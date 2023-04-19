Nhiều phụ nữ mệt mỏi và hầu như không đủ sức để quan hệ nhưng ít khi phản đối hoặc từ chối cuộc “yêu”. Một thời gian dài như vậy sẽ sinh ức chế, lãnh cảm, hoặc sợ quan hệ tình dục, ác cảm với chuyện ấy.

Không nên quan hệ vào ngày đèn đỏ Điều tối kị trong sinh hoạt vợ chồng chính là quan hệ vào kì kinh nguyệt. Vào ngày đèn đỏ, tử cung phụ nữ sẽ giãn rộng và tiết rất nhiều máu kinh ra ngoài. Nếu sinh hoạt trong khoảng thời gian này sẽ gây tổn thương âm đạo. Thậm chí gây ra các bệnh phụ khoa và viêm nội mạc tử cung rất nguy hiểm. Vào ngày này, cơ thể phụ nữ cũng trở nên mệt mỏi và yếu ớt. Do vậy khi quan hệ sẽ chỉ để lại những cơn đau dai dẳng kéo dài. Khiến người phụ nữ không tập trung làm việc được. Vì vậy hai vợ chồng cần lưu ý không nên quan hệ vào kì kinh nguyệt.

Không nên làm chuyện ấy khi đói hoặc khi no Phạm cấm kị này nội tạng sẽ bị tổn thương, nước tiểu màu đỏ, mình mẩy phù thủng, mặt tái xanh, lưng đau mỏi. Và quan trọng chính là tuổi thọ của bạn bị rút xuống rất nhanh. Khi ăn quá no, hoặc đang đói bụng không nên quan hệ tình dục. Vì khi ăn no, dạ dày và ruột sẽ căng lên và xung huyết, máu lên não không đủ, do đó không thích hợp để quan hệ. Khi vừa ăn xong, thức ăn còn đầy trong dạ dày, lúc này lên giường nằm sẽ ảnh hưởng đến tiêu hoá của dạ dày… Ngược lại, khi đói, thể lực của con người bị suy giảm nên không thể “sung” được.



Ảnh minh họa: Internet Không làm chuyện ấy khi đang bị bệnh Khi một trong hai người mắc bệnh nặng, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm cấp tính thì nên tạm thời dừng quan hệ tình dục. Ở giai đoạn này cơ thể có sức đề kháng với bệnh tật giảm mạnh dẫn đến tiến triển của bệnh sẽ tăng nhanh. Nếu mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh cũng có thể dễ dàng lây sang bạn tình một cách nhanh chóng và nguy hiểm hơn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bệnh, quan hệ cũng sẽ gây hại cho sức khỏe của tinh trùng và trứng. Không làm chuyện ấy khi tinh thần mệt mỏi Khi một trong hai người hoặc cả hai cảm thấy mệt mỏi, đó chính là thời điểm bạn không nên quan hệ tình dục. Hãy chờ cho đến khi bạn đã hồi phục lại tinh thần và thể chất. Các chuyên gia tình dục cho rằng, quan hệ tình dục khi mệt mỏi, không chỉ giảm khoái cảm, tăng sự mệt mỏi, mà còn gây ra nhức đầu, chóng mặt, tâm trí mệt mỏi, chân đau lưng nặng, dễ bị xuất tinh sớm, liệt dương,…và các bệnh khác.

Ảnh minh họa: Internet Không nên dùng dung dịch vệ sinh phụ nữ ngay sau khi quan hệ Môi trường pH trong âm đạo đang có sự thay đổi mạnh sau khi sex. Do vậy nếu bạn sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ ngay sẽ gây mất cân bằng độ pH. Để có thể đảm bảo sức khỏe vùng kín tốt nhất, bạn nên vệ sinh sau khi quan hệ khoảng 30 phút. Lúc này cơ thể được thư giãn sau một thời gian hoạt động mạnh. Việc rửa vùng kín lúc này trở nên an toàn và đem lại những tác dụng tốt hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-nghiem-sex-nhung-ieu-cam-ki-trong-khi-quan-he-khien-an-ong-chan-nan-an-ba-lanh-cam-573908.html