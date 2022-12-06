Đêm tân hôn lén cho chồng uống thuốc ngủ, tôi rơi nước mắt xin lỗi anh rồi soi đèn pin một mình hùng hục làm ‘chuyện ấy’ đến sáng

Tâm sự 06/12/2022 10:37

Cho thuốc mê vào ly chuốc cho chồng uống say bất tỉnh như vậy là đã thành công. Giờ là lúc Liên đưa chồng lên giường nghỉ ngơi và 1 mình hùng hục làm chuyện quan trọng này đến bao giờ xong mới thôi.

Ngày Hải lấy vợ, ai nấy cũng xì xào bàn tán vì chàng thiếu gia nhà giàu lấy cô gái vùng quê, gia cảnh thì khó khăn. Không ai hiểu Hải yêu Liên ở điểm gì mà anh sống chết đòi cưới đứa con gái vừa xấu, lại đen như Liên về làm vợ, trong khi hot girl xếp hàng theo thì Hải từ chối hết.

Mặc mọi người dị nghị này nọ, Hải vẫn nắm chặt tay vợ và trao cho vợ những cử chỉ ghen tuông khiến những cô gái có mặt ở đám cưới Hải tức sôi m.áu và gato với Liên. Đám cưới này là do Hải muốn nên bố mẹ anh cũng giận lắm. Ông bà không thèm trao của hồi môn cho con dâu, cũng không ai thèm nói với con dâu lời nào. Bị cả nhà chồng khinh ghét như thế, Liên buồn lắm nhưng vì Hải luôn động viên và thể hiện tình yêu nồng cháy đã tiếp sức mạnh cho Liên vượt qua tất cả chuyện đó.

Tiệc cưới cuối cùng cũng kết thúc, Hải kéo vợ về nhà riêng thay đồ rồi nghỉ ngơi. Kéo vợ xuống giường anh hôn chụt vợ cái rồi đánh 1 giấc ngon lành đến tận hơn 7h tối mới dậy. 

Tuân lệnh vợ đi tắm rồi ăn cơm, bữa cơm chỉ có 2 vợ chồng hôm nay chẳng có gì ngoài đĩa thịt gà và bát canh, cơm. Ngồi vào bàn ăn Hải hạnh phúc vô cùng thì bất chợt Liền cầm chai rượu và 2 cái ly ra rót cho vợ uống. Thấy vợ nhiệt tình thế, Hải vui sướng uống với vợ hết 3 cốc rồi lăn đùng ra ngủ không biết trời đất gì.

Cho thuốc mê vào ly chuốc cho chồng uống say bất tỉnh như vậy là đã thành công. Giờ là lúc Liên đưa chồng lên giường nghỉ ngơi và 1 mình hùng hục làm chuyện quan trọng này đến bao giờ xong mới thôi.

Đêm tân hôn lén cho chồng uống thuốc ngủ, tôi rơi nước mắt xin lỗi anh rồi soi đèn pin một mình hùng hục làm ‘chuyện ấy’ đến sáng - Ảnh 1

Lên giường hôn chồng 1 cái thật sâu, Liên rơi nước mắt xin lỗi chồng vì đã làm chuyện này. Tắt điện, Liên soi đèn pin mở két sắt và lôi hết chỗ phong bì tiền cưới mọi người mừng hôm nay vợ chồng cô chưa bóc bỏ ra. Cả 1 tập dày cộp và khá nặng có vẻ cũng nhiều đây. Vừa soi đèn vừa bóc từng chiếc phong bì ra, rồi đếm xem tổng cộng được bao nhiêu khiến Liên mệt nhoài và soi đồng hồ đã gần 4h sáng rồi.

Cả đêm hùng hục làm chuyện đó khiến Liên vừa sợ vừa cảm thấy có lỗi. Ai đời đêm tân hôn lại lấy trộm hết tiền mừng cưới của chồng để gửi về cho mẹ đi phẫu thuật trên viện chứ? Nhưng chỉ có số tiền 400 triệu này thì mới cứu được mẹ cô thôi. Cô biết chuyện này là hơi quá, nhưng Hải là người tiếc tiền và kỹ tính nên dù có yêu cô đến mấy, bảo anh cho mẹ vợ mượn tiền là điều quá khó khăn với Hải.

Xong xuôi đâu đấy, Liên nhắn tin cho em trai đến ngay nhà mình mang tiền về. Xong cô lại tiếp tục trèo lên giường và bày binh bố trận, giả là 2 vợ chồng Hải đã tân hôn cuồng nhiệt và đổ ít mực đỏ ra giường làm m.áu trinh rồi ngủ say không biết gì.

Đêm tân hôn lén cho chồng uống thuốc ngủ, tôi rơi nước mắt xin lỗi anh rồi soi đèn pin một mình hùng hục làm ‘chuyện ấy’ đến sáng - Ảnh 2

Sáng dậy, thấy vợ nằm bên mình Hải cười sung sướng. Ngó xuống ga giường thấy vệt máu đỏ xuất hiện anh vui mừng khôn xiết. Gọi vợ, Hải bước xuống giường thì tá hỏa thấy két sắt đã bị mở tung và số tiền mừng cưới của anh cũng không cách mà bay. Lẽ nào đêm qua nhà anh có trộm vào mà 2 vợ chồng không hề hay biết.

Hải vội hỏi vợ đêm qua có thấy kẻ nào khả nghi lẻn vào nhà mình không thì Liên lắc đầu giả vờ không biết. Cô còn bịa chuyện hôm qua 2 vợ chồng uống rượu vào xong tân hôn ngay lập tức rồi ngủ như c.hết nên không biết gì. Mất số tiền lớn như vậy, Hải tiếc và bực mình lắm. Anh định báo công an để làm rõ vụ này thì Liên ngăn cản chồng nếu lỡ báo công an, lỡ kẻ trộm đêm qua chụp “ảnh” của 2 vợ chồng anh rồi tung lên mạng trả thù thì sao? Nghe vợ nói có lý nên Hải đành thôi.

Ngậm đắng nuốt cay mất số tiền đó, Hải trở nên cáu kỉnh và khó tính hơn. Cứ mỗi tối trước khi đi ngủ anh bắt vợ đóng chặt các cửa và lắp camera theo dõi. Nhờ có số tiền mừng cưới ấy mà mẹ Liên phẫu thuật thành công và có thể kéo dài tuổi thọ thêm hơn chục năm nữa là điều Liên mừng rớt nước mắt. Giờ nghĩ lại chuyện đêm tân hôn cô liều lĩnh quá, nhưng để cứu được mẹ cô sẽ bất chấp tất cả dù cho có mất đi cả người chồng của mình.

Giữa đêm tỉnh giấc, ngó quanh không thấy chồng đâu, đi ngang nhà kho tôi hoảng hốt khi nghe tiếng lạ kinh hãi hơn khi phát hiện bí mật chồng chôn giấu

Giữa đêm tỉnh giấc, ngó quanh không thấy chồng đâu, đi ngang nhà kho tôi hoảng hốt khi nghe tiếng lạ kinh hãi hơn khi phát hiện bí mật chồng chôn giấu

Khi đặt tay lên tay nắm cửa, Thu chợt nghe thấy những tiếng động nhỏ từ trong vọng ra, chuyện gì đang xảy ra thế này? Phải đến 99% chồng cô đang ở trong này, vậy thì chồng cô đang làm gì vậy?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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