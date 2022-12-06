Đêm tân hôn trong bộ đồ ngủ sexy nóng bỏng, chồng khoái chí lao vào như 'hổ đói', vừa cởi chiếc cúc áo thứ 2 anh bỗng ngã quỵ, gương mặt đầy kinh hãi khi thấy thứ đó trên người vợ

Tâm sự 06/12/2022 10:08

Cũng kể từ đêm tân hôn đó cho đến những đêm sau, gần 1 tháng trời rồi mà chồng vẫn cứ để tôi cô đơn hàng đêm như vậy. Tôi thực tình rất khó xử, không biết nên làm sao.

Tôi năm nay 30 tuổi, đang làm giáo viên cấp 2. Mọi thứ của tôi đều tốt trừ ngoại hình. Tôi không xấu nhưng khổ nỗi lại rất thấp, chỉ 1m50 hơn nữa các vòng trên cơ thể đều không cân xứng. Có lẽ vì thế mà tôi luôn mặc cảm với thân hình mình nên chẳng dám yêu đương ai dù cũng có người chủ động tán tỉnh tôi.

Riết mãi đến 29 tuổi, tôi vẫn chưa có bạn trai thì bố mẹ tôi bắt đầu nhắng nhít hết cả. Rồi họ giới thiệu anh cho tôi. Bố tôi và bố anh từng là bạn đại học ngày xưa. Hai người có giao ước là nếu sau này có con trai, con gái sẽ làm thông gia. Cứ nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa nhưng sau lần họp lớp cấp 3 kỷ niệm 30 năm ra trường, bố tôi và bố anh gặp lại. Chẳng hiểu hai người nói chuyện thế nào mà về nhà, ông nằng nặc bắt tôi đi xem mặt.

Đêm tân hôn trong bộ đồ ngủ sexy nóng bỏng, chồng khoái chí lao vào như 'hổ đói', vừa cởi chiếc cúc áo thứ 2 anh bỗng ngã quỵ, gương mặt đầy kinh hãi khi thấy thứ đó trên người vợ - Ảnh 1

Thực sự lần đầu gặp anh tôi khá choáng ngợp, anh cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai lại đang làm CEO cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Thu nhập không dưới 2000 USD. Tôi có thể chắc chắn đến 1/1000 % là anh sẽ chẳng thích tôi và lấy tôi làm vợ vì chúng tôi quá khác biệt. Ngoài cái mác giáo viên hiền lành, ngoan ngoãn thì tôi chẳng có gì so với anh.

Nhưng lạ là, sau hôm đó, anh liên tục nhắn tin gặp tôi, rủ tôi đi chơi, lại được cả hai nhà vun vén nên sau đó 5 tháng chúng tôi tổ chức đám cưới. Tôi từng hỏi anh rằng "tại sao có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, nóng bỏng thích anh mà anh không lấy lại chọn tôi". Anh chỉ cười và đáp lại một câu nửa đùa nửa thật "em không biết à, chồng cao vợ thấp bây giờ đang là mốt đấy".

Đám bạn tôi khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ vì xem chừng anh ấy có vẻ khá đào hoa. Nhưng những cử chỉ quan tâm của anh khiến tôi đổ gục. Đám cưới nhanh chóng diễn ra. Đêm tân hôn, tôi hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc được trao trọn cho chồng. Vì không có lợi thế ngoại hình, tôi cũng cố gắng mua một bộ đồ ngủ quyến rũ nhất, hi vọng chồng tôi sẽ thích nó. Quả nhiên như tôi dự đoán, vừa nhìn thấy tôi trên giường, anh đã lao vào ôm hôn.

Đêm tân hôn trong bộ đồ ngủ sexy nóng bỏng, chồng khoái chí lao vào như 'hổ đói', vừa cởi chiếc cúc áo thứ 2 anh bỗng ngã quỵ, gương mặt đầy kinh hãi khi thấy thứ đó trên người vợ - Ảnh 2

Khi cởi đến chiếc cúc áo thứ 2, mặt chồng tôi tự nhiên tái mét, anh ấy vội vàng rời khỏi người tôi rồi bĩu môi "anh không nghĩ em thấp mà vòng 1 của em cũng lại lép thế này. Đúng là giáo viên tiểu học, thân hình còn kém cả mấy đứa học sinh cấp 2. Mất hết cả cảm xúc". Nói rồi anh lăn quay ra ngủ, bỏ mặc tôi vừa ê chề vừa tự ti.

Cũng kể từ đêm tân hôn đó cho đến những đêm sau, gần 1 tháng trời rồi mà chồng vẫn cứ để tôi cô đơn hàng đêm như vậy. Tôi thực tình rất khó xử, không biết nên làm sao.

Cũng đã thử tìm cách "quyến rũ" anh mà không thành. Bố mẹ đôi bên thỉnh thoảng lại hắng chuyện con cháu. Nhưng cứ có hai vợ chồng anh lại chê về vòng 1 và ngoại hình của tôi. Tôi thật không hiểu vì sao anh ấy lại lấy tôi làm vợ nữa. Cứ sống thế này chắc tôi chết mất. Xin cho tôi lời khuyên với.

Ngay đêm tân hôn bị chồng cho uống thuốc ngủ, đến khi tỉnh dậy tôi ngã quỵ khi biết sự thật cay đắng đằng sau

Ngay đêm tân hôn bị chồng cho uống thuốc ngủ, đến khi tỉnh dậy tôi ngã quỵ khi biết sự thật cay đắng đằng sau

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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