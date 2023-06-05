Chồng mới mất chưa lâu, chưa kịp 'xốc lại tinh thần' đã thấy một người đàn ông lạ đến tìm, rồi phán một câu xanh rờn khiến tôi xỉu ngay trước cửa

Tâm sự gia đình 05/06/2023 17:43

Chồng mất chưa lâu, mộy người đàn ông đến nhà tìm mẹ con tôi. Anh ta vừa bước vào cửa đã nhìn chằm chằm vào con trai tôi không rời rồi phán một câu khiến tôi tái xanh mặt.

27 tuổi tôi gặp chồng, một năm sau chúng tôi kết hôn. Khi gặp nhau, chồng tôi đã 32 tuổi, có việc làm ổn định, bề ngoài hiền lành, thật thà. Lần đầu gặp anh, tôi liền bị vẻ ngoài của anh thu hút, càng tìm hiểu thì càng muốn được gả cho anh. Anh dịu dàng, tinh tế và rất quan tâm đến tôi.

Lấy nhau 5 năm, chúng tôi có với nhau một cậu con trai 4 tuổi. Chồng tôi vẫn như ngày đầu tôi biết, giữ chừng mực nói năng nhẹ nhàng, chưa từng làm gì khiến tôi buồn lòng. Chỉ có điều, chúng tôi không quá mặn mà chuyện chăn gối cùng nhau. Nhưng tôi cũng không để ý, có được người chồng như anh đã là may mắn của tôi rồi.

Chồng mới mất chưa lâu, chưa kịp 'xốc lại tinh thần' đã thấy một người đàn ông lạ đến tìm, rồi phán một câu xanh rờn khiến tôi xỉu ngay trước cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biến cố kinh hoàng đến với gia đình tôi khi tôi nghe tin chồng bị tai nạn giao thông. Tôi hoàn toàn sụp đổ khi nhìn mặt chồng lần cuối trong bệnh viện. Anh không quay về với mẹ con tôi nữa, mất mát này quá lớn.

 

Từ ngày chồng qua đời, tôi gửi hết tiền bạc của anh vào tài khoản tiết kiệm để dành cho con trai sau này. Ngoài ba hôm làm đám tang cho chồng, gia đình chồng không còn lui tới nhà tôi nữa, càng không giúp đỡ hai mẹ con tôi. Tôi chật vật tìm kế sinh nhai khi chỉ còn lại một mình không chỗ nương tựa. Tôi trách mình ngày trước cứ ở nhà mà không đi làm gánh vác giúp chồng. Giờ chỉ còn một thân một mình, tôi càng thấy bất lực khổ sở.

2 tuần sau khi chồng tôi mất, một người đàn ông đến nhà tìm mẹ con tôi. Người này rất lạ mặt tôi chưa từng gặp qua, cũng không phải là bạn bè thân quen với chồng tôi. Anh ta vừa bước vào cửa đã nhìn chằm chằm vào con trai tôi không rời. Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy trong ánh mắt của anh ta rất buồn, như đang tìm ai đó thông qua con trai của tôi. Bất ngờ, anh ta còn đưa ra một lời đề nghị khiến tôi bất ngờ: “Chị có thể cho tôi giúp chị nuôi dưỡng con trai không?”.

Khi tôi hỏi lý do thì anh ta chậm rãi kể lại một câu chuyện khiến tôi từ bàng hoàng đến rụng rời chấn động. Hóa ra, chồng tôi dù lấy vợ con nhưng vẫn qua lại với một người đàn ông khác. Nhân tình của anh chính là người đàn ông lạ mặt này. Ngày chồng tôi mất, người đàn ông này đang ở nơi xa, phải mất hai tuần mới trở về kịp.

Chồng mới mất chưa lâu, chưa kịp 'xốc lại tinh thần' đã thấy một người đàn ông lạ đến tìm, rồi phán một câu xanh rờn khiến tôi xỉu ngay trước cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không thể nhìn mặt nhân tình lần cuối, anh ta đau đớn vô cùng, đành tìm đến mẹ con tôi. Anh ta nói muốn thay chồng tôi nuôi dạy con trai của tôi. Anh ta còn nói rất yêu chồng tôi, muốn làm gì đó để bù đắp cho mẹ con tôi.

Tôi vừa sốc vừa đau lòng, không biết phải đối mặt với tình cảnh này thế nào. Chồng tôi phản bội tôi, qua lại với một người đàn ông khác. Giờ khi tôi và con trai lâm vào cảnh túng quẫn thì nhân tình của anh tìm đến xin giúp đỡ. Dù hận chồng lừa dối tôi nhưng tôi cũng đắn đo không biết nên nhận sự giúp đỡ của người đàn ông kia không. Tôi phải làm sao đây?

Làm mẹ đơn thân, nằm trên giường ôm con tôi tủi hờn bật khóc, trong đêm bão ngoài cửa bỗng vang lên tiếng cửa dồn ập, nhìn thấy người đứng bên ngoài tôi chết lặng

Làm mẹ đơn thân, nằm trên giường ôm con tôi tủi hờn bật khóc, trong đêm bão ngoài cửa bỗng vang lên tiếng cửa dồn ập, nhìn thấy người đứng bên ngoài tôi chết lặng

Vào đêm trời mưa to gió lớn, tôi nghe tiếng đập cửa bên ngoài, tôi ra mở cửa mà lòng lo sợ kẻ trộm. Không ngờ vừa mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài tôi òa khóc nức nở.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình Tâm sự Eva Tâm sự tình yêu

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