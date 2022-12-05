Giữa đêm tỉnh giấc, ngó quanh không thấy chồng đâu, đi ngang nhà kho tôi hoảng hốt khi nghe tiếng lạ kinh hãi hơn khi phát hiện bí mật chồng chôn giấu

Mãi mà không trở lại giấc ngủ được. Cô ngồi dậy, ra ngoài lấy cốc nước uống. Thu ngó quanh mà không thấy chồng đâu. Toilet tối om chẳng có ai ở trong. Ban công cũng không thấy bóng dáng chồng. Thu lượn 1 vòng quanh nhà vẫn không phát hiện Tú đâu. Cửa chính thì khóa trong, Tú không thể ra ngoài được. Vậy anh có thể đi đâu được đây? Thu tỉnh hẳn ngủ, trong lòng trỗi dậy những lo lắng mơ hồ.

Giữa đêm, Thu bỗng tỉnh giấc. Quay sang bên cạnh không thấy chồng đâu, Thu cũng không nghĩ ngợi nhiều. Dạo này, Tú – chồng cô hay dậy đi tiểu đêm. Cũng đã vài lần cô tỉnh dậy mà không thấy chồng, sáng ra hỏi anh thì anh đều đáp như vậy. Thu cũng gợn một chút nghĩ ngợi, nhưng nhìn thấy điện thoại của chồng vẫn để ở đầu giường, nên có thể loại trừ khả năng anh có bồ, đêm hôm lén lút đi gọi điện cho nhân tình .

Các nơi trong nhà Thu đều đã đi qua, chỉ còn căn phòng nhỏ ở góc dùng làm nhà kho của vợ chồng cô mà thôi. Cô bước lại gần căn phòng ấy. Khi đặt tay lên tay nắm cửa, Thu chợt nghe thấy những tiếng động nhỏ từ trong vọng ra, mà nếu không đến sát cánh cửa thì cô không thể nghe thấy được. Lẫn trong những tiếng động ấy hình như còn có tiếng thở dốc, rên rỉ. Thu hoảng hốt, chuyện gì đang xảy ra thế này? Phải đến 99% chồng cô đang ở trong này, vậy thì chồng cô đang làm gì vậy?

Thu vặn nắm cửa: cửa đã khóa trong. Cùng với lúc đó tiếng động bên trong cũng im bặt. Mấy phút sau, cửa mới bật mở, Tú sập cửa lại một cách nhanh chóng rồi kéo tay vợ đi.

Thu giằng tay chồng ra, nghiến răng nói: “Hôm nay, dù có chuyện gì em cũng phải vào trong đó xem bằng được!”. Nói xong, cô không đợi Tú trả lời, Thu đẩy cửa bước vào. Cô bật điện lên, nhìn qua thì không có gì khác lạ. Nhưng khi cô lật mấy thùng đồ ra, thì phát hiện một gói gì đó khá lớn, có chiều dài gần bằng người thật, bọc trong một tấm vải. Thu gỡ tấm vải ấy ra. Đập vào mắt cô là một búp bê tình dục – thứ cô chỉ mới được nhìn thấy trên mạng!

Cô quay lại nhìn khuôn mặt tái xanh của chồng, tức giận đến mức phát run, chỉ vào thứ đồ chơi tình dục kia, cố kìm chế hỏi chồng: “Anh giải thích thế nào về chuyện này?”. Tú cúi đầu không đáp. Thu cười tự giễu. Thực ra cũng còn gì mà nói nữa đâu.

Thu ôm mặt, cố kìm nén nước mắt, bỏ chạy về phòng, để mặc Tú đứng lại như trời trồng. Cô nằm vật ra giường, bật khóc nức nở. Chồng cô làm sao thế này? Bọn cô mới kết hôn được 1 năm, còn chưa có con cơ mà? Cô thực sự không đem lại hứng thú cho chồng hay anh có những sở thích lệch lạc trong chuyện tình dục?

Có người vợ nào rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, ngang trái như cô không? Giờ này cô lại ước, giá như Tú có người phụ nữ khác bên ngoài, có lẽ cô cũng không khó chịu, hoang mang như, khổ sở như kiểu “ngoại tình” này của anh!?