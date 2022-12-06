Hoàng nghe không xót một từ, tự nhiên khóe mắt anh cay cay. Hóa ra không phải vợ mà chính anh mới là người có lỗi.

Hoàng cưới vợ được 3 năm, có 2 nhóc sinh đôi kháu khỉnh, cuộc sống vợ chồng anh khá êm đềm.Vợ anh làm kế toán trưởng cho một công ty dụng cụ y tế. Mức thu nhập cũng khá ổn. Còn anh làm kỹ sư công trình, nay đây mai đó nhưng chủ yếu là đi lại trong thành phố. Vẫn có nhiều thời gian cho gia đình. Trước đây Hoàng cũng khá chiều vợ nhưng đến khi sinh con xong, vợ anh trở nên già nua xấu xí. Cô ấy luôn tất bật công việc rồi con cái chẳng chịu chăm sóc bản thân trong khi anh cứ phây phây. Điều đó làm ăn có phần chán nản. Thêm nữa, công ty anh mới tuyển một em làm hành chính văn phòng khá xinh xắn. Thực sự với dân công trường mà nói, có được một cô gái đã hiếm mà gái xinh lại càng hiếm hơn.

Chả mấy chốc Hoàng cũng cưa đổ được em và có qua lại vài lần nhưng Hoàng không hay biết rằng, vợ anh lại phát hiện ra việc đó nhưng cô ấy vẫn im lặng cho đến một ngày. Anh phát hiện ra vợ không còn hỏi han anh thích ăn gì mỗi ngày nữa, cũng không sắm sửa quần áo mới cho chồng. Giặt xong vợ anh thường viện lý do chăm con không là ủi quần áo cho anh cũng chẳng la rầy anh mỗi lần anh vứt tất lung tung nữa, vợ cũng ít cười nói với anh hơn. Cô ấy chỉ vô tư khi ở cùng các con, chuyện chăn gối cũng lạnh nhạt hơn.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Hôm ấy Hoàng đột nhiên đau bụng nên xin về sớm. Đang nằm trong giường thì nghe thấy tiếng vợ cùng một gã đàn ông trẻ. Họ nói gì đó với nhau cười đùa rất vui vẻ. Không đi thẳng vào phòng mà họ tiến đến phòng dành riêng cho khách của gia đình. Tự nhiên lòng Hoàng nóng như lửa đốt. Hóa ra vợ anh có nhân tình bên ngoài, lại còn cả gan mang về nhà. Anh phi đến, định đạp cửa xông vào cho đôi gian phụ kia một trận tơi tả thì nghe được cuộc đối thoại của vợ và gã đàn ông đó.

- Chị làm thế này có sợ bị hiểu nhầm không?

- Có gì mà hiểu lầm chứ, mấy bữa nữa tôi đưa các con đi du lịch, có một số tài liệu quan trọng cần nói riêng với cậu nhưng ở công ty không tiện.

- Vâng chị đi cùng ông xã à

- Đúng rồi, cả nhà tôi sẽ đi, lâu lắm chúng tôi chẳng đi chơi riêng với nhau. Từ ngày có con tất bật quá. Cơm áo gạo tiền chi phối hết. Vợ chồng cũng không có thời gian dành cho nhau. Sắp tới kỷ niệm 3 năm ngày cưới, tôi cũng muốn tạo cho anh xã một điều bất ngờ. Các cậu còn trẻ đừng ham hố lấy vợ sớm, không yêu thương vợ con được mà nhất là ham ngoại tình nữa thì khổ cô ấy lắm.

- Chị cứ khéo đùa. Em nói thật, ai mà lấy được chị phúc đức lắm ấy.

- Rồi không nịnh nữa vào công việc chính đi. Hoàng nghe không xót một từ. Tự nhiên khóe mắt anh cay cay. Hóa ra không phải vợ mà chính anh mới là người có lỗi. Từ nay anh sẽ không bao giờ phản bội vợ nữa.

Đêm tân hôn cuồng nghiệt vì mê mẩn vợ xinh đẹp thì bất thình lình vật 'đen xì' to tướng rớt ra từ người vợ khiến tôi điếng người hét lên thất thanh Khi cuộc yêu lên đến cao trào, cả tôi và vợ đều chẳng thể làm chủ được lý trí và hành động của mình nữa. Sau cú kéo giật ấy thì tôi điếng người phát hiện trên tay mình là một mớ đen sì to tướng.

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