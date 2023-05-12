Không sinh được con trai nên anh nhất quyết đòi ly dị, ngày ra tòa bố tôi chỉ nói một câu khiến anh quỳ gối 'nài nỉ' xin được quay lại

7 năm chung sống với nhau, chúng tôi có 3 mặt con. Tất cả đều là những cô công chúa xinh đẹp và ngoan ngoãn. Đi ra ngoài, ai cũng khen con tôi lễ phép, nghe lời. Vậy mà có ai ngờ, chồng cũ của tôi hắt hủi chính con đẻ của mình chỉ vì chúng không phải con trai.

Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Rõ ràng đã ly hôn nhưng giờ này, chồng cũ của tôi lại nằng nặc đòi quay lại. Mà lý do thì nghe xong, ai cũng phẫn nộ.

Trước đây tôi nhu nhược lắm. Tôi cứ nghĩ, nếu mình ly hôn thì các con sẽ thiếu thốn tình cảm bố mẹ. Sau này lớn lên, các con sẽ trách móc nói rằng tôi không biết nhẫn nhịn. Nhưng con giun xéo mãi cũng quằn. Tôi đã sinh mổ 3 lần. Lần thứ 3, suýt nữa thì tôi phải cắt bỏ toàn bộ tử cung vì vết mổ bị vỡ.

Tôi buồn lòng lắm. Biết rằng ai cũng mong muốn có nếp có tẻ. Nhưng con nào cũng là con mà. Bản thân tôi là một người mẹ, tôi chỉ mong con khỏe mạnh và bình an. Còn lại những chuyện khác, đâu phải mình muốn là được.

Thế nhưng chồng cũ của tôi không màng đến chuyện đó. Khi tôi vừa sinh bé thứ 3 được vài tháng, anh ta đã lân la đòi tôi phải tiếp tục sinh cho anh ta một đứa con nữa. Vì chuyện này mà chúng tôi mâu thuẫn không biết bao nhiêu lần.

Hôm ấy, chồng cũ của tôi về nhà và giở thói vũ phu với vợ. Mặc cho con khóc ré, đứa thì ôm chân bố, đứa gào lên đòi mẹ, anh ta vẫn đánh tôi vì tôi không chịu sinh cho anh ta một đứa con trai. Quá uất ức, tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ và đâm đơn xin ly hôn.

Cũng may chồng cũ của tôi giục nhanh chóng ra tòa để rước người khác về. Vì thế thủ tục ly hôn diễn ra rất nhanh. Tôi không đòi tài sản gì ngoài 3 đứa con. Vả lại nói trắng ra, nhà chồng cũ của tôi cũng không giàu đến mức ly hôn cần phải phân chia tài sản.

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Còn bố mẹ tôi, khi biết những gì mà tôi đã chịu đựng, ông bà giận lắm. Chẳng qua trước đó tôi nghĩ xấu chàng hổ ai, tôi nói ra thì chồng cũng mất mặt nên cứ ngậm bồ hòn làm ngọt. Cuối cùng, chính vì sự nhu nhược đó mà tôi khốn đốn với chồng cũ.

Ngày ra tòa, bố tôi nói ông nhất định sẽ khiến con rể ân hận. Tôi không biết ông định làm gì, cho đến khi chúng tôi đều đã cầm phán quyết của tòa án. Lúc ra về, anh ta đang đi lấy xe máy thì lác mắt khi thấy chiếc ô tô tiền tỷ đứng ở cổng. Bố tôi xuống xe, ông nói lớn:

“Bố mua tặng con và các cháu chiếc xe này. Coi như là quà ly hôn”.

Chồng cũ của tôi thấy vậy liền tái mặt. Mấy ngày nay, anh ta liên tục nhắn tin đòi hàn gắn. Thật không thể tin được là anh ta trơ trẽn như vậy. Càng làm thế, tôi càng thấy chồng cũ của mình thật nực cười. Đời này tôi thà ở vậy chứ không bao giờ bước vào nhà anh ta một lần nào nữa.