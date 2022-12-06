Ngay đêm tân hôn bị chồng cho uống thuốc ngủ, đến khi tỉnh dậy tôi ngã quỵ khi biết sự thật cay đắng đằng sau

Tâm sự 06/12/2022 09:57

Nửa đêm lại chẳng thấy chồng, linh tính mách bảo cô lục lọi khắp phòng tìm dấu vết thì thấy được một vỉ thuốc ngủ trong thùng rác. Cô vội vã đi tìm chồng, vừa bước chân tới gần phòng khách, cô nghe thấy tiếng chồng đang....

Huệ quen Tuấn trong tiệc sinh nhật của một người bạn trong giới con nhà giàu. Nhà Huệ thì gia cảnh bình thường nhưng nhờ tài giỏi, nỗ lực cô cũng có được vị trí công việc đáng mơ ước và quen biết thân thiết với nhiều người tầng lớp thượng lưu. 29 tuổi, cô tự mua được xe, được nhà nhưng chuyện tình duyên thì chẳng đâu vào đâu.

Lần đầu tiên gặp, Huệ cũng khá ấn tượng với Tuấn. Anh điển trai, men lỳ, có cái gì đó lạnh lùng nhưng lại rất cuốn hút Huệ. Huệ chủ động tấn công Tuấn, đó là lần đầu tiên cô làm chuyện đó với một người con trai. Không khó để Tuấn bắt sóng ngược lại. Vì Huệ xét toàn diện mà nói cũng khá đủ tiêu chuẩn của Tuấn. Không lâu sau họ thành một cặp.

Đám cưới được diễn ra nhanh chóng bởi tuổi tác 2 người không còn trẻ hơn nữa gia đình hai bên lại giục giã. Tiếp xúc nói chuyện, Huệ thấy Tuấn có thể khiến cô dựa dẫm được, anh cũng tỏ ra hết sức chiều chuộng và ga lăng với cô. Có lẽ cũng là lần đầu tiên Huệ cảm nhận được tình yêu của một người đàn ông dành cho mình.

Ngay đêm tân hôn bị chồng cho uống thuốc ngủ, đến khi tỉnh dậy tôi ngã quỵ khi biết sự thật cay đắng đằng sau - Ảnh 1

Đêm tân hôn, Huệ bẽn lẽn trong bộ đồ ngủ quyến rũ nhất tiến về phía chồng. Tuấn ân cần ôm lấy Huệ, không quên đặt lên trán Huệ một nụ hôn tình cảm. Cứ nghĩ tiếp theo đó sẽ là những giây phút mặn nồng nhưng chồng Huệ lại đưa cho cô một ly nước cam. Nói cô uống để tốt cho sức khỏe. Huệ vui mừng làm theo luôn.

Chẳng hiểu sao, uống xong một lúc mà cô buồn ngủ ríp cả mắt. Cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm, thấy miệng đắng ngắt, Huệ mò dậy để uống nước. Cô mơ màng sờ bên cạnh không thấy chồng đâu, bộ quần áo ngủ vẫn còn y nguyên trên người. Cô mới bồi hồi nhớ lại. Họ chưa tân hôn, cô tự thiếp đi sau khi anh cho cô uống cốc nước.

Nửa đêm lại chẳng thấy chồng, linh tính mách bảo cô lục lọi khắp phòng tìm dấu vết thì thấy được một vỉ thuốc ngủ trong thùng rác. Cô vội vã đi tìm chồng. Vừa bước chân tới gần phòng khách, cô nghe thấy tiếng chồng đang nói chuyện với ai đó "em cho cô bé uống thuốc ngủ rồi, em chỉ yêu mỗi anh thôi, anh yên tâm em xử lý được mà, nhớ anh".

Ngay đêm tân hôn bị chồng cho uống thuốc ngủ, đến khi tỉnh dậy tôi ngã quỵ khi biết sự thật cay đắng đằng sau - Ảnh 2

Chồng tôi đang nói chuyện với một người đàn ông khác và xưng anh em ngọt xớt như thế. Chồng tôi là gay ư. Tôi chẳng thể nào tin được chuyện này. Người đàn ông lịch lãm, ga lăng tôi quen biết, tôi nghĩ có thể dựa dẫm lại không yêu tôi. Vậy anh ta lấy tôi để làm gì. Cuộc hôn nhân tưởng chừng tốt đẹp viên mãn của tôi cuối cùng lại biến thành thế này. Tôi phải làm sao đây.

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