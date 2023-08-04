Đi làm ăn xa nhiều năm mới về, tôi phát hiện vợ đêm nào cũng sang nhà hàng xóm, nhiều lần theo dõi thì tá hỏa phát hiện bí mật động trời của cô ấy

Trong quá trình làm việc tại một nhà máy, anh đã có cơ hội quen biết với người vợ hiện tại của mình.

Sau này, Vũ còn đi theo bạn đồng hương đến nơi khác làm ăn xa. Tuy công việc vô cùng gian khổ, thế nhưng để cho vợ con có cuộc sống tốt đẹp hơn, Vũ cảm thấy tất cả đều xứng đáng.

Trải qua vài năm yêu nhau, Vũ cùng bạn gái đã quyết định tiến tới hôn nhân và tiếp tục ở lại thành phố làm việc. Một năm sau đó, con trai của họ đã ra đời trong niềm vui sướng khôn xiết của cha mẹ. Sau đó, Vũ đã để vợ và con trở về quê sinh sống để tiện cho việc chăm sóc con nhỏ, còn mình thì tiếp tục ở lại thành phố làm thuê.

Cho tới một ngày, vì muốn cho vợ một điều bất ngờ, anh đã âm thầm trở về quê sau 3 năm xa cách. Được gặp lại vợ con của mình, trong lòng anh quả thực vô cùng hạnh phúc.

Vũ nhưng trở về được vài ngày, Vũ liền nhanh chóng phát hiện vợ của mình dường như có điểm bất thường. Bởi cứ tới nửa đêm, cô lại chạy sang nhà hàng xóm. Dù Vũ có gặng hỏi nguyên nhân, người vợ vẫn chỉ giữ im lặng và nhất quyết không chịu nói gì. Để tìm ra chân tướng, vào một đêm nọ, anh đã âm thầm đi theo vợ của mình để xem thử cô rốt cục muốn làm gì. Vũ nhưng ngay sau khi biết được chân tướng, anh lại không khỏi rơi nước mắt vì đau lòng.

Hóa ra, phía sau hành động bất thường của vợ lại là một sự thật xót xa tới nỗi khiến Vũ không cầm được nước mắt. Trong lúc anh ra ngoài làm ăn xa, người vợ có lần đã xảy ra mâu thuẫn với người trong làng rồi bị họ đánh đến ngất xỉu.

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Kể từ đó, tâm lý của cô bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Mỗi khi nghe thấy tiếng chó sủa trong đêm, cô liền cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Khi đó, quan hệ giữa vợ anh và gia đình hàng xóm rất tốt. Vì vậy mỗi lần bị đánh thức vào ban đêm bởi âm thanh đáng sợ ấy, cô đều sang nhà họ để an tâm hơn.

Cứ như vậy, việc làm này lâu dần đã trở thành một thói quen khó bỏ. Sau khi biết được chân tướng sự việc, Vũ cảm thấy vô cùng có lỗi với người vợ của mình vì đã không ở bên cạnh và khiến cô phải chịu không ít tủi nhục, giày vò...