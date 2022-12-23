Liều mình lấy 'vợ già' vì bố mẹ thúc giục, đêm tân hôn chuẩn bị động phòng thì bàng hoàng mới biết 'vớ được vàng'

Tâm sự 23/12/2022 06:10

Theo như tôi tìm hiểu qua về gái già quá lứa lỡ thì này thì em cũng có việc làm ổn định nhưng không yêu ai. Các thanh niên trong làng đồn em gặp trục trặc về đường sinh nở, khó có thể có con nên mới ế đến giờ.

Cả họ chỉ có tôi là người đàn ông duy nhất 33 tuổi mà chưa từng đưa 1 người con gái nào về nhà ra mắt. Chính bởi thế mà tôi bị bố mẹ, anh chị em trong gia đình giục yêu và đám cưới. Nhất là mỗi khi nhà ai có đám cưới hoặc khi Tết đến xuân về, tôi nghe mọi người hỏi han, chúc tụng rát mặt luôn.

Thực tế không phải là tôi kém ăn nói hay không có công ăn việc làm ổn định nên không được lòng cô gái nào. Chỉ bởi ngày sinh viên năm 3, tôi cũng có 1 mối tình khá sâu sắc với một người bạn học khác trường. Cả hai cũng hứa hẹn với nhau rất nhiều, còn dự định sau khi ra trường, có việc làm ổn định xong sẽ làm đám cưới. Ấy vậy mà cô ấy đã bị tai nạn giao thông và bỏ lại mình tôi với nỗi đau thời thanh xuân còn mãi.

Bao năm qua, tôi cứ ôm ấp vết thương lòng mà chẳng muốn mở lòng cho bản thân và cho người khác một cơ hội. Tất nhiên chẳng ai biết những nỗi buồn thầm kín này. Thấy tôi công việc ổn định, gia cảnh cũng chẳng đến nỗi mà không có bạn gái, bố mẹ nhiều khi giục chán lại đe dọa:

“Anh xem có chịu lấy vợ cho tôi nhờ không? Anh định để đến khi chúng tôi sang hết thế giới bên kia cũng không biết mặt con dâu mình à? Không lấy vợ là bất hiếu đấy biết không?”.

Nghe những lời đau lòng đó nên hơn nửa năm rồi tôi cũng quyết tâm tìm hiểu đại 1 ai đó. Nhưng khi chưa kịp lên kế hoạch thì mẹ tôi ra lệnh:

“Bao lần mẹ để mày tự hẹn hò mà không thành nên lần này mẹ đứng ra làm mai mối luôn cho. Hôm trước thấy con bé Nguyệt xóm bên 35 tuổi chưa chồng ngoan ngoãn nên mẹ đã đánh tiếng rồi đấy. Từ tối nay con phải sang đấy qua lại để còn chốt sớm”.

Nghe bà ra lệnh mà tôi rùng mình. Theo như tôi tìm hiểu qua về gái già quá lứa lỡ thì này thì em cũng có việc làm ổn định nhưng không yêu ai. Các thanh niên trong làng đồn em gặp trục trặc về đường sinh nở, khó có thể có con nên mới ế đến giờ.

Liều mình lấy 'vợ già' vì bố mẹ thúc giục, đêm tân hôn chuẩn bị động phòng thì bàng hoàng mới biết 'vớ được vàng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy mẹ tha thiết muốn có con dâu, tôi cũng không muốn họ phải phiền lòng chuyện lấy vợ nên sau vài tuần sang nhà nói chuyện, tôi đề nghị thẳng: “Hay là hai đứa ế mình đến với nhau đi cho mọi người đỡ thúc giục”.

Và rồi 2 chúng tôi nhanh chóng được gia đình 2 bên tổ chức đám cưới. Ngày cưới, ai cũng khen 2 đứa đẹp đôi, tuy hơn tuổi tôi nhưng do vóc dáng nhỏ nhắn nên cô ấy cũng không quá già dặn.

Đêm tân hôn ấy, qua phút ngại ngần ban đầu, vợ chồng tôi trở nên ngọt ngào và say đắm bên nhau. Từ hôm đó, 2 vợ chồng dính nhau như sam. Thật sự, cưới vợ rồi tôi mới biết mình vớ được vàng mười. Cô ấy cứ bị gán biệt danh gái già nhưng lại rất dịu dàng, đảm đang và sống tình cảm. Đã vậy, cô ấy cũng chẳng có vấn đề gì về vô sinh hiếm muộn như mọi người đồn thổi cả. Thậm chí chỉ 1 tháng sau kết hôn, vợ tôi đã có tin vui khiến cả nhà ai cũng mừng phát khóc.

Hiện vợ tôi đã mang bầu 6 tháng rồi, trộm vía dù mang bầu lúc 35 tuổi nhưng cả thai kỳ của em chưa gặp vấn đề gì bất thường. Tuy nhiên bác sĩ vẫn theo dõi theo kỳ của em rất chặt vì e ngại nhiều rủi ro có thể xảy ra khi cô ấy mang thai ở tuổi 35. Tôi chỉ mong vài tháng tới vợ bầu của tôi vẫn an toàn và mẹ tròn con vuông mà không gặp bất cứ rủi ro nào khi sinh đẻ thôi.

Từ ngày lấy vợ, mỗi ngày với tôi là 1 ngày vui. Hết giờ làm là tôi lại chỉ muốn nhanh chóng về nhà để tối tối còn được áp vào bụng vợ nghe tiếng con đạp rồi thủ thỉ nói chuyện với con. Thế mới biết vợ già hay trẻ chẳng quan trọng mọi người ạ. Vợ già mà như vàng mười của tôi thì dù có đổi bao tiền tôi cũng chẳng dại đổi đâu.

Về quê thăm vợ ở cữ, mẹ tôi bê mâm cơm giấu đi, tôi tối sầm mặt lại khi nhìn thấy những thứ bên trong

Về quê thăm vợ ở cữ, mẹ tôi bê mâm cơm giấu đi, tôi tối sầm mặt lại khi nhìn thấy những thứ bên trong

Đã có lúc tôi còn nghĩ vợ tiểu thư quá, chắc cô ấy bịa ra như vậy để nói xấu mẹ chồng. Mẹ chồng con dâu sống cùng 1 nhà thì sớm muộn cũng xảy ra mâu thuẫn.

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