca về mẹ. Lúc đó tôi cũng chỉ biết trấn an vợ. Suy nghĩ mãi, tôi quyết định lắp camera bí mật trong nhà.

Hôm sau, vào giờ nghỉ trưa, tôi bật điện thoại ra xem thì chết sững thấy vợ tôi chắp tay sau lưng bắt mẹ tôi lau dọn nhà cửa, giặt quần áo. Căn nhà 3 tầng to như thế mà mẹ tôi phải lau từng ngóc ngách, bậc cầu thang 1. Rồi quần áo thì phải giặt tay trong khi nhà có máy. Nhìn mẹ kệ nệ bưng thau quần áo lên sân thượng phơi mà tôi xót thắt ruột.

Buổi trưa, em ngồi ăn cơm ngon lành còn mẹ mãi 1h trưa mới được ăn lại còn lúi cúi ăn trong xó bếp. Chưa bao giờ tôi gặp phải tình cảnh mẹ chồng nàng dâu như thế này. Giờ tôi chẳng biết làm sao để giải quyết cho ổn thỏa.

Thương vợ thật nhưng thực tình tôi vẫn không thể chấp nhận nổi cách ứng xử của cô ấy. Mẹ tôi chỉ có mình tôi, nhưng nếu cứ tiếp diễn thế này chắc mẹ tôi lăn ra ốm chết mất. Xin cho tôi lời khuyên với...