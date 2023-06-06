Vậy mà vừa “lâm trận” được ít phút, người thét lên đau đớn không phải là vợ mà là Thắng. Thắng mặt cắt không còn giọt máu khi phát hiện “cậu nhỏ” bị chảy máu tùm lum, đau đớn không thể tả.

Lấy được vợ trẻ trung, xinh đẹp, anh Trung Thắng (23 tuổi, Hà Nội – đã thay đổi họ tên) hãnh diện lắm. Bao nhiêu hồi hộp đều dành cả cho một đêm trọng đại ghi dấu lần đầu tiên hai người thuộc về nhau.

Sau khi "khâu vá" xong xuôi, Thắng được bác sĩ dặn dò cách chăm sóc tại nhà. Hóa ra chứng ngắn hãm bao quy đầu đã khiến họ lâm vào tình huống dở khóc dở cười này.

Đêm tân hôn, cặp đôi đưa nhau đến bệnh viện cấp cứu trong nỗi kinh hoàng. Tiếp nhận ca bệnh này, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, khoa Ngoại, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phải trấn an họ rất nhiều.

Hãm bao quy đầu là dải niêm mạc bao quy đầu có hình tam giác, nằm ở vị trí 6 giờ. Khi dương vật “cương” lên, hãm bao quy đầu căng và thẳng ra.

Tuy nhiên, nếu hãm bao quy đầu ngắn sẽ khiến quy đầu cong xuống dưới, đau tức.

“Nhiều trường hợp lần đầu tiên quan hệ tình dục, dương vật cương cứng tối đa gây đứt hãm bao quy đầu làm cho người chồng rách hãm và chảy máu xối xả”, Bác sĩ Liên cho biết.

Đừng xấu hổ, hãy đưa chồng đi cấp cứu ngay lập tức

Theo bác sĩ Liên, tai nạn phòng the này chủ yếu gặp ở nam giới lần đầu tiên làm “chuyện ấy”, chưa có kinh nghiệm. Dù đứt hãm bao quy đầu không nguy hiểm tới tính mạng nhưng sự cố nam khoa này gây ra đau đớn, sự sợ hãi tột độ cho người bệnh.

Vì thế, bác sĩ Liên khuyến cáo các cặp đôi khi xảy ra sự cố này phải lập tức tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Nếu không được xử lý kịp thời, đứt hãm bao quy đầu có thể gây ra biến chứng chảy máu, thắt nghẹt bao quy đầu. Thậm chí có thể gây khó khăn quan hệ tình dục, xuất tinh sớm và rối loạn tâm lý cho người bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, người bệnh cần được khâu cầm máu, tạo hình làm dài vật hãm, ngoài ra có kèm hoặc không cắt bao quy đầu tùy từng trường hợp.

Để đề phòng tai nạn “máu chảy đầu sưng” cho cánh nam giới trong lần đầu tiên gần gũi, bác sĩ Liên khuyên chị em cũng nên chủ động “khám bệnh cho chàng”.

Cụ thể, khi kích thích cho “cậu nhỏ” cương lên, bao quy đầu lộn ra ngoài, chị em có thể kiểm tra được hãm bao quy đầu dài hay ngắn bằng cách hỏi han xem anh ấy có khi đau tức không?

Ảnh minh họa: Internet

“Nếu nghi ngờ anh ấy bị ngắn hãm, hoặc đau tức khi cương cứng, chị em hãy động viên, cùng chồng đến bệnh viện khám, chủ động làm dài hãm dương vật để tránh biến chứng đứt hãm. Thủ thuật xử lý ít đau, an toàn và ít biến chứng, nhanh chóng trả lại “bản lĩnh” cho đấng mày râu. Chi phí trọn gói cho phẫu thuật này tại bệnh viện công lập chỉ từ 500.000 – 2.000.000 đồng”, bác sĩ Liên tư vấn.